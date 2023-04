Podemos-AV-Independiente aboga por crear un "gran parque agrícola" en la Vega de Granada

La candidata de Podemos-Alianza Verde-Independientes a la Alcaldía de Granada, Elisa Cabrerizo, ha abogado este martes porque la Vega se recupere como una "gran parque agrícola" para configurar la "metrópolis granadina del futuro". La aplicante ha mantenido una reunión con expertos en urbanismo para abordar el futuro del pulmón natural más cercano a la capital y ha criticado el proyecto de autovías transversales que plantea la Junta. Aun así, no se han concretado medidas exactas para lograr consolidar este espacio.

"Queremos una ciudad que permita encuentros en espacios verdes", ha dicho la cabeza de lista de la confluencia acompañada de miembros de la candidatura como Saúl Meral, conocido arquitecto, paisajista y poeta, el cual ocupará el número 6 en la lista de la confluencia como independiente. En el encuentro, que ha tenido lugar en el Local de la Ribera del Zaidín, también ha participado la arquitecta Belén Bravo Rodríguez, doctora y profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, quien ha insistido en la posibilidad de aprovechar la Vega para afrontar los retos que plantea la transición ecológica en Granada.

"Entender la Vega como un elemento distinto a la ciudad no tiene sentido, porque ha dado sentido a la configuración urbana de Granada", ha explicado Bravo, reclamando la implicación de todas las administraciones y agentes sociales en la modernización de la Vega haciendo de ella un gran "parque agrario" mediante la planificación integral de las infraestructuras verdes de la capital porque "la emergencia climática es también urbanística". "No hay que inventarse nada, se puede gestionar el territorio de la forma que se está haciendo en otras ciudades", ha dicho la arquitecta.

Saúl Meral ha censurado actuaciones como la del ‘anillo verde’: "Son tres árboles al lado de la autovía… Está bien suena bien, y mientras haya más masa arbórea, mejor; pero hay que introducir el verde dentro de la ciudad", ha aseverado el urbanista, que ha mencionado los ejemplos de Londres o Copenhague: "La naturaleza tiene que entrar en la ciudad, porque si no estamos haciendo ciudades de hormigón, y el coche no es un elemento de futuro". Apostando también por nuevos modelos de movilidad que no dependan del vehículo privado, el candidato de Podemos-Alianza Verde-Independientes ve posible acercar la Vega a la ciudad. Frente a las VAU, que son "obsoletas y potencian el coche, Saúl Meral plantea actuaciones de vanguardia como las que se han llevado a cabo en otras ciudades europeas, implementando una red de caminos peatonales. "Sin olvidar su función agrícola, la Vega podría ser como un gran parque de Granada", ha señalado.

Tal y como propone la confluencia desde su nacimiento en 2018, Belén Bravo considera urgente recuperar el cauce natural de los ríos: "Están minusvalorados dentro y fuera de la ciudad". A partir de su renaturalización, ha apuntado la experta, podría articularse la reconfiguración de Granada y su Vega, asumiendo su "relación directa", para lo que debería producirse antes una "reflexión sobre este espacio de producción social y económica" por parte de las administraciones. En este sentido, Elisa Cabrerizo ha lamentado la "concepción de los espacios verdes como mobiliario urbano" y ha abogado por fomentar la "interacción" de la ciudadanía con la naturaleza "desde la misma puerta de nuestras casas" y considerando que "los límites de la ciudad no son las edificaciones, sino la propia Vega". "Estamos realmente rodeados de verde, pero existe una falta de continuidad entre Granada y la Vega", ha advertido. Por ello, apuesta por abordar desde esta perspectiva los planes de construcción de la ciudad y su entorno, en sintonía con las valoraciones de Meral y Bravo.

Los urbanistas han defendido la idea de potenciar los espacios centrales de los barrios. Asimismo, respaldan la peatonalización de las zonas urbanas aplicando criterios de proximidad para reducir la necesidad de realizar desplazamientos, como los que se dan actualmente en Granada y área metropolitana, especialmente por motivos laborales. Ante esta problemática, los participantes en la charla han puesto sobre la mesa la posibilidad de impulsar centros de ‘coworking’ públicos, de modo que no sea necesario recorrer grandes distancias para trabajar en un entorno adecuado y cercano.

Este tipo de actuaciones encaminadas a acercar a los barrios las necesidades de las personas que los habitan pueden configurarse con los criterios de la ‘ciudad de los 15 minutos’, según han coincidido los expertos. "El eslogan de la ‘ciudad de los 15 minutos’ es un eslogan, pero lo que está detrás es una mejora de los espacios de los barrios, porque cuando tienes cerca los usos, puedes peatonalizar los barrios", ha explicado Meral, que ha subrayado las ventajas de este tipo de actuaciones: "En cuanto tú peatonalizar una calle, se activa el comercio y las relaciones de las personas, porque con la peatonalización estás también articulando la sociedad".

Saúl Meral también ha incidido en la opción de aplicar la regla de la ‘ciudad 3, 30, 300’ para evitar las islas de calor: "Que cada persona pueda ver al menos 3 árboles desde su casa, contar con un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar al menos 300 metros de un parque", ha explicado el candidato de la confluencia de Podemos-Alianza Verde-Independientes.