Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "Llegamos tácticamente muy verdes"

Pablo Pin, al igual que varios componentes de su plantilla, debutará este jueves en la ACB. Un inicio de temporada al que le hubiera gustado llegar más preparado. En su comparecencia previa al debut del Covirán Granada en la Liga Endesa, fue sincero y manifestó que “a nivel táctico llegamos bastante bastante verdes, mucho más que en cualquiera de mis otras temporadas anteriores porque no hemos podido trabajar juntos hasta esta última semana”. Sin embargo, físicamente ve a su equipo “bien aunque hay jugadores que llevan tres semanas parados como Costa y llega algo peor”.

Pero eso no es óbice para que crea que en Fuenlabrada “vamos a dar la cara y competir porque conozco a los jugadores y sé el carácter y la mentalidad que tenemos. De eso no tengo ninguna duda”. Y eso que la pretemporada no ha sido la mejor. Una fase de preparación que calificó como “muy extraña”. Y lo justificó de la siguiente forma: “Hemos tenido, para empezar, problemas de instalaciones, no sólo por empezar entrenando en el Pabellón Veleta sino que en el Palacio realmente no hemos tenido todo preparado hasta hace poco. Me refiero a entrenar con 24 segundos o marcador que son cosas básicas”.

Problemas

Además, no ha tenido regularidad en cuanto al número de efectivos con los que ha contado: “No pudimos comenzar con David Iriarte y cuando se incorporó se lesionó Ramón Vilà diez días. Luego Niang estuvo de baja cinco días, posteriormente Lluís Costa, llega Cristiano Felicio y Todorovic sufre un problema en la rodilla, Renfroe llega y se tiene que ir por el nacimiento de su hijo...Eso, quieras que no, no nos ha permitido avanzar en muchos aspectos y se ha notado en los partidos” declaró. Pero, al margen de eso, considera que la actitud de sus jugadores ha sido “excelente. No ha habido ni una queja y ni una mala palabra”.

Unas carencias tácticas que espera compensarlas con “la ilusión y las ganas de que comience la temporada y, si eso sabemos gestionarlo bien, puede compensar muchas otras cosas”. Para Pin el objetivo en tierras madrileñas es “hacer lo que tenemos pensado sin dudas”. No acuden a una cancha fácil pues “Fuenlabrada el año pasado ganó diez de sus doce victorias en casa”, señaló. Y aunque se salvó en la última jornada consideró que “tiene jugadores con un nivel importante como Clevin Hannah, Jeremy Senglin, Dusan Ristic o Christian Eyenga”.

Por todo ello, le pide a sus jugadores “salir a jugar con tranquilidad y disfrutar del ambiente porque mentalmente será un reto para todos”. Aunque tiene claro que el objetivo es “intentar hacer los máximos minutos buenos seguidos. Esas desconexiones que se tienen a principio de temporada en ACB cuestan parciales y tenemos que evitarlos”.

Prince Ali

Una cita en la que podría jugar Prince Ali, un escolta que lleva entrenando varios días y que llega, en principio, para suplir a Todorovic durante un mes. Al respecto, el técnico del Covirán Granada indicó que “creo que estará dado de alta”. Pese a que “tácticamente está un poco perdido como es normal”, consideró que “físicamente está muy bien y para él es un reto jugar en una gran liga. Creo que va a encajar bien”. Un fichaje que justificó porque “durante la fase de preparación hemos visto que nos faltaban cosas y Prince Ali tiene una capacidad atlética que nos hace falta. Es agresivo y puede ser un buen contrapunto a jugadores que tienen lanzamiento y buena lectura pero quizá no son tan físicos”.

De su continuidad o no dependerá, por un lado la recuperación de Todorovic, y cuando se recupere “veremos su rendimiento, si se adapta o no y también de nuestra capacidad económica que ahora mismo la realidad presupuestaria es que no podría quedarse”.

Por último, reconoció que siente que los seguidores “están ilusionados al igual que la plantilla porque les ha costado tener esta oportunidad. El equipo en estos años ha sido capaz de emocionar a la gente y eso me gustaría que se mantuviera. Vamos a pasar por momentos difíciles y sería extraño no sufrir”, de ahí que terminará sus declaraciones apuntando que “tenemos que ser capaces de disfrutar con ese sufrimiento porque hay que hacer un gran esfuerzo para alcanzar el objetivo”.