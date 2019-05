Objetivo 26-M: los candidatos a la Alcaldía activan el modo campaña

26 días. Esto es lo que falta para que los granadinos escojan a su favorito para ocupar el 'trono' de la Plaza del Carmen. Ahora sí, los distintos partidos que concurren las Elecciones Municipales de Granada han comenzado a velar armas para empezar la batalla por una Alcaldía que se presupone como la más incierta de los últimos años. Arranca el 'objetivo 26-M' pero sin perder de vista el 28-A. Y es que los últimos resultados han marcado, inevitablemente, a todas las formaciones políticas y así lo han manifestado los distintos candidatos en declaraciones a Granada Hoy.

EL PSOE, el gran triunfador la noche del domingo, encara las próximas elecciones municipales con cautela: "Ni me conformo, ni me fío", admitió ayer el propio alcalde de Granada y candidato socialista, Francisco Cuenca, y no es para menos. Los resultados obtenidos por el socialismo en Granada son buenos... pero insuficientes.

Después de 33 años, el PSOE es la fuerza más votada de la capital al quedarse con un 26% de los votos y al vencer en cinco de los ochos distritos de la ciudad: mantienen Zaidín y Norte, recuperan Chana –otro de sus feudos– y Albaicín y conquistan Genil.

Sin embargo, todo ello no le sería suficiente para llegar a la Alcaldía ya que partiendo de la última encuesta con la que se contaría, los resultados obtenidos el pasado domingo, Cuenca se quedaría sin uno de los ochos concejales que lo mantienen ahora en la Alcaldía. Dejando patente de que se trata de un escenario ficticio al no ser del todo extrapolables los datos del 28-A, el PSOE se quedaría con sólo siete sillas de las 27 que componen el Salón de Plenos.

"En tres años ha cambiado radicalmente la actitud, las formas y el modelo de esta ciudad que se ha basado especialmente en el respeto a los granadinos. Es destacable que hay un incremento de votos y de confianza de miles de granadinos en diferentes distritos. Eso indica que no es flor de un día, sino que hay un trabajo riguroso detrás. La gente valora el hecho de que Granada esté funcionando", aseguró Cuenca, que además afirmó que encara la campaña municipal "con los deberes hechos y cargados de responsabilidad y rigor para seguir sacando adelante a la ciudad".

Así, el socialista asume que "hay que triplicar esfuerzos" porque "las dos derechas y la ultraderecha, si les da, van a sumar para hacer todo lo posible para gobernar", para además añadir que ante la posibilidad de tener que formar una coalición con otro partido para gobernar, "no se pondrá cordón sanitario": "Si tras las elecciones somos la más votada, nos sentaremos con todas más fuerzas políticas, nosotros no ponemos cordón sanitario".

Dado el panorama actual, la alianza natural del PSOE sería con la confluencia de izquierdas Podemos-IU-Adelante, que encabeza Antonio Cambril y que en el caso de las generales se ha quedado con el 14,26% de los votos de los granadinos, casi cuatro puntos menos que en 2016.

En el Ayuntamiento de Granada los partidos se disputan un total de 27 concejales

Aún así, Cambril afirmó que "los últimos resultados electorales en Granada demuestran que la confluencia tiene muchas posibilidades de liderar una mayoría progresista en la ciudad. Estoy seguro de que habrá muchos votos prestados al PSOE que van a volver a nosotros en las municipales".

Pese a que existe la posibilidad de que se produzca esa "recuperación de votos prestados", de quedarse las cosas como el domingo, la confluencia sacaría cuatro concejales que, sumados a los siete que obtendría el PSOE, se quedarían con once, un número insuficiente para formar gobierno.

Además, a esta horquilla hay que sumar el partido de izquierdas que lidera Marta Gutiérrez, Vamos Granada, que concurre por separado y que también entraría en esa pugna de concejales, ya que tendría posibilidades de, al menos, hacerse con un edil. Eso sí, teniendo en cuenta que además concurren otras fuerzas de carácter también progresista –hay nueve más, lo que supone un total de doce de las 18 listas que se presentan en la capital– y que algunos votos de la izquierda se dividirían entre estas formaciones.

"El que haya múltiples ofertas, no nos preocupa, es algo bueno para la democracia. Lo importante es que la gente conozca bien qué diferencias hay entre ellas, para que puedan elegir lo que realmente quieren", admitió Marta Gutiérrez, que además aseguró que "en estas elecciones generales mucha gente ha votado con la nariz tapada pero en las municipales, en Granada hay una alternativa en la que confiar".

Gutiérrez defiende que Vamos Granada "ha demostrado con hechos que luchamos contra la corrupción y que defendemos Granada y además sólo lo hemos hecho nosotros. Ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni IU han destapado la corrupción que está arruinando está ciudad, no lo han hecho ni en estos cuatro años ni antes, y tiempo han tenido".

Mejor panorama se presenta para la derecha, al menos, en su conjunto: si la izquierda se llevaría un total de once concejales, 16 son para este bloque pese a que el hasta ahora líder de este espectro, el Partido Popular, ha sufrido un gran varapalo electoral.

El PP inicia su carrera a la Alcaldía después de haber perdido un 20% de los apoyos en la capital –del 43% de los votos que obtuvo en 2016 ha bajado hasta el 23%–, siendo la fuerza más votada en tres distritos: Beiro, Ronda y Centro, frente los cinco –estos tres más Chana y Genil– que logró en las Elecciones Generales de junio de 2016. Así, de repetirse lo del pasado domingo, la formación liderada por Sebastián Pérez lograría salvar a siete concejales de los once que consiguió en las elecciones de 2015.

"Asumo que ha sido un mal resultado fruto de la división del centro derecha que ha perjudicado al Partido Popular", confesó Sebastián Pérez, para no obstante indicar que afronta "la carrera de las municipales con optimismo y confianza. En los momentos adversos este partido se crece, estoy convencido de que el resultado de las municipales no va a tener nada que ver con el resultado de las últimas elecciones".

Ante ello, Pérez confirmó que "el PP sale a conseguir los mejores resultados. Desde ayer por la mañana [por el lunes] empezamos a trabajar. No hincamos la rodilla. Tenemos el mejor programa para el desarrollo integral de la capital y del resto de municipios. Tenemos los mejores equipos para mejorar la calidad de vida, el futuro y el bienestar de todos los granadinos".

"Nuestra gente está recorriendo ya toda la provincia y la ciudad para demostrar que el único partido capaz de dar respuesta a los intereses de los ciudadanos del centro derecha es el Partido Popular de Granada", admitió el candidato popular.

Precisamente en ese bloque se encuentra también Ciudadanos. La formación liderada por Luis Salvador consiguió subir cuatro puntos en las elecciones del 28-A, un repunte que le daría cinco concejales, uno más que los que tiene ahora.

Así, según Salvador, "ahora estamos en un momento histórico en el que Ciudadanos puede optar a la Alcaldía de Granada para desarrollar el único proyecto de ciudad que se ha puesto sobre la mesa, que es el nuestro, el de 'Granada ciudad elegida', que muestra todo lo que tiene que ver con la Granada de siempre, la Granada moderna, la Granada inteligente y la Granada humana, un proyecto de ciudad 2019-2031".

Tal y como explicó el candidato de la formación naranja, "el multipartidismo va a obligar a tener que cerrar acuerdos con otros partidos, eso ya se verá en el momento en que pasen las elecciones. Ahora mismo no queremos ni planteárnoslo, pero sí tenemos claro que la opción de tener la Alcaldía es absolutamente real y a ello vamos. Aquí en estos momentos solo hay dos opciones, según lo que van diciendo los indicadores: o Paco Cuenca o Luis Salvador y pensamos que tenemos más capacidad que Cuenca para conformar una mayoría de gobierno en el Ayuntamiento".

El PSOE busca más ventaja, el PP remontar los últimos resultados y Cs, el ‘sorpasso’

Precisamente, dentro de ese "multipartidismo" de derechas se encuentra otra formación que podría hacerse con un concejal. Se trata de Centrados en Granada, liderada por el exedil del PP, Juan García Montero, que mostró "entusiasmo porque entendemos que vamos a tener un papel determinante en la composición del gobierno de la ciudad y porque estamos encontrando en la gente mucha ilusión y aprecio".

García Montero indicó que "las expectativas que tenemos son importantes. Es verdad que las elecciones municipales soy muy distintas al resto, en las que los candidatos pesan mucho. He percibido que hay un índice de conocimiento muy elevado del candidato de nuestra formación, de mi persona, y que es bueno".

Esto es algo que, además, habría apreciado en uno de los distritos bastiones del PP, Ronda, "uno de los distritos más importantes para el voto de centroderecha del que he sido presidente durante mucho tiempo y que ha sido un granero de votos importante para conformar el gobierno de Granada".

Si bien, además de PP, Cs, y Centrados en Granada, también se encajarían dentro de la horquilla de la derecha Proyecto Liberal Español, partido del expresidente provincial de Vox Julio Vao, así como Vox, formación que todo apunta a que, casi con total seguridad, se sentará en el Salón de Plenos de la Plaza del Carmen.

Por el partido de Santiago Abascal, con el que trató de contactar sin fortuna este diario la tarde de ayer, concurre como cabeza de lista Onofre Miralles, cuya candidatura obtendría, en el hipotético escenario que se plantea a tenor de los resultados del 28-A, cuatro concejales que serían decisivos para la conformación de gobierno: la suma de Cs y PP se quedaría en doce concejales, necesitando los cuatro que obtendría Vox para lograr la mayoría.

Asimismo, en este supuesto escenario de resultados, los dos últimos concejales se los disputarían entre PP y la confluencia de Podemos-IU-Adelante, por lo que cada una tendría un concejal en el aire. Pese a ello, todo son supuestos que comenzarán a disputarse a partir de la semana que viene cuando comience la campaña de forma oficial y, con ella, la batalla final por hacerse con el sillón de la Mariana.