Luis Guil: "El Covirán Granada tiene una seña de identidad muy clara"

Luis Guil, técnico del Zunder Palencia, no ha dudado en catalogar como los dieciseisavos de final de cualquier torneo el partido que disputará su equipo ante el Covirán Granada porque ya no tienen "una lona debajo". "Si perdemos será muy difícil salvar al equipo y la plantilla está concienciada de que el partido es así. Veo cierta responsabilidad, yo ya he jugado partidos de campeonatos donde si pierdes te vas para casa así que espero que podamos manejar la presión y los nervios para llevar el partido a nuestro terreno", ha comentado Guil.

Respecto al conjunto de Pablo Pin, el técnico sevillano ha destacado que "es un equipo formado por jugadores que llevan jugando juntos mucho tiempo, con una seña de identidad muy clara proporcionada por su entrenador". "Se trata de un equipo totalmente diferente al de la primera vuelta, manejan muy bien el rebote, precisamente lo que hemos hecho mal durante los últimos partidos. Ese será el punto importante del partido porque estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que hacer un esfuerzo para cerrar el rebote y mejorar el balance defensivo tras perdidas", ha añadido Guil.

El entrenador del cuadro palentino ha destacado el trabajo psicológico que ha realizado con el equipo desde su llegada: "A nivel táctico la plantilla ha cogido muy bien los conceptos y trabaja bien, pero hemos vivido una situación de engancharte a la salvación, perder partidos importantes... así que para mí lo más difícil de gestionar es el momento clave del partido y manejar la presión para ganar". "Es verdad que esa facilidad de manejar momentos claves te lo da la experiencia y nosotros no tenemos mucha experiencia, pero creo que durante los últimos partidos hemos aprendido a manejar estas situaciones", ha reflexionado.

En cuanto al liderazgo del equipo en estos momentos claves, Luis Guil lo asume desde su posición de entrenador, pero, además, ha considerado que tanto Conner Frankamp como Vitor Benite son dos jugadores que pueden liderar al equipo y "darnos esa experiencia".