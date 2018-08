"Estoy preparado para competir"

Quedan apenas cuatro días para que el Campeonato Europeo de Atletismo de Berlín dé el pistoletazo de salida. La selección española ya se encuentra concentrada con la vista puesta en el inicio de la competición. Entre los convocados se encuentra Arián Olmos Téllez, uno de los cinco atletas de Granada que estará presente en la capital alemana.

El nombre de Téllez está junto a los de Ángel Rodríguez, Aitor Same, Paul Retamal, Sergio Juárez y el también granadino Dani Rodríguez. Todos ellos conforman el equipo nacional de 4x100 metros. Por tanto, la competencia por un puesto en el relevo será dura, pero el corredor, que es consciente de ello, no duda de su capacidad: "Me encantaría competir. Voy para ello y estoy preparado".

Estaría super bien que dos granadinos que entrenan juntos estén entre los cuatro del equipo nacional"Correr con Bruno Hortelano es una pasada. Todo lo que sea juntarnos con él es una enseñanza"

El atleta granadino a pesar de haber nacido en Dusseldorf está "satisfecho" con su temporada, en la que destaca la medalla de oro lograda en la prueba de los 60 metros de los pasados Campeonatos de España en pista cubierta y, sobre todo, la más que meritoria cuarta plaza lograda recientemente en Getafe en la considerada ya como mejor final de los 100 metros en unos Nacionales, en la que obtuvo además su mejor marca personal (10.31).

Téllez asegura que es consciente de que aún no ha terminado la temporada. "Hay que aprovechar y disfrutar de la fiesta del atletismo europeo", señala el atleta del Playas de Castellón.

La expedición española que estará en Berlín está compuesta por 96 deportistas. Esta considerable cifra de atletas es para Téllez "una pasada". Ausencias como la de la retirada Ruth Beitia siempre se notan, pero el granadino confía ciegamente en las posibilidades del combinado nacional: "Es cierto que nos faltan grandes bazas, pero es una selección joven, con ganas y muy competitiva".

Téllez tiene palabras para Dani Rodríguez, su compañero en el equipo del 4x100. "Estaría súper bien que dos granadinos que entrenan juntos estén entre los cuatro del equipo nacional", manifiesta el velocista, que desde su fuerte irrupción en 2015 con su victoria en los 60 metros no ha parado de progresar.

Téllez estuvo muy cerca de competir en una prueba más en Berlín, pues se quedó a tan sólo una centésima de clasificarse en la disciplina de los cien metros lisos.

Uno de sus principales rivales en la distancia es Bruno Hortelano, de quien el granadino se deshace en elogios: "Correr con Bruno es una pasada. Todo lo que sea juntarme y correr con él es una enseñanza". El velocista no ha compartido únicamente pista con Hortelano, pues cuando dejó Granada para dar un paso más en su carrera deportiva estuvo alojado en la residencia Joaquín Blume, en la que coincidió con el actual campeón de España. "Tengo la suerte de tener relación con él", señala. A sus 24 años, Arián Téllez todavía tiene mucho camino por recorrer y la cercanía con Bruno Hortelano siempre es un factor positivo porque, según manifiesta, "es una persona que inspira confianza y motivación". El granadino agrega entre risas que "a ver si se nos pega algo de Bruno".

Será el domingo 12 de agosto, a las 19:40 horas, cuando se disputen las eliminatorias del 4x100 masculino. El Campeonato de Europa que comienza el próximo lunes es una cita en la que Arián Téllez podría dar un paso más en su trayectoria deportiva. Por ambición no será: "No vamos sólo a cumplir, vamos a hacerlo lo mejor que podamos".