Lo primero que hará Marifrán Carazo si gana el domingo: una carta a Pedro Sánchez para poner más trenes y aviones

La candidata del PP a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, pedirá una "reunión urgente" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el momento en el que sea alcaldesa de la ciudad para exponerle una propuesta de conexiones por tren y avión para la ciudad que, según la aspirante, ha sido "estudiada minuciosamente". Es más, Carazo afirma que "lo primero" que hará cuando ostente el bastón de mando de la plaza del Carmen es firmar la carta con la petición al Ejecutivo de la nación. Este anuncio lo hace la postulante como "una prioridad" en su agenda al considerar que es "una de las grandes carencias de Granada" respecto a otro lugares de España, siendo una "gran demanda" de la ciudadanía, "sino también de los responsables de los sectores empresariales y turísticos".

En estas propuestas, o al menos declaración de intenciones, de Marifrán Carazo aboga en ese documento por por establecer "más conexiones ferroviarias y con más y mejores horarios, con viajes directos a Madrid, como tienen Málaga y Sevilla, ya que acortan el tiempo de viaje. Y también por la urgente necesidad de agilizar la obra de la variante de Loja. También queremos más frecuencias y mejores horarios que nos conecten con Málaga y Sevilla. Hemos realizado un análisis de la situación de la conexión ferroviaria con Granada, con todas las conexiones actuales, y existen muchas carencias".

Soterramiento

"También exigiremos una planificación rigurosa del Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de Granada, porque afecta al desarrollo del área logística de la ciudad. Y, de la misma manera, la conexión de tren entre Granada y Motril y su puerto, como eje vertebrador del territorio y facilitador del transporte de mercancías. No hay que olvidar que puede favorecer el acceso ferroviario con el Parque de Escúzar, donde estará el acelerador de partículas y donde se está desarrollando un gran parque tecnológico y empresarial", ha añadido la candidata.

Además, Carazo seguirá en su empeño de insistir "en desarrollar para Granada de manera prioritaria el proyecto urbano del soterramiento de la entrada del tren por La Chana y Bobadilla. Llevaremos también al presidente del Gobierno y a la ministra una propuesta técnica ya trabajada donde se mantiene la estación en su actual ubicación con la posibilidad de soterrarse y planificar un gran corredor verde dándole continuidad a la vía de Moreda antigua".

Aviones

En cuanto a las conexiones por aire, la candidata popular exigirá "recuperar el vuelo diario de las siete de la mañana con Madrid, que lo piden todos los empresarios de forma urgente. Así como como trabajar para conseguir otras conexiones nacionales e internacionales".

Carazo se ha referido al reciente anuncio de un vuelo a Madrid, que entrará en funcionamiento a partir de otoño, y que será los martes y los miércoles a las 6:30 horas, lo que haría que se pudiese estar en Madrid a las 7:40 horas. "Eso permitiría tanto una reunión a primera hora en Madrid como la conexión con otras ciudades, pero este vuelo debe ser diario y no limitarse a los martes y los miércoles: al menos los días laborables". Y ha explicado que "pernoctando el avión en el Aeropuerto de Granada se debería demandar un vuelo que volviese de Madrid a Granada a última hora para recoger a todas las personas que quieran aprovechar el día en Madrid, sobre todo, en el sentido laboral y empresarial".

La candidata ha desarrollado su propuesta y ha pedido que "debido a las malas conexiones que padece la ciudad, se podría plantear que parte de estos vuelos fuesen costeados por una OSP (Obligación de Servicio Público) en tanto se resuelva una conexión ferroviaria eficaz que permita suplir parte de los vuelos, manteniendo siempre los últimos de la mañana y últimos de la tarde que no pueden ser sustituidos por servicios AVE".

Así, Marifrán Carazo ha querido incidir en que "la supresión de vuelos a primera hora es un hándicap para los empresarios de la provincia que no pueden llegar a reuniones a primera hora de la mañana a Madrid y también la inexistencia de vuelos a última hora imposibilita a estos empresarios celebrar reuniones durante gran parte de la tarde en Madrid. Por ello, y ante esa falta de conexiones ferroviarias y el tiempo que se invierte en estas, se podría solicitar un OSP que ayude a que los vuelos de primera y última hora se puedan ofertar".

"Trabajamos por un modelo competitivo, precisamente para que nuestras empresas sean competitivas, para que los turistas tengan más facilidades para venir a Granada, para atraer empleo y riqueza", ha sentenciado Carazo quien ha recalcado que "la mejora de las comunicaciones de Granada requiere la ejecución de las infraestructuras siempre prometidas y nunca realizadas. Es preciso exigir al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, la materialización de estas inversiones, reivindicación que será una constante en el próximo mandato municipal. No me conformo. Defenderé lo que Granada y su gente necesitan y es justo, y lo haré ante cualquiera".

"No podemos seguir quedándonos atrás y conformándonos con no hacer nada, como sucede hoy en día, con una necesidad tan importante para la ciudad", ha dicho la candidata popular, quien ha sido tajante en decir que "no somos más que nadie, pero tampoco menos. Necesitamos una alcaldesa que reclame las mejores conexiones para Granada para conectar con el resto de Andalucía y de España, pero también con el mundo. Y exigiremos un tren y un aeropuerto a la altura de nuestra ciudad. Sin excusas".