Natxo Lezkano: "Los cambios al Covirán Granada le han sentado muy bien”

Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, destacó la importancia del partido de este domingo (17:00 horas) contra el Covirán Granada, ya que los de Pablo Pin se encuentran a una victoria de los del Principado, por lo que puso de relieve que no pueden esconder que contra Granada "es un partido importante".

El MoraBanc, a falta de siete jornadas para el final, tiene un margen de dos victorias sobre el penúltimo, el Río Breogán. "Contra el Covirán Granada es un partido diferente y especial, y no tanto por perder en Murcia, que entraba dentro de las probabilidades. Granada es un rival directo, que lucha por el mismo objetivo que nosotros y que lo tenemos muy cerca en la clasificación. Allí perdimos de tres y será muy importante para que ellos sigan detrás de nosotros", apuntó.

Asimismo, el de Portugalete elogió a los de Pablo Pin: "Sus cambios les han sentado muy bien. Ahora tienen jugadores con un nivel de intensidad altísimo. Están con una mentalidad muy buena y aquí darán el máximo desde el inicio. Nosotros tendremos que estar por encima pero no debemos tener miedo porque será todo un reto".

Lezkano no quiso destacar a ningún jugador del Covirán Granada: "Me ocupa todo, no me preocupa. Nosotros no llegamos en nuestro mejor nivel físico y ellos están jugando muy bien. Llevan un buen nivel desde el inicio de curso, con jugadores con experiencia y conservan la calma. Están ahora en su mejor momento y todos sus jugadores son muy buenos", dijo.

También recordó el gran partido del base canario Christian Díaz en el partido de la primera vuelta con 24 puntos y 30 de valoración. "El ejemplo claro es Christian Díaz. Fue el MVP de la jornada después de jugar contra nosotros y eso que a nivel de números hay jugadores más importantes que él. Eso te dice el nivel de este equipo y la alerta que hay que tener con todos sus jugadores", subrayó.

Sobre Felipe Dos Anjos, que será la única baja del equipo andorrano y para el que el club busca un pívot para suplir al internacional brasileño, indicó que “es una baja muy importante. Nos da tamaño en la pintura y seremos más pequeños en la zona pero tenemos jugadores para reemplazarle. Nacho Llovet lo hizo muy bien en Murcia; Madsen, que llega con molestias, nos puede ayudar, y Marin Maric lleva una temporada siendo muy sólido. No se puede decir que no buscamos un jugador ya que estamos siempre atentos al mercado", destacó.

Por último, el Polideportivo de Andorra volverá a tener una entrada de gala con todas las entradas vendidas. Eso hizo que Lezkano apuntara que "el factor pista siempre es fundamental", concluyó.