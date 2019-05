Arrimadas sube la apuesta

Definitivamente, las hostilidades han llegado a la campaña para no irse seguramente hasta que se recomponga la normalidad de las cosas. Ante la ambición de Ciudadanos en Granada, que está haciendo una campaña con mucho más impacto que sus rivales y atrayendo a políticos de mucho peso mediático para impulsar a Salvador, aparece la envidia o el tacticismo de militantes de otros partidos que desde las redes suben fotos desde otras perspectivas para asegurar que no había tanta gente ayer en el mitin de Inés Arrimadas en la Plaza de las Pasiegas. Fotos, posibles fake news, que son contrarrestadas por otras tomas de gente de Ciudadanos que desmienten el pinchazo en su acto.

Más allá del ring tuitero, la realidad es que Cs está acelerando en este tramo final de campaña y adelantando a derecha e izquierda a sus rivales con grandes actos como el que ayer celebró en un lugar tan simbólico como la puerta de la Catedral de Granada. Ni más ni menos que Inés Arrimadas, una de las políticas más respetadas en España y que causa fervor entre la militancia naranja, se desplazó hasta la ciudad de la Alhambra para aportar su granito de arena a ese sueño de Luis Salvador llamado Alcaldía de Granada.

Pero antes de Arrimadas ya estuvieron con el candidato de Cs a la Alcaldía otros pesos pesados de la formación como Luis Garicano y casi tan importante fue la presencia de Juan Marín en Granada, que borró de un plumazo cualquier sospecha de discordancia con Salvador y se tomó unas cañas con el líder provincial de Ciudadanos para celebrar que la vida le sonríe a su partido.

La campaña va viento en popa para el team Cs o eso es lo que aparenta una formación que, de momento, es la única que se ha atrevido a hablar abiertamente de que su intención es construir una mayoría a través de los pactos para gobernar la ciudad de Granada. Y el espaldarazo de Arrimadas en la última semana de campaña, en pleno rush final , supone subir la apuesta y mandar un recado a los rivales en días que tienen mucha influencia.

"Granada tiene un proyecto de futuro pendiente que nadie se ha atrevido a poner en marcha y que va a llegar de la mano de Ciudadanos". La portavoz nacional del partido naranja, Inés Arrimadas, dirigió estas palabras a los más de 300 simpatizantes que acudieron ayer a un mitin en el que también hubo más de un turista despistado que quería ver la capital y 'ciudadanos' de a pie que habían quedado en la zona antes de dar rienda suelta a la noche del sábado.

La dirigente de Cs hizo un llamamiento a “llenar las urnas de naranja” el próximo domingo 26 de mayo: "No queremos otros cuatro años más de un gobierno desnortado o afectado por casos de corrupción; eso es demasiado tiempo. No dejéis pasar esta oportunidad de tener un alcalde a la altura de lo que se merece Granada, no os resignéis".

Tras los piropos a Luis Salvador, Arrimadas comparó la situación de la ciudad de la Alhambra con la de otros puntos del país. "Ciudadanos es el partido capaz de transformar los imposibles en realidad y el único que dice lo mismo en Cataluña que en Madrid o que en Granada". En este punto, también hizo balance de los primeros cien días de gobierno de su formación en la Junta de Andalucía, "donde se han levantado alfombras, se han abierto ventanas y ya se han cerrado cien chiringuitos para tener más dinero para los andaluces".

La portavoz de Cs aseguró también que "Ciudadanos no es el partido de los derrotistas, sino el partido de los valientes, de los soñadores y de quienes quieren un futuro mejor" y, en este sentido, quiso reconocer la labor de todos los concejales de pequeños pueblos de Cataluña, el País Vasco o Navarra, donde cada día tienen que soportar insultos, agresiones y amenazas. "Hoy mismo, después del acto de Albert Rivera en Navarra, se han dedicado a limpiar con lejía el suelo que han pisado. Eso es lo que tenemos que aguantar, pero no nos importa, porque todo ese odio nos demuestra lo necesarios que somos y nuestro amor por esta tierra y por España es más fuerte que ese odio", manifestó.

Antes de cerrar, Arrimadas se dirigió al que vaticinó como "futuro alcalde de Granada", Luis Salvador, al que le reconoció que no va a poder hacer más maravillosa de lo que ya es a Granada, pero sí que va a poder hacer que sea "una ciudad mejor para vivir, con más oportunidades para los jóvenes, más atención a los mayores, menos contaminación y más preocupada por el futuro y el bienestar de las personas".

Junto a Arrimadas, Luis Salvador apeló a la movilización de todos los granadinos el próximo 26 de mayo para ganar no solo la Alcaldía, sino para ganar los próximos doce años para esta ciudad. "Aquí no nos valen los discursos vacíos y los eslóganes. Estamos acostumbrados a que no nos traten de forma diferente y hoy, para ser iguales y poder competir con las principales ciudades españolas, nos hace falta algo más: un proyecto a corto, medio y largo plazo que nos permita conquistar el futuro sin renunciar a nuestra identidad ni a lo que somos", señaló.

Salvador prometió además "trabajo y honestidad" y garantizó que dará la vida por volver a situar a Granada en el lugar que se merece: "Está en juego que Granada despierte, que conquiste el futuro, y eso es algo que no podemos hacer sin cada uno de vosotros. Estamos luchando por nuestro futuro y por el de nuestros hijos y hay demasiado en juego".

Por último, el diputado granadino de Cs en el Congreso, Fran Hervías, apeló a la única realidad que se repite elecciones tras elecciones: "Ciudadanos es el partido que más crece en las urnas y un puñado de votos puede conseguir el cambio". Así, Hervías se dirigió a Salvador convencido de que será el futuro alcalde de Granada y no solo por ser "una persona trabajadora, honesta, sensible y con un corazón enorme", sino también por ser el único candidato "con ambición de Granada" y con "una idea muy clara en la cabeza de hacia dónde debe dirigirse esta ciudad".

Capital de las series

De los creadores de 'Granada, la ciudad de las mil y una etiquetas' ahora llega la marca de 'capital de la serie'. Una idea original de Paco Cuenca que pretende convertir a Granada en una ciudad importante dentro del ámbito audiovisual y que se enmarca dentro de las propuestas hacia la Capitalidad Cultural 2031.

El alcalde de Granada y candidato socialista a la reelección, Paco Cuenca, anunció ayer su intención de convertir la ciudad en "la capital mundial de las series", tras anunciar que en 2020 Granada será "sede del Festival Internacional de Series más importante del mercado hispanoamericano". Cuenca avanzó los detalles del proyecto en el marco de la presentación de sus propuestas culturales para los próximos cuatro años, realizada a las puertas del Centro Federico García Lorca, donde desde hace un año reside el legado del poeta, "uno de los grandes logros de la gestión de mi equipo al frente del Ayuntamiento y de la que me siento más orgulloso".

Respecto al Festival Internacional de Series de Granada, el socialista destacó que se trata de un proyecto "trabajado de la mano de grandes empresas audiovisuales y plataformas digitales líderes del mercado mundial", dedicado en exclusiva a un sector en auge que "estaría a la altura de otros festivales como el de San Sebastián, la Seminci de Valladolid, o el de Cine Español de Málaga".

Al respecto, el socialista señaló que el mejor cine "se hace para televisión" y las series españolas e hispanoamericanas "arrastran audiencias brutales", por lo que con este festival Granada "aprovechará el momento y se convertirá una vez al año en la cita ineludible para presentar las nuevas temporadas y los nuevos títulos de las cadenas y plataformas digitales".

Por otra parte, Cuenca apostó también por "mantener y revitalizar" las tradiciones de la ciudad, como ha sucedido con el Día de la Cruz, "internacionalizando aún más la Semana Santa", o "peleando por la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la Zambra".

Medidas para el Albaicín

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, defendió ayer mejorar la accesibilidad al barrio del Albaicín e incidió en su "rehabilitación, cuidado y futuro" como uno de los objetivos principales de su programa.

En la jornada de ayer, desde el Huerto del Carlos, Pérez y el director de la campaña y miembro de la candidatura, Luis González, abogaron la mejora de accesos para "favorecer la residencialidad en el barrio", y pusieron el acento en la necesidad de su "correcto cuidado, rehabilitación, y mantenimiento de sus tradiciones y costumbres”.

La otra actualidad

Por último, el resto de partidos aprovechó la jornada sabatina para hacer actos de campaña en este tramo final. Así, la confluencia de Podemos-IU-Adelante regresó al Arco de Elvira, su sitio fetiche, para celebrar un acto de elecciones europeas.

Asimismo, la candidatura de Vamos Granada celebró un encuentro en el Paseo del Salón con distintos colectivos de sanidad de la ciudad para presentar sus propuestas en materia de salud. Antonio Daponte, candidato de Vamos Granada y médico especializado en salud y medio ambiente, señaló que el Ayuntamiento está "obligado, por ley, a la promoción, defensa y protección de la salud pública".