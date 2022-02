El Covirán Granada completa su plantilla con el fichaje del pívot catalán Ramón Vilà

El Covirán Granada ha completado su plantilla de cara a la segunda vuelta con la incorporación del interior Ramón Vilà. El catalán procede de la liga ACB, ya que formaba parte de la plantilla del Casademont Zaragoza. El nuevo jugador rojinegro, que puede actuar tanto de pívot como de ala-pívot, mide 203 centímetros, cumplirá 25 años el próximo 11 de septiembre y se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona.

En el conjunto azulgrana Ramón Vilà vivió su primera experiencia como jugador en LEB Oro durante la temporada 2015-2016. Después se marchó a Estados Unidos para formar parte de la Universidad de Arizona State y de la Universidad de Tennessee en Chattanooga hasta que regresó a España para militar, de nuevo, en la segunda categoría del baloncesto nacional, aunque esta vez en las filas del Levitec Huesca.

Experiencia

En el conjunto oscense el interior disputó su mejor temporada. Vilà jugó 13 partidos de liga regular en los que promedió 13,4 puntos con un 56’4% de acierto en tiros de campo, 6’5 rebotes, 1 asistencias, 3,5 faltas recibidas y 15,8 de valoración.

Su rendimiento aumentó en los 8 partidos de la segunda fase. El catalán se fue hasta los 15 puntos (58% de acierto), 6,3 rebotes, 1,6 asistencias, 3,8 faltas recibidas y 18,3 de valoración. Su flamante actuación le llevó a las filas del Casademont Zaragoza, con el que ha jugado una media de 5 minutos y 10 segundos durante 12 partidos. Su mejor encuentro tuvo lugar en la sexta jornada en la pista del FC Barcelona, ante el que anotó 7 puntos, capturó 2 rebotes y acabó con 9 de valoración.

Además, Ramón Vilà tiene experiencia en las categorías inferiores de la selección española. El nuevo jugador del Covirán consiguió la medalla de oro en el Europeo U20 de Finlandia disputado en 2016, título que había conseguido también en 2013 con la U16 en Ucrania.

Polivalente

Para Pablo Pin, Vilà cumple con “la idea de jugador polivalente que tenemos en el equipo, ya que puede jugar tanto de 4 como de 5. Puede jugar poste bajo y también situaciones intermedias. Se adapta a lo que necesitamos y a lo que buscamos. Es un jugador de grupo y de equipo. Tenemos muy buenas referencias de él y se va a adaptar seguro al grupo ya que conoce la liga, por lo que el tiempo de adaptación espero que sea rápida”.

Por su parte, el nuevo jugador rojinegro señala que “he elegido la opción de Granada por el gran proyecto que se está construyendo. Me han hablado muy bien tanto de la ciudad como del club. Además, he hablado con Lluís Costa y con Pablo Pin y creo que es el sitio ideal para mí”. El pívot es ambicioso y declara que “espero que el equipo compita al máximo en todos los partidos. Quiero ver un equipo que no se canse de pelear y que demuestre hambre para estar en lo más alto”. Por lo que se refiere a sus cualidades, señala que “soy muy competitivo. Antepongo el bien colectivo al mío y soy un jugador mucha garra”.