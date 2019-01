El Motril quiere ya la cuarta plaza

La vigésimo cuarta jornada de Liga en el Grupo IX trae un choque que destaca por encima de los demás por lo que se refiere a los intereses granadinos. Se trata del duelo que disputará el CF Motril en el Escribano Castilla ante el Atlético Mancha Real. Los de José Manuel García, tras la goleada la pasada jornada en Torredonjimeno, tienen a tres puntos los puestos de play off. El Antequera es el que ocupa la cuarta plaza y tiene tres puntos más pero juega en casa con el Martos que se encuentra en la zona baja por lo que lo normal es que saque el triunfo. La cita, a las 17:00 horas.

A Linarejos

Media hora más tarde el Guadix visitará Linarejos para medirse al segundo clasificado, el Linares. Los jienenses están peleando con el Real Jaén por el liderato por lo que la cita no es fácil para los accitanos que cada vez están más abajo en la tabla clasificatoria. En los últimos once encuentros ha ganado tan sólo uno para un total de seis puntos por lo que todo lo que sea sumar se dará por bueno.

Cambio de hora

Cerrará la jornada el Huétor Vega, que en esta ocasión cambia su habitual horario para jugar a las 18:00 horas ante el River Melilla. Los de Jaime Morente reciben al colista que aún no sabe lo que es ganar. Una cita que están obligados a sacar adelante para acercarse a la permanencia pues casi todos sus rivales directos han sumado ante los norteafricanos de ahí que la oportunidad es propicia.

Ante los 'Alhaurinos'

Por la mañana se jugarán dos partidos con equipos de la provincia. Uno de ellos será en casa y lo disputará el Loja, que recibe en el Medina Lauxa al Alhaurino, situado en mitad de la tabla y con cuatro puntos menos que los lojeños. El play off lo tienen a siete puntos y aunque no es el objetivo de la temporada, los del Poniente no renuncian a ello. El choque dará comienzo a las 12:00 h.

Ante el otro Alhaurino, el de la Torre, jugará el Huétor Tájar también a las 12:00 h. Los de Rafa Morales están rindiendo a buen nivel a domicilio como quedó demostrado en su última salida a Motril donde se trajeron los tres puntos, un resultado que de repetirse le permitiría asentarse entre los diez primeros.

Este sábado se ha disputado el duelo entre el Torremolinos y el Atarfe que ha concluido con triunfo de los malagueños en un duelo en el que los granadinos no estuvieron finos de cara a portería y sufrieron además la expulsión del verdiblanco Gálvez.