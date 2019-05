Santa Rita, los concejales que das no se quitan

A Santa Rita las plegarias la recuerdan como patrona de los imposibles. También la de los funcionarios, aunque esta última, según las crónicas escritas por la sorna española asocia estos puestos soñados a aquella oración que los niños usan en defensa propia cuando se les reclama una pertenencia.

“Santa Rita Rita, lo que se da no se quita...” pensarán los dos partidos mayoritarios del Ayuntamiento de Guadix. Como mínimo PP y PSOE echan una miradita al cielo pensando en la santa italiana y enconmendándose a sus favores para que cuanto menos, no les quite concejales en las elecciones del domingo. Con siete ediles conseguidos en 2015 cada uno, la alcaldía la alcanzó la socialista Inmaculada Olea, pero fue por los pelos –por los del voto de un concejal– y el Partido Popular quedó relegado a fuerza mayoritaria de la oposición.

El gobierno local quedó en territorio de la izquierda gracias al único concejal de Gana Guadix, Eduardo Jiménez, que dio su confianza a los socialistas a cambio de la promesa por escrito de llevar a cabo políticas progresistas. El socio natural de Olea en aquel momento, y el que se barajaba a todas luces, era Izquierda Unida, aunque su compromiso salió rana. IU se descolgó de las negociaciones por un conflicto a tenor de la pedanía Hernán Valle.

El PP perdió la alcaldía de Guadix tras 8 años de flamantes mayorías absolutas y por no contar con tantos amigos como el PSOE dentro del Ayuntamiento. Ciudadanos, que podría haber sido la formación de apoyo en aquel momento ya que consiguió también un concejal, no avaló a los populares en la investidura. Tan solo un edil consiguieron también Izquierda Unida y Gana Guadix. La invocación a Santa Rita en estos tres casos es casi para hacer visita al Vaticano.

En las pasadas elecciones generales el PSOE salió reforzado en la comarca de Guadix, fue como un recuerdo de su pasado socialista. El PSOE era fuerte en la ciudad antes de su ruina electoral en 2007, cuando Santiago Pérez obtuviera la primera de sus dos mayorías absolutas, que por otro lado le supieron a gloria porque intentaba ser alcalde desde 1999.

A cuatro días para las elecciones municipales y con la mente o las plegarias en el presente, Guadix celebraba hoy el día de Santa Rita, algunos pensando en la italiana beatificada como patrona de los imposibles y otros, como guardiana de los funcionarios.

Inmaculada Olea_PSOE

Inmaculada Olea es, además de la primera mujer que se hace con la alcaldía de Guadix, una mujer de partido que conoce a fondo el tuétano socialista. Ella misma se ha considerado en varias ocasiones como una mujer positiva y que no corta las cuerdas de los puentes con otros partidos de cara a posibles acuerdos. Consciente quizás de que si revalida alcaldía tendría que volver a guiñar a otros partidos de izquierda, Olea podría asistir –Rita mediante– a que los malos resultados del PP en las generales se trasladen a su ciudad.

Jesús Lorente_PP

Jesús Lorente cuenta con apelar al ‘absoluto’ pasado popular de Guadix para recuperar la alcaldía. Aunque el número 1 por el PP no puede perder de vista los datos del pasado 28-A. En el caso de que se trasladaran los resultados de las generales, el PP sería la segunda fuerza de Guadix con un 15% menos votos que el PSOE y aquel empate técnico con Olea sería quizás la mejor de las suertes que puede ofrecer Santa Rita. Hace cuatro años, tan solo 37 votos separaron al PP del PSOE aunque estas elecciones, tal y como se ha visto en las últimas citas electorales, el voto de la derecha se ha dispersado y hay muchos que prefieren usar otros medios para hacer política que viajar en aerolíneas la Gaviota.

Eduardo Jiménez_Gana Guadix

Eduardo Jiménez vuelve a presentarse como candidato por esta fuerza política. El que le diera el voto de confianza a Inmaculada Olea para hacerse con la alcaldía se ha convertido en un socio de gobierno a priori cómodo para la socialista, con la que en estos cuatro años no ha tenido grandes desencuentros en cuenta de aquellas políticas progresistas que le pedía como premisa.

Pedro Rus_Cs

Ciudadanos Guadix tiene la esperanza de que su partido a nivel nacional haya sembrado votos en Granada y pueda en estas municipales tirar de estímulo de partido. Los naranjas consiguieron en 2015 tan solo 581 votos que le valieron un solitario concejal aunque si se repitieran los resultados de hace cuatro años, a partir del lunes su concejal podría hacer la oposición en los pactos y poner a un alcalde u otra sobre la tarima del Ayuntamiento.

Manuel Ortiz_Adelante Guadix

Como ha sucedido en otras delegaciones, Izquierda Unida ha mutado. La candidatura Adelante Guadix ha aunado a IU, Podemos, e independientes que vienen a representar al tejido asociativo de la localidad. Manuel Ortiz es el número 1 de esta lista con la cara lavada, un confluencia que puede reeditar el voto de la izquierda y volver a llevarla hasta su terreno. Con el 3,94% de los votos en las pasadas municipales, que se tradujeron en 581 votos y un concejal, la aspiración de Adelante podría ser convertirse en facilitador de gobierno, eso sí, si las disputas por otros territorios se han acabado extiguiendo en estos cuatro años.

Mercedes Pérez-Mangado_Vox

Vox aparece también como nueva opción política en Guadix. Con Mercedes Pérez-Mangado como abanderada, el partido de ultraderecha está dispuesto a arañar votos a Ciudadanos y a PP, sobre todo a este último, que precisamente es quien más teme perder un solo concejal.