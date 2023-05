Marifrán Carazo: "Granada se juega que su Ayuntamiento comience un nuevo tiempo"

La candidata del PP a la Alcaldía de Granada ha ejercido esta mañana su derecho al voto y ha agradecido la labor de todos los que trabajan este día para facilitar la jornada electoral. Después, ha animado a la participación para conseguir una mayoría "que pueda transformar Granada".

"Ya he votado y lo hago con enorme ilusión en un día muy importante para Granada, en el que además me he levantado doblemente contenta por tener a nuestra ciudad con un equipo de fútbol en Primera tras una noche larga de celebración", ha dicho.

En una jornada en la que visitará los colegios electorales y saludará a los apoderados e interventores de su partido, Carazo ha dicho que "Granada se juega su presente, su día a día, el cuidado de su día a día y su futuro, que su Ayuntamiento comience un nuevo tiempo, marcado por una alcaldesa con un proyecto de ciudad que lo que ha hecho ha sido sumar, aunar, para todos los granadinos que creen en Granada y sus infinitas posibilidades, que saben que Granada es de primera y que con el liderazgo y la defensa de todos los días, con esa mayoría a la que aspiro suficiente, moderada, tranquila, puede crecer, puede transformarse, crear empleo, tener nuevas oportunidades y hacer crecer a Andalucía y al país".

Carazo a animado a la participación. "Granada tiene que volcarse, salir a la calle, para tener mucha participación en unas elecciones que son las más cercanas, las que más nos afectan como vecinos, para contribuir al cuidado de Granada con una mayoría y luego construir ese proyecto de ciudad entre todos".