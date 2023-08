María Pérez: "Es un sueño hecho realidad pero el trabajo tiene su recompensa"

Emocionada, como no podía ser menos, se mostró María Pérez tras lograr el título mundial en la prueba de los 35 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Atletismo de Budapest. La granadina señaló a Teledeporte que “es un sueño” lograr una nueva medalla de oro tras conseguir imponerse el pasado domingo en los 20 kilómetros.

Las marchadora manifestó en la línea de meta que “el trabajo tiene su recompensa”. Y es que tras pensar el pasado mes de diciembre en retirarse, logró cambiar su estilo y ello le llevó a declarar que “en todo este tiempo de sufrimiento sólo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que me han apoyado”.

Un sufrimiento y un trabajo que le hizo recuperarse en apenas tres días de sus problemas físicos tras la prueba del domingo. “He corrido sin dolor. Tengo que agradecer a los servicios médicos de la Federación Española de Atletismo y, sobre todo a Mikel y su mujer, que han trabajado conmigo mañana y tarde para tratar el problema físico en el nervio ciático. Son mis héroes y he querido tirarme una fotos con ellos porque es un recuerdo muy bonito para ellos también”.

La carrera

Sobre la manera de afrontar la prueba, afirmó que “sabía que no podía hacer cambios de ritmo. Lo habíamos hablado. Mi idea era terminar la carrera. Ayer les dije que le iba a terminar pero al final e ido haciendo pequeños cambios que para mí no eran buenos, por lo que he optado por poner un ritmo fuerte pero estable durante unos kilómetros. Y la verdad que sacar dos minutos en una vuelta de dos kilómetros es mucho y eso me ha permitido disfrutar de los últimos cuatro”. Un riesgo que le salió bien pues corría con el riesgo de que se lesionara más. “Me la tenía que jugar porque al final depende todo de mi pie. Podía quedarse bloqueada la pierna y he preferido tomar esa decisión, arriesgué y me ha salido bien”.

La anécdota llegó cuando, en la penúltima vuelta, cogió una bandera para celebrar el triunfo pero le quedaban dos kilómetros más. La orcense, al respecto, aclaró que “cuando pasé por la meta con otro atleta sonó la campana y pensé que me quedaba una vuelta. Somos tantos, había muchos doblados y son tantos kilómetros que una pierde un poco la noción del tiempo”.

Próximo objetivo

Por último, y tras lograr dos oros, su próximo objetivo son los Juegos Olímpicos de París en 2024. “Es el sueño de cualquier deportista y es la última medalla que me falta. Ahora quiero disfrutar este triunfo porque me metí en el hotel el domingo para concentrarme porque el objetivo era terminar las dos pruebas con apenas dos días y medio de descanso”.