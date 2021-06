Pardina, el único jugador del Covirán Granada con contrato para la próxima campaña

Concluida una larga temporada para el Covirán Granada que comenzó con el inicio de los entrenamientos allá por el 1 de septiembre del pasado año, toca descansar. Pero no para todos. En poco más de dos meses, los rojinegros volverán a la actividad y al presidente de la entidad, Óscar Fernández-Arenas, y a su equipo de trabajo le toca planificar la nueva campaña en la LEB Oro. Y tendrán trabajo porque, a día de hoy, tan sólo un jugador cuenta con contrato para la próxima temporada.

Se trata de Joan Pardina, que se lesionó el pasado 25 de febrero en el duelo ante el CB Almansa y que sufrió la rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas. Una lesión de larga duración que no fue óbice para que la entidad nazarí, en un bonito detalle, decidiera prolongar un año más su vinculación con el alero catalán, por lo que cumplirá su cuarta temporada de manera consecutiva.

Continuidad de Pin

No obstante, antes habrá que concretar el cuerpo técnico que, salvo sorpresa, volverá a ser el mismo, con Pablo Pin a la cabeza como entrenador y director deportivo. La continuidad ha sido una de las características del Fundación CB Granada desde su creación. La relación entre presidente y entrenador es muy buena y, pese a no ascender, el técnico granadino seguirá en el banquillo rojinegro.

Costa tenía contrato en caso de ascenso pero al no subir a la ACB dicha cláusula queda sin efecto

A partir de ahí, habrá que negociar. Había jugadores con un segundo año en caso de ascenso a la ACB como es el caso de Lluís Costa, pero al no conseguirse el objetivo dicha opción desaparece. Sin embargo, pese a que el resto de la plantilla no tiene contrato son muchos los jugadores que están cómodos en Granada y el club está satisfecho con su rendimiento. Otra cosa será que reciban ofertas más suculentas en lo económico y den por finalizada su etapa en el Covirán.

Los bases

Ambos bases han rendido a buen nivel, en especial Costa, que terminó siendo el jugador más valorado del grupo B. Su calidad está fuera de toda duda y se quiere volver a contar con él. En los play off ha sido el jugador más vigilado por los equipos rivales, conscientes de todo lo que generaba para sus compañeros. Pese a bajar su rendimiento en cuanto a números, aportó mucho en la segunda parte de la temporada. Por su parte, Christian Díaz, algo más irregular, también ha demostrado su talento. Es un base distinto, capaz de hacer muchas cosas y con una imaginación que pocos tienen en la categoría. Al término del encuentro ante Breogán se le vio hundido y a buen seguro que quiere quitarse esa espinita. Si sus intereses coinciden con los del club, seguirá.

Tampoco tiene contrato Germán Martínez pero el caso del canterano es muy distinto. Se ha ganado, a base de trabajo y constancia, seguir en el equipo. Está en casa, estudia y tiene margen de mejora. Sus exigencias no serán, a priori, un obstáculo para su renovación. Pin y el club en general se han mostrado muy satisfechos con su rendimiento y lo normal es que siga. Muchas más dudas hay con respecto a Manu Rodríguez y, sobre todo, Moisés Andriassi. El granadino no ha estado tan fino en ataque como en anteriores campañas pero su labor defensiva siempre ha convencido al cuerpo técnico nazarí. El mexicano, por su parte, apenas ha contado con minutos.

Bropleh

Caso distinto es el de Thomas Bropleh. El alero de Denver, que ha jugado muy limitado en los play off, ha terminado siendo el máximo anotador. Ha demostrado un gran compromiso y enorme profesionalidad, siendo un jugador decisivo desde el perímetro, ayudando en el rebote y aportando experiencia pues conoce la competición a la perfección tras cuatro años en la LEB Oro. Cumplirá 30 años en agosto y en el club están contentos con sus prestaciones.

Hombres interiores

Por lo que se refiere a los jugadores interiores, ahí existen más dudas. El capitán Bortolussi no ha sido el de anteriores campañas y podría ser una de las bajas. Por su parte, Bamba Fall no ha aportado tras su lesión de tobillo lo que se esperaba de él. Tiene 35 años y aunque es determinante por su intimidación, no ha dominado en la zona como se esperaba. Ha tenido una media de 10 puntos y casi cinco rebotes, lejos de sus números en Alicante, donde fue nombrado MVP de la competición. A su vez, Alex Murphy ha destacado por su talento pero en ocasiones ha sido muy irregular, no realizando unos buenos play off en líneas generales salvo alguna excepción. Cuando el ala-pívot ha rendido como se esperaba, su equipo lo notó en positivo porque aporta en muchas facetas.

Resto de componentes

La plantilla la han completado David Iriarte, Edu Gatell y Gonzalo Bressan. El primero es del agrado de Pin y será su situación académica y futuro profesional la que determine su futuro. Gatell desde su llegada se implicó como uno más, generando buen ambiente y aportando intensidad en la zona. Un hombre de equipo necesario en un vestuario. Por lo que se refiere a Bressan, su crecimiento es innegable a sus 19 años. Tiene mucho margen de mejora y su experiencia en la Liga EBA con el CB La Zubia además de los minutos con los que ha contado en LEB Oro le han permitido crecer. Tiene futuro y a buen seguro que mantenerlo en la dinámica del club será uno de los objetivos para completar la nueva plantilla.

Serán muchas las negociaciones que habrá que llevar a cabo para no desmantelar una plantilla que ha estado a un sólo partido de la máxima categoría del baloncesto nacional.