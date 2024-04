Así fue la actuación de los jugadores del Covirán Granada frente al Morabanc Andorra

Pablo Pin no tuvo su mejor partido como entrenador el Covirán Granada. El técnico granadino no encontró soluciones ante el Andorra, mantuvo en pista demasiado tiempo a Cristiano Felicio cuando no está rindiendo y apenas contó con dos de sus últimos fichajes, Malik Dime y Will Barton. Trató de buscar con defensas alternativas sorprender a su rival pero no pudo evitar la derrota en el Principado. Así fue la actuación de los rojinegros en el Pavelló de Gobern:

Lluís Costa

Tuvo momentos brillantes en la dirección repartiendo seis asistencias pero no estuvo nada acertado en el tiro, anotando cuatro puntos para terminar con nueve créditos de valoración.

Christian Díaz

Al igual que casi el resto de sus compañeros, no cuajó un gran partido ni numéricamente ni por sensaciones. Tuvo un más-menos de -15 y se fue con cero puntos y una asistencia.

Jonathan Rousselle

El base galo al menos fue atrevido ante el aro andorrano, cosas que no todos pueden decir. Anotó siete puntos, los mismos que de valoración.

Will Barton

El ex NBA se le vio perdido y no aportó nada en los poco más de tres minutos y medio que estuvo en pista. Le está costando, como reconoció Pin, por su falta de ritmo.

Pere Tomàs

Trató de ayudar en facetas más oscuras como casi siempre pero no rehuyó lanzar cuando recibió el balón. Seis y puntos y tres rebotes fueron sus guarismos.

David Kramer

De más a menos, comenzó bien en defensa pero no estuvo acertado desde el perímetro, fallando alguna que otra bandeja fácil. Terminó siendo eliminado por faltas personales.

Elias Valtonen

Un seguro desde más allá de 6,75, anotó tres triples de seis intentos pero quizá estuvo demasiado tiempo sentado en el banquillo cuando Andorra comenzó a romper el partido.

Kwan Cheatham

Al igual que ante el Joventut de Badalona, el italo-americano volvió a ser el mejor de su equipo tanto en anotación como en rebotes con 18 y 6, respectivamente. Eso le llevó a terminar siendo el jugador más valorado.

David Iriarte

El capitán jugó más de lo habitual pero no aportó en ataque salvo bloqueos para sus compañeros y en defensa no pudo con Maric.

Jacob Wiley

Al igual que Kramer, de más a menos. Anotó en el primer cuarto ocho puntos seguidos y llegó a sumar 10 de los 21 de su equipo pero ahí se quedó. A ello sumó cuatro rebotes.

Cristiano Felicio

Una sombra del que vino la pasada campaña. El brasileño, al que Pin acusó en rueda de prensa de falta de ambición, jugó demasiados minutos para lo que estaba rindiendo. Cero puntos, tres rebotes, numerosos despistes, un más-menos de -21 y -2 de valoración resumen su mal partido.

Malik Dime

El senegalés fue, tras Barton, el que menos tiempo estuvo en pista. Tan sólo 4:08 en el que no le dio tiempo a hacer casi nada...bueno sí, una falta.