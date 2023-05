Del Palacio de Congresos al estadio de los Cármenes: los planes de los partidos para mejorar los equipamientos

Además de la gestión diaria de la ciudad y sus servicios básicos como limpieza, basura o transporte; de las políticas sociales; de los planes de inversión y de la gestión económica o de los grandes proyectos de ciudad, el nuevo equipo de Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo tendrá entre su haber la gestión y la definición del modelo de los grandes equipamientos de la ciudad, entre los que está el Palacio de Congresos, cuyo Consorcio preside el alcalde pese a estar también representada la Junta de Andalucía; y la resolución de un tema que sigue enquistado y es la concesión de la gestión del Estadio Los Cármenes al Granada CF. También está en el Consorcio del Parque de las Ciencias, donde el Ayuntamiento se ha opuesto al modelo que sigue la Junta de control desde Sevilla.

¿Cuáles son las propuestas de los partidos para la gestión de estos espacios, para reflotarlos, modernizarlos y que sigan siendo locomotora de desarrollo?

Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos de Granada está en los últimos años en el centro político por los cambios en la gestión, el enfrentamiento Junta-Ayuntamiento por el modelo y la actual concesión y por la necesidad imperiosa de acometer mejoras. Aunque los datos económicos y de actividad son buenos y se han batido récord recuperándose bien de la pandemia, el Palacio está ya antiguo, hacen falta mejoras y reflotar el sector congresos. Detrás, en lo político, hay una historia de demandas entre empresa y consorcio por impagos y un choque por las inversiones y el modelo de gestión, además de estar pendiente de un cambio de accionariado que será clave para la inversión privada que permita el desarrollo de proyectos como el futuro restaurante 'de cristal', uno de los grandes cambios que tiene pendiente.

Para el candidato del PSOE Paco Cuenca, actual presidente del Consorcio como alcalde de la ciudad, el Palacio es una de las infraestructuras económicas más importantes de Granada por el importante volumen de congresos y actividades que mueve y que repercute de manera directa e indirecta en la ciudad". Destaca que va a afrontar su modernización más ambiciosa gracias a la consecución de fondos europeos "no solo para mejorar sus espacios e instalaciones, sino también para diversificar su oferta y situarse a la vanguardia de este tipo de instalaciones en todo el país".

Cuenca destaca que la apuesta municipal por el turismo de congresos ha dejado 50 millones en la ciudad en 2022 y pone entre sus logros la atracción de eventos de primer nivel como la reunión de jefes de Estado en octubre dentro de la presidencia españolad e la UE o la ceremonia de los Premios Goya del cine español en febrero de 2025.

Para la candidata del PP, Marifrán Carazo, el objetivo es "poner en valor y en pleno rendimiento todas las posibilidades que nos brinda el Palacio de Congresos" para aprovechar su potencial y poder avanzar de la mano del turismo de congresos. Así, incluye en su programa para esta infraestructura el impulso de celebraciones de grandes congresos nacionales e internacionales y recuperar "el prestigio de Granada como ciudad perfecta para este tipo de convenciones". Un impulso para el que quieren ir de la mano de la Universidad de Granada y del sector turístico.

Para Podemos-AV, "la gestión del Palacio de Congresos no es transparente y no está siendo bien fiscalizadla por parte del Consejo", formado por Ayuntamiento y Junta. "No existen reuniones del Consejo y por tanto no hay acuerdo sobre cómo debe ser la línea a seguir. Aún quedan memorias anuales por presentar, pagos por hacer. Se está haciendo una gestión individual, de la empresa que lo lleva, y ni siquiera se sabe si la empresa que ha entrado recientemente es solvente y falta documentación", dicen. Tampoco se sabe qué se va a hacer con los fondos Next Generation y el restaurante no está aprobado: "Estamos en contra. Nuestra apuesta siempre ha sido por un turismo de congresos y queremos que el Palacio de Congresos se dedique a eso".

En la candidatura de la confluencia de izquierdas Granada Unida, que lidera Paco Puentedura, reconocen que una de las mayores fuentes de ingresos de una ciudad es la organización y desarrollo de congresos. "Uno de los problemas que tenemos es que es muy difícil llegar a Granada, por lo que se dificulta que los entes organizadores elijan nuestra ciudad". Además, consideran que la gestión actual del Palacio dista mucho de ser óptima, por lo que defienden "la recuperación de la gestión pública y la realización de las inversiones necesarias para convertirlo en un equipamiento competitivo en el siglo XXI".

La candidata de Vox, Beatriz Sánchez, se ha mostrado "muy preocupada" por la situación del Palacio de Congresos, pendiente de la inversión de los 8 millones conseguidos de fondos europeos y de las reformas que lo modernicen. Para Vox, "es poco" lo que se va a hacer en el Palacio y considera que tiene que haber mayor colaboración público-privada. Como partido, han reclamado soluciones a la situación enquistada en el Palacio.

La candidatura de Concha Insúa (Cs) propone para el Palacio de Congresos desarrollar una política municipal que "impulse" su actividad, por lo que fomentarán la "declaración de utilidad municipal" en Pleno del Ayuntamiento y la creación de la Granada Congress Card "con la que se podría ofrecer a los usuarios del Palacio tener determinadas ventajas a la hora de utilizar servicios en la ciudad". Además, proponen potenciar la utilización de espacios del Palacio para talleres municipales, campamentos de verano y otros.

Estadio de Los Cármenes

El estadio, de propiedad municipal, ha entrado en campaña desde dos ángulos: con proyectos de mejora del mismo presentados por los candidatos de PP y PSOE para afrontar la esperada renovación, cierre de las esquinas para conseguir más asientos y aumento de espacios deportivos; y por el proceso de concesión que ha quedado ya dos veces desierto y al que el Granada CF se presentó en primer proceso y en el último ni aspiró.

Paco Cuenca, el candidato del PSOE, presentó esta semana su proyecto de nuevo estadio: cierre de las esquinas, 30.000 espectadores y una cubierta completa. Además, apuesta por desarrollar toda la parcela del estadio con espacios culturales, de ocio y deportivos. Una idea para la que ha partido del proyecto presentado en 2019 ya que, en el fondo, lo tendrá que desarrollar el Granada CF gracias a los fondos de la Liga cuando obtenga la concesión del estadio si finalmente se realiza la licitación. "El uso de esta esquina y de las zonas anexas se incorporaría a una nueva licitación y concesión a la que podría optar el Granada CF y desarrollar en ella nuevas infraestructuras e instalaciones polivalentes como una cancha de baloncesto, pistas de pádel, una zona de ocio deportivo con un gimnasio y un centro de tecnificación, un museo del Granada CF o un gran espacio cultural para la celebración de conciertos que permitirían dinamizar todo el Zaidín", detalló Cuenca.

Por su parte, la candidata del PP, Marifrán Carazo, también presentó su proyecto en campaña para superar los 25.000 asientos con el cierre de las esquinas y proponía todas las gradas cubiertas. Defiende cerrar las esquinas y rebajar unos metros el césped (que coincide con el proyecto que tiene el club) y también techar los sectores B, C y D. Sobre al concesión, Carazo consideró un "despropósito" que haya quedado desierto en dos ocasiones la licitación del estadio y se comprometió a "llegar a un acuerdo satisfactorio para la ciudad", asegurando que si es alcaldesa se sentará con el Granada CF "para cerrar un pliego" de uso "satisfactorio para ambas partes". El actual gobierno del PSOE lo ha sacado a licitación pública pudiendo optar otros clubs que cumplan las condiciones ya que por la importancia de la concesión no contemplaban la negociación directa con el club sino un proceso abierto y con unos pliegos que no fueran 'a medida' del Granada.

La candidata de Cs, Concha Insúa, ha ido más allá en esta campaña y ha planteado directamente la venta del estadio al Granada CF. Para Insúa, se trata de plantear "lo que los demás no se atreven si de verdad creemos que puede ser algo positivo tanto para el club como para la afición y especialmente para la ciudad de Granada". Por eso planteaba abrir una negociación con el club "en igualdad de condiciones" para estudiar desde una concesión a 40 años (los actuales pliegos llegan a 35) o la propia venta del estadio. Con esta venta, el club podría acometer "por sí mismo todas las reformas que exigiendo la afición desde hace décadas, como la ampliación de aforo en las esquinas o la instalación de servicios complementarios como restaurantes u otros negocios que permitan al club una nueva fuente de ingresos".

Paco Puentedura, candidato de Granada Unida, rechaza cualquier intento de privatización o venta del estadio de Los Cármenes o cualquier equipamiento deportivo de la ciudad y defiende que el estadio es municipal y debe seguir siéndolo. Sobre el proceso de concesión, considera "fundamental establecer un acuerdo justo con el Granada CF".

Elisa Cabrerizo, candidata de Podemos-AV, tiene claro que para el Estadio solo cabe un convenio con el Granada CF, dado que no hay alternativa. "No estamos de acuerdo con ocupar los espacios alrededor del estadio. El Granada CF es el club de nuestra ciudad y nuestra voluntad será siempre la de contribuir a su desarrollo, pero nos posicionamos en contra de cualquier maniobra especulativa en torno al fútbol", dice.

La candidata de Vox, Beatriz Sánchez, se ha mostrado también "preocupada" por el proceso de concesión abierto y hasta ahora desierto. Para la candidata, tiene sentido que lo siga gestionando el Granada CF pero quiere saber dónde está el problema y por qué está quedando desierto y el club ni siquiera se presentó a la última licitación, para la que se bajó respecto al primer pliego la aportación en metálico que tendría que pagar el club "ya que es más importante una aportación más baja a cambio de asegurar obras e inversiones que necesita el estadio".

Parque de las Ciencias

El Ayuntamiento está en el Consejo Rector del Parque de las Ciencias, por lo que el modelo que persiga la capital es clave a la hora de posicionarse en este consorcio que preside la Junta. En los últimos años el PSOE y otros partidos de la oposición se han enfrentado a la Junta por el modelo de centralizar en Sevilla la gestión con el nuevo sistema de control.

Para el PSOE, el Parque de las Ciencias es también un "buque insignia" de Granada y velará para que la Junta lo "mime, proteja y cuide al personal" y a su patrimonio, defendiendo que su gestión se lleve a cabo desde Granada y no desde Sevilla y garantizando su posición como una de las infraestructuras culturales y divulgativas más importantes de todo el país.

El PP también defiende que el Parque es uno de los mayores activos que posee esta ciudad no solo como actividad cultural y de atracción del turismo, sino por su importante labor de divulgación científica. Carazo dice que colaborará con la Junta para que este museo, que es el más visitado de Andalucía, siga creciendo día a día.

Granada Unida apuesta por garantizar la estabilidad del personal. "Que sea un referente a nivel andaluz y estatal es gracias al trabajo realizado por el equipo de personas" que trabajan en el Parque, considerando que el Ayuntamiento tiene que tener más implicación en su gestión y proyectar más actividades y usos para un espacio que puede dar mayor rentabilidad cultural y económica y la ciudad.

Vox considera que el Parque de las Ciencias tiene un "problema estructural" ya que para gestionarse bien necesita personal suficiente y ahora le falta. Para la candidatura, el Parque lleva años reclamando ese apoyo de recursos humanos y considera que tener áreas cerradas como ha pasado no es por ineficacia en el modelo sino por la estructura de personal del mismo.

Para Cs, el Parque de las Ciencias debe ser una pieza clave para reforzar la imagen de Granada como Ciudad de la Ciencia. Por eso lo meten en un nuevo Bono Científico de promoción de todos los espacios y enclaves relacionados con estas disciplinas. También proponen buscar fondos que permitan la ampliación de una quinta Fase en terrenos adyacentes o próximos que tenga como fin la creación de un aulario medioambiental, laboratorios y espacios de experimentación para jóvenes, además de que pudiera albergar empresas startup vinculadas con la innovación en el campo de la ciencia y la tecnología. También quieren promover desde el Parque la divulgación científica mediante el producción de documentales y series en donde se muestre la vinculación histórica de Granada con el desarrollo de múltiples ciencias como la astronomía, la medicina, la botánica, la hidrología…

Para Podemos-AV la defensa del Parque de las Ciencias ha sido una prioridad este mandato. "Después de organizar el ‘abrazo’ al Parque de las Ciencias, ya avisamos de que era necesario constituir una fundación, pero no se ha hecho así. La gestión ha sido pésima y ha contado con el silencio de todos los partidos, de la Diputación y de la Universidad de Granada, que no lo vieron venir". Defienden que son únicos que advertimos que "iría mal hasta que estalló todo", por lo que piden blindar los puestos de trabajo y garantizar los recursos económicos y humanos que mantengan su actividad.