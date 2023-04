Podemos Almuñécar La Herradura denuncia "imposiciones" desde Granada para impedir una confluencia con Izquierda Unida

Unas 24 horas después de que se conocieran las listas que se presentan a las próximas elecciones locales a través del Boletín Oficial de la Provincia de Granada, la formación de Podemos Almuñécar La Herradura denuncia la decisión adoptada por la dirección provincial y de la Organización autonómica, por presentar una lista del partido en el municipio sin ser aprobada por la asamblea local, incumpliendo el acuerdo aprobado por el Plenario del Círculo local y negándoles de esta forma concurrir a los comicios electorales como una confluencia con Izquierda Unida.

Desde el Círculo de Podemos de Almuñécar La Herradura señalan que en las elecciones locales se vota a las personas que quieren que administren desde el Ayuntamiento, "nos conocemos prácticamente todos y todas y por eso somos capaces de elegir a quienes más nos convencen, normalmente gente de aquí, comprometidos con su pueblo". Motivo por el que no les gusta ver en las listas a gente de fuera del municipio que "están en la lista porque han prestado su nombre y DNI sólo para rellenar huecos en una candidatura, pero nada tienen que ver con Almuñécar".

Recuerdan que en 2019 firmaron una confluencia política con IU para las elecciones municipales, sacando un concejal que "es la llave que cierra la puerta de la alcaldía a Benavides". Una dinámica que en septiembre de 2022 se aprobó mantener en el tiempo, enviando una copia del acuerdo a Podemos Granada.

En este sentido, aseguran que en las primarias celebradas en el partido a nivel local, ganó la candidatura que apostaba por la confluencia, sin embargo, en la candidatura presentada es "una lista impuesta desde Granada, sin contar con Almuñécar, y que no ha sido refrendada por la Asamblea local". Y piden a las personas que van en la lista y que son de otros municipios que "renuncien" al considerar que no están haciéndoles ningún bien a los compañeros del partido.

Por otra parte, añaden que pese a que los integrantes que "ganaron las votaciones" dentro del partido no han presentado renuncia, desde la capital se les ha quitado "sin ninguna justificación" y "han impuesto una nueva lista, no refrendada por la asamblea local". Además, califican de "chapuza" la lista presentada al no respetar los compromisos feministas, con paridad 50% - 50% y lista cremallera ya que incluye a 9 mujeres y 12 hombres mas 1 suplente.

Por todo ello, piden a la dirección provincial, autonómica y estatal de Podemos, que respeten la decisión del plenario de Almuñécar y rectifiquen el error.