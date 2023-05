Pablo Pin: "Joe Thomasson tiene experiencia, es conocido y nos va a ayudar mucho"

El entrenador del Covirán Granada Pablo Pin analizó el último fichaje de la entidad, Joe Thomasson, que viene a ayudar para intentar la permanencia en la categoría. El preparador granadino destacó el escolta americano que “es un jugador con experiencia en la Liga Endesa. Teníamos claro que queríamos alguien que conociera la competición o, por lo menos, que hubiera jugado en España”. Sobre su estado de forma, indicó que “viene de jugar con su anterior equipo y el año pasado jugó muy bien, por lo que creo que nos va a ayudar mucho a nivel defensivo”. En concreto, apuntó que “es un botador más que nos hace falta porque, a veces, cuando los equipos nos presionan nos cuesta un poco salir de la presión”.

Para Pin su llegada puede dar “ese impulso mental de tener otro jugador más de calidad que nos ayude a conseguir el objetivo”, por lo que descartó que supusiera un problema en el vestuario. “Los jugadores son conscientes que es un jugador que viene a ayudar, no es uno que viene a hacer una prueba. Es de sobra conocido y tiene experiencia y eso hay que aceptarlo, así son las cosas y esto es un equipo y hay que ayudar de cualquier manera”, manifestó en rueda de prensa. Y es que el responsable técnico de la entidad tiene claro que “este equipo está formado por gente que está muy implicada en el objetivo y no creo que sea un problema la llegada de Thomasson”.

Informado

El nuevo jugador rojinegro ya sabe cómo juegan sus compañeros, pues se le ha proporcionado información. Al hilo, Pin señaló que “tenemos una base de datos de todas las defensas y ya se le mandó. Además, se la han explicado algunas cosas para que vayamos con trabajo adelantado antes de los entrenamientos y hemos organizado un cinco contra cero con él y chavales jóvenes”. Un proceso que no le preocupa al entrenador del Covirán Granada que, aunque reconoce que “habrá que explicarle bien las claves y nuestras palabras o cómo nos comunicamos”, no duda que “este tipo de jugadores suelen coger las cosas rápido y no suele ser un problema. Luego el jugar ya es otra cosa, pero creo que es un jugador que se va a adaptar bien porque también nos da cosas que realmente necesitamos”.

Al ser extracomunitario, en caso de que Cristiano Felicio se recupere, algo que el propio Pablo Pin no tiene claro, habrá que hacer un descarte entre el pívot brasileño y Luke Maye porque “Thomasson va a jugar”. Pero el carioca, que sufrió la pasada semana un fuerte esguince de tobillo tras pisar a Jacobo Díaz en un entrenamiento, tiene muy complicado volver a las canchas esta temporada. Pero si se recuperara “uno se quedaría fuera pero en principio es difícil que pueda estar”. “Ojalá tenga ese problema y tenga que elegir”, matizó el preparador.

Tomàs, duda

También tiene problemas Pere Tomàs, que se perdió el choque ante Lenovo Tenerife y al que se le vio trotando sobre el parqué del Palacio de Deportes. El alero balear tiene una rotura de fibras en el abdomen y la intención es ir incorporándolo poco a poco en pista, pero Pin avanzó que “no es lo mismo hacer lo que está haciendo ahora, que luego entrar en contacto con otros jugadores”, por lo que es duda para el duelo de la siguiente jornada.

Próximo rival

Sobre su próximo rival, el Obradoiro este próximo sábado a las 17:00 horas, se quiso centrar en su equipo. En especial en “encontrar ese nivel físico y esa agresividad defensiva que tuvimos ante Tenerife en los últimos tres cuartos”. Sobre todo que los gallegos cuenta con un talento ofensivo “altísimo y anotan de muchas maneras. Tienen a un anotador muy bueno como es Kassius Robertson y además está acompañado de muy buenos jugadores. Por si fuera poco, está muy bien entrenado por Moncho Fernández, que es un entrenador con mucha experiencia y una calidad muy demostrada”.

Por último, Pablo Pin manifestó que “es cierto que no estamos en una buena racha pero tenemos todas las posibilidades del mundo y eso es una realidad también. No es que se me olvide las partes negativas, pero también me gusta hablar de las positivas”. De ahí que le pida a sus pupilos “concentrarnos en el Obradoiro, que no tienen opciones de play off pero sí de jugar en Europa la próxima temporada, por lo que creo que va a ser un partido muy difícil y tenemos que ir mentalizados a hacer el trabajo que hicimos el otro día, que jugamos bastante bien”, concluyó.