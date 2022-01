Pablo Pin: "Nos hemos salido del partido"

No pudo hacer otra cosa que mostrar su evidente descontento tras la derrota cosechada ante Cáceres. Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, achacó tal circunstancia a un “penoso nivel de concentración” en el que su equipo tomó “malas decisiones” dentro de un “descontrol” en el que su rival nadó “mejor” porque pudo tirar ”diecinueve tiros libres”. “Son cosas del juego, nosotros hemos provocado esta situación”. En la segunda parte no hemos rebotado bien, hemos perdido diez balones, hemos dejado de jugar, de defender y de estar concentrados y si no juegas al 100% pues te ganan", añadió.

No quiso dejar pasar la oportunidad para hablar de un arbitraje muy polémico: "Ha sido igual de malo que nuestra segunda parte, también hemos provocado nosotros que ocurran estas cosas. Cada vez que hago falta la protesto y nos hemos salido del partido”. Continuó diciendo que, a pesar de todo, si su equipo “ha perdido el rebote y ha jugado como ha jugado” no es “sólo por los árbitros”, por lo que lo primero es mirarse el ombligo.

Terminó haciendo un balance del encuentro y de la actuación del Covirán Granada en el duelo: “Estuvimos mejor en el primer tiempo pero en la segunda hemos fallado demasiado bajo el aro”. También dijo que “el único que ha sido realmente agresivo fue LLuis (Costa)”, alegando que vio “cosas” que no le gustaron “nada”. “Cuando haces varias cosas es porque piensas que eres superior y no somos tan superiores a nadie, lo somos cuando jugamos al 200%, cuando nos creemos lo que no somos, somos un equipo normal", sentenció.