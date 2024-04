Pablo Pin: "En la segunda mitad hemos ido a remolque y en el último cuarto nos hemos diluido"

Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, dijo tras la derrota contra el Andorra, que “en el primer tiempo hemos sido capaces de mantenernos en el partido y eso que en el rebote nos estaban haciendo daño. Hemos parado su ritmo y también hemos sabido sufrir. Al descanso, la diferencia era de tres puntos, pero con las sensaciones que quedaba mucho por mejorar", destacó.

Tras el descanso, "ellos han puesto muchísima energía y hemos ido a remolque y no sólo en el marcador", subrayó. "El momento clave llegó a un minuto del final del tercer cuarto cuando nos situamos a cinco puntos y regalamos dos posesiones para marchar ellos de nueve. Ha sido un cubo de agua fría y luego ya hemos ido muy a remolque. En el último cuarto nos hemos diluido totalmente", explicó.

También fue cuestionado sobre el flojo partido del brasileño Cristiano Felicio, que se quedó sin anotar. "Cuando no juega me preguntáis por qué no juega y cuando juega, por qué juega. Quizá le puede faltar ambición", señaló.

Para Pin, "ganar este partido hubiese supuesto un gran paso para la salvación ya que en casa les ganamos. Ahora lo que hace falta es centrarnos en seguir mejorando. Es una carrera de fondo y no hay que rendirse. Tenemos que dar un paso adelante todos. Nos falta el último paso para finalizar el trabajo de la temporada", declaró.