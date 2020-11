Los números no mienten en el Covirán Granada

Cinco jornadas lleva disputadas el Covirán Granada y, tras el primer mes de competición, se puede decir que este equipo cuenta con elementos que por sí mismos pueden ganar un partido. Pablo Pin siempre defiende la importancia del equipo, porque al final es lo que da resultados a largo plazo. Pero si uno analiza las estadísticas individuales, observa la cantidad de recursos con los que cuenta el técnico granadino en su plantilla.

En casi todos los aspectos del juego hay algún jugador nazarí entre los mejores, sea a nivel de defensivo u ofensivo, y eso otorga un equilibrio en el juego del equipo que se está reflejando en los resultados. Y es que, tan sólo Alicante, se encuentra invicto en los dos grupos de la LEB Oro tras la disputa de las cinco primeras jornadas. El objetivo es quedar entre los cinco primeros y, hasta el momento, son dos las victorias de colchón que tiene con el Real Murcia, que ocupa la sexta plaza.

Las estadísticas

En el mundo del baloncesto, las estadísticas dicen mucho aunque no todo. A veces engañan, y sino que se lo digan a Bamba Fall, cuyo número de tapones no siempre son recogidos por la mesa de anotadores de la FEB, que este año no da una. Pero aún así, suelen reflejar el buen momento de un equipo como es el caso del Covirán. Tener la segunda mejor media de anotación por partido (84,8 puntos) sólo por detrás de Alicante; el mejor porcentaje en triples; ser la tercera escuadra que más asistencias que da; contar con el máximo taponador y el que más mates hace; situar a tres jugadores entre los seis mejores en media de anotación o cuatro entre los once más valorados, no es casualidad.

De todos era conocido la facilidad para anotar desde más allá de 6,75 de Thomas Bropleh, que tiene un 56,25% en triples. Pero está siendo Lluís Costa uno de los jugadores que más está sorprendiendo en este inicio liguero. El de Sant Just Desvern, a su capacidad para ordenar el juego de su equipo, está sumando mucho en ataque, como demostró el pasado viernes ante el Canoe, anotando 23 puntos gracias a su impresionante 6 de 7 en triples. Hasta el momento le está ganando la partida a Christian Díaz en el puesto de base, pues a su seriedad e inteligencia en la cancha, está sumando un acierto que provoca que su rivales se abran, de lo que se está beneficiando Fall en la zona.

Otra vez Canoe

La única victoria a domicilio de la pasada temporada antes de que el coronavirus hiciera acto de presencia y se diera por concluida la competición se logró ante el Real Canoe. El objetivo de este curso era mejorar el rendimiento fuera del Palacio de Deportes y ya se han conseguido...aunque tampoco era muy difícil. Dos triunfos en tres salidas reflejan la mejora del Covirán Granada lejos de casa pero sobre todo es la forma de ganar dichos encuentros, por 24 y 26 puntos respectivamente, lo que invita a ser optimistas. Canoe se da bien.