Una Media Maratón de éxito completo en Granada

“Muy dura pero la más bonita del mundo”. Con esta frase que repetían una y otra vez los corredores de la TotalEnergies Media Maratón Ciudad de Granada se puede resumir lo que fue la 38 edición de una carrera que por sus especiales particularidades se ha convertido en un referente en el calendario nacional de medias maratones.

Nombres propios

Melaku Birhan y Chenet Misganaw fueron los dominadores absolutos desde el principio al fin en categoría masculina y femenina. Birhan hizo un tiempo de 1:08:43, seguido por Javier Arcas (1:13:07) y Manuel Santiago (1:124:21). En féminas, se impuso Misganaw (1:18:19), escoltada por Fatima Azzaharaa (1:21:27) y Valentine Jebet (1:23:27).

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, señaló que ”ha sido un éxito a todos los niveles que convierte nuestra carrera, sin duda, en una de las mejores de España. Hemos no sólo batido todos los récord de participación con 5.000 atletas en línea de salida sino que, además, se ha generado unas 6.000 pernoctaciones”. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, felicitó a todo el equipo de la Concejalía de Deportes que ha organizado la prueba y señaló que “ha sido un acierto situar la salida y la meta en el centro de Granada. Los granadinos ha podido disfrutar de una carrera que este año ha crecido notablemente”.

Declaraciones

Por su parte, los ganadores en categoría absoluta masculina, Melaku Birhan, y Chenet Misganaw, ambos etíopes, declararon en línea de meta que “es muy dura, pero muy bonita”. Por su parte, Fátima Azzaharaa, segunda clasificada, señaló que “es la primera vez que la corro y estoy muy contenta. Me he encontrado muy bien. La carrera es muy atractiva. Ha sido lo nunca visto. Se pasa por lugares muy bonitos y, además, he disfrutado mucho con tanta gente en la calle. Enhorabuena a la organización”. El granadino Manuel Santiago, ganador de dos ediciones anteriores, quedó en tercera posición. En la línea de meta dijo que “no he estado tan fino como en otras ocasiones, pero la carrera sigue siento muy bonita”.