Pablo Pin: "No necesitamos que Will Barton meta 40 puntos pero sí su talento individual"

Como no podía ser de otra manera, la comparecencia de Pablo Pin en la previa ante el duelo de este próximo sábado a las 18:00 horas ante el Baskonia estuvo marcada por la llegada del ex de la NBA Will Barton, último fichaje del Covirán Granada. El técnico granadino explicó cómo fue su incorporación y lo que puede aportar.

Sobre el veterano escolta norteamericano indicó que “la semana pasada nos hablaron de él. Se había cerrado el mercado de la Euroliga y el jugador ya no tenía opción de formar parte de ningún equipo de la NBA pero quería venir a Europa para terminar la temporada e intentar, el año que viene, optar a jugar en Europa. Estuvimos valorándolo, hablado con entrenadores que ha tenido en Estados Unidos en la NBA y nos informamos también de todo lo que había ocurrido en Moscú”. Tras todo ello, Pin habló con el jugador “el lunes por la noche y le hicimos oferta pues me mostró interés en venir a España. Su idea era ayudarnos a conseguir nuestro objetivo y tener el primer contacto con el baloncesto europeo”.

Sin lesiones graves

Una de las preocupaciones de la afición es su estado físico pero el entrenador del cuadro granadino las solventó indicando que “se encuentra bien, tiene 33 años, pero no ha tenido lesiones graves a lo largo de su carrera”. No obstante, reconoció que “lógicamente lo que le falta es el ritmo de partidos. Tuvo la opción de firmar en la NBA por los Sixers y terminó en el CSKA aunque al final no se hizo como todos sabemos”.

Al hilo, quiso aclarar por qué no firmó por el cuadro ruso: “Es una circunstancia un poco especial que implica también a un club y no me gustaría hablar mal. Según los reconocimientos médicos que le hicieron, le detectaron algo que, en un futuro, le podría dar un problema en el corazón, pero la curiosidad es que no le dan la baja sino que le ofrecen una reducción de su sueldo”, aclaró. Eso hizo que Barton “prefiriera coger el vuelo de vuelta y regresar a Estados Unidos”. En cualquier caso apuntó que “cuando venga se le hará un reconocimiento médico súper exhaustivo y, en caso de que tuviera algo, hablaríamos con él pero en principio vamos a esperar. Ha jugado doce temporadas en la NBA sin ningún tipo de problema físico y espero que no los haya”.

"Hay que darle valor y no menospreciar el trabajo que han hecho los que llevan aquí desde el 15 de agosto"

Sobre su rol en el equipo que entrena, Pin manifestó que “estuve hablando con él y le comenté que como equipo estábamos funcionando ahora muy bien y que no necesitamos un jugador que nos meta 40 puntos cada partido, pero sí ese punto de talento individual que, cuando haya partidos que se compliquen o en situaciones donde las defensas sean duras y de cambios, nos genere no sólo para él, sino también para los compañeros. Además, le pedí que a nivel defensivo nos ayude como creo que están ayudando todos”.

Y es que el técnico rojinegro tiene claro que “él sabe que la Liga Endesa es muy dura y que esto no va a ser balones Will. Lo que queremos es seguir siendo un equipo y ayudarle en su adaptación. No necesitamos que meta 40 puntos pero sí que nos ayude a ser mejores y no cargarle de excesiva responsabilidad ni tampoco de excesivo protagonismo. Ahora mismo estamos dos victorias del descenso y todo ese trabajo lo han hecho los que tenemos desde el principio y yo creo que a eso también hay que darle valor así como no menospreciar el trabajo que han hecho los que llevan aquí desde el 15 de agosto”. En cualquier caso, resaltó que “es un jugador que es manejador pero que mide casi 1,98 metros, con lo cual es un jugador bastante físico, grande y creo que nos puede ayudar también a dar ese paso adelante en defensa”.

Descarte

Con su fichaje, el Covirán cuenta con trece fichas, lo que supondrá que cada jornada tendrá que hacer un descarte. Pero Pablo Pin lo valoró de la siguiente manera: “Creo que es importante el cubrirnos ante una posible lesión. Es verdad que el último partido y ante Tenerife funcionamos bien como equipo, pero como entrenador te planteas ¿y si se lesiona Kramer, por ejemplo? Pues tienes un problema”. Porque la idea del granadino es “seguir utilizando a Kramer de ‘dos’ por ese paso físico que hemos dado y que nuestros aleros sean Pere Tomàs y Elias Valtonen. Para el puesto de ‘dos’ tenemos a Kramer, Barton, Germán Martínez y Christian Díaz y ahí es donde hay un nivel de competencia alto como también con los bases porque, al final, Christian te hace las posiciones, Germán te puede hacer las dos posiciones...En definitiva, generar también competencia en ese puesto de base-escolta”. Sobre todo porque tiene claro que “mi idea con David Kramer y Barton es que jueguen juntos, por supuesto que se dará, pero no lo voy a quitar de jugar de escolta porque creo que está funcionando muy bien”.