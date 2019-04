La jornada en Tercera se completará este domingo con la disputa de dos encuentros con presencia granadina. Duelo ambos con mucho en juego por la necesidad de sumar para tratar de evitar el descenso. Entre ellos, destaca el derbi que se vivirá en el Escribano Castilla y que enfrenta a dos equipos en situaciones muy distintas.

Derbi

Por un lado, el CF Motril buscará darle una alegría a su afición que no ve un triunfo de su equipo desde el 24 de febrero. Una mala racha que le ve a impedir jugar play off de ascenso pese a estar dos tercios del campeonato entre los mejores del grupo, pero el ritmo impuesto por los cuatro primeros clasificados ha sido demasiado fuerte para los de José Manuel García. Los motrileños reciben, desde las 17:00 horas, a un Guadix que podría descender si cae y el Rincón y el Torremolinos suman tres puntos. Los accitanos tienen pie y medio en División de Honor pero quieren apurar sus últimas opciones, y la primera de ellas pasa por ganar en la Costa porque no les queda otra.

Cita clave

También es clave el choque que tendrá que afrontar el Huétor Vega en San Pedro. Los de Jaime Morente han dado un paso adelante en las últimas jornadas, sobre todo en casa, y tienen cerca el objetivo de la permanencia aunque dependiendo de si desciende el Recreativo Granada de Segunda División B, podría servir de poco pues debido al acuerdo de filialidad entre ambas entidades, la caída del segundo equipo del Granada CF arrastraría a los hueteños.

Dos derrotas consecutivas a domicilio suman los verdiblancos, que se miden desde las 11:30 h. al antepenúltimo clasificado que no puede fallar si quiere seguir un año más en Tercera.