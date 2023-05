El soterramiento del tren en Granada: consenso con las vías, incógnitas con la estación

Las infraestructuras son un tema estrella en cualquier comicio electoral, más aún en Granada, con su histórico déficit en autovías, líneas de tren y conexiones aéreas. Normalmente es tema de elecciones generales, pero en la capital está muy presente puesto que cualquier actuación que se haga o se proponga no solo implica al Ministerio de Transportes o la Consejería de Fomento, sino también a los ayuntamientos. Y ese debate a escala local, lo encarna sobre todo la integración del ferrocarril en la ciudad con una pregunta que siempre sobrevuela a los ciudadanos: ¿soterramiento sí o no? Y los partidos toman parte en el mismo con la gran incógnita de siempre: ¿cómo y quién lo paga?

El debate es amplio y no es sencillo. Tanto que lleva prácticamente veinte años o más encima de la mesa y lo único que se ha materializado es una opción provisional tras la llegada del AVE a la ciudad en 2019. Una remodelación light de la estación para salvar con dignidad la entrada a la ciudad por Alta Velocidad. Pero la cuestión nunca ha desaparecido. Todo va de la mano: integración, soterramiento y nueva terminal ferroviaria. La clave de bóveda de todo el asunto se llama Corredor Mediterráneo. El mero hecho de estar incluido en la Red Transeuropea de Transportes para pasajeros y mercancías obliga a racionalizar el mapa ferroviario de la capital y el Área Metropolitana.

Se necesita, de un lado, evitar que los trenes mercantes entren en la capital. Literalmente es imposible que los convoyes de este tipo arriben a la terminal de Andaluces por sus dimensiones, maniobrar, además de cargar y descargar. Se requiere de la construcción de una zona logística para tal fin que está aprobada y en fase de declaración de interés por parte de la Junta de Andalucía en terrenos adyacentes a Mercagranada. Esto es un paso. El siguiente es la infraestructura, crear las vías de acceso a la misma, pero sobre todo dar salida a los trenes para que continúen su tránsito por el Corredor Mediterráneo. Esto se traduce en la construcción de un bypass que una las líneas Granada-Antequera y Granada-Moreda-Almería, lo que implica reordenar los planes urbanísticos de la zona que atañe a los ayuntamientos de Granada capital, Atarfe, Maracena y Albolote. Según los planes del Gobierno, esta línea iría de forma paralela a la Segunda Circunvalación A-44.

De esta manera se soluciona el problema de los trenes de mercancías, pero queda el quid de la cuestión: el soterramiento y qué hacer con la estación. ¿Puede asumir la ciudad el coste de meter las vías bajo tierra, que además no solo son las del barrio de La Juventud, si no también La Chana y Cerrillo de Maracena? ¿Desde dónde y hasta qué punto pasarían los trenes bajo tierra? Es más, ¿compensa soterrar? Y siendo necesaria una nueva terminal de pasajeros, ¿cómo tendría que ser, modesta o una gran obra? ¿A qué se dedicarían los suelos liberados por las vías del tren?

Las posiciones de los partidos mayoritariamente es la misma: hay que soterrar, y aunque a mitad de legislatura el PSOE 'jugó' con la posibilidad de mandarla a la Huerta del Rasillo, mantener la estación de Andaluces donde está. Pero hay que justificar bien el beneficio social de la obra, según las últimas recomendaciones del Ministerio de Transportes, que no va a abrir el 'grifo' de forma tan alegre. Eso sí, está el ejemplo de Almería, donde la integración del ferrocarril ha encontrado, no sin dificultades, el acuerdo entre las tres administraciones pertinentes (Gobierno, Junta y Ayuntamiento). En Granada se requeriría de algo similar, pero para ello debe haber proyecto, algo que no existe porque el estudio lo tiene paralizado el Gobierno.

Soterramiento

El partido en el Gobierno de la ciudad, el PSOE de Paco Cuenca, es de los más ambiguos a la hora de plantear su solución al problema del ferrocarril a su paso por la ciudad. "Impulsaremos la integración definitiva, real y viable del AVE en Granada a su paso por los barrios de Chana y Rosaleda", explica a preguntas de este periódico, en una respuesta prácticamente calcada a la de los folletos de propuestas lanzados en cada barrio por la formación, la cual añade que la "solución" tiene que ser "satisfactoria" para ambos barrios.

El PP sí que fue algo más concreto en su propuesta de soterramiento antes de la campaña. Marifrán Carazo expuso un entierro de las dos líneas que llegan a la ciudad y que confluyen en la estación, una empezando bajo la Circunvalación entre Chana y Bobadilla, y otra enterrando las vías hasta Maracena, donde los trenes emergen. En el lugar, por encima de los trenes, proyecta dos grandes bulevares arbolados, con carriles bici, y donde la actual parcela de talleres se convertiría en un parque.

Podemos-AV tampoco concreta aspectos sobre el soterramiento más allá de buscar “una solución técnica y económica que permita una reurbanización de la Chana sin cicatriz”. Vox, en su caso, se remite a la exigencia al Gobierno para conocer el resultado del estudio informativo ahora “paralizado” que “debería darnos luz sobre la mejor solución, para que pueda ser incorporado al avance del PGOU y se acometa inmediatamente el proyecto”, siendo “prioridad” del partido “eliminar las cicatrices en los barrios de la Chana, Rosaleda, Juventud y Pajaritos”. Otra vez la palabra cicatriz. No la usa Granada Unida, quien sí expone con claridad su apuesta por el soterramiento de las vías y la “liberación de espacio para actividades socioculturales”. Además, relaciona esta actuación con la eliminación de “puntos negros e inseguros en los accesos” a los barrios afectados. Por último, Juntos por Granada asocia la estación al soterramiento para que las vías liberen espacios para un “desarrollo sostenible” y extiende la condición subterránea de las vías incluso por Bobadilla.

La coincidencia de todos los partidos en esta materia parece, pues, clara y evidente hacia la necesidad de soterrar las vías para unir y conectar los barrios del extremo oeste de la ciudad (Rosaleda, Chana, Villarejo, Ronda, Pajaritos, Periodistas y Cerrillo de Maracena), aprovechando este factor para crear corredores verdes y espacios más seguros para la ciudadanía. Además, la liberación de suelos permitirá, según el partido que sea, ganar nuevos equipamientos públicos y usos tanto públicos como privados.

Estación

Tampoco el PSOE es claro con la estación. Se desliza que sería soterrada para que "no suponga una cicatriz en el tejido urbano de la ciudad", por lo que proyecta "una mejora sustancial de la actual para estar a la altura de Granada". Este punto lo que sí confirma es que el globo sonda lanzado por los propios socialistas mediado este mandato de estudiar un nuevo emplazamiento en la zona del Hipercor en el estudio del Nuevo Plan General no llegó a ninguna parte. Este debate tampoco lo abordó el PP de Marifrán Carazo en la presentación de su plan de soterramiento del tren antes de la campaña, tan solo reafirmando ante este periódico que "la estación no debe moverse de donde está", pero sí la concretó más semanas después añadiendo que, al igual que las dos líneas ferroviarias, la terminal tendría una "configuración subterránea y adaptada" en sentido Antequera y Moreda. En este sentido, recuerda la disposición de la Junta de Andalucía para abordar el debate como ha sucedido en ciudades como Almería para el soterramiento de las vías y la estación de la ciudad.

Podemos-AV no habla del futuro de la estación más allá de su carácter "central" y que se convierta en un nudo de transportes que acoja diferentes medios y como confluencia de la dos líneas de Cercanías ferroviarias y una "estación de paso" en la zona "noroeste" de la ciudad a la que también lleguen trenes AVE, regionales y de mercancías. Tampoco es Vox quien le pone el cascabel al gato con la terminal más allá de "contar cuanto antes con una estación en Andaluces a la altura de lo que Granada merece". Sí concreta, o al menos lo dice bien a las claras Granada Unida: "Integración soterrada de la vía del tren en la estación de la avenida de Andaluces". Es más, habla de "Nueva Estación" en Pajaritos. Ciudadanos en este punto entra en cierta contradicción. "No rotundo a soterrar o trasladar la estación de tren, recién estrenada" dice en un punto para en el siguiente afirmar un "sí a soterrar la catenaria todo lo posible", hablando de la creación de un 'Central Park' con vistas a la Alhambra. Juntos por Granada lo tiene bien claro: una nueva estación en Andaluces “tomando como base a mejorar la presentada en abril de 2010 diseñada por Rafael Moneo”, que sería una “terminal que sea un auténtico pórtico de la ciudad”.

Corredor Mediterráneo

El PSOE incluye en sus peticiones algo novedoso como es la "exigencia" de un "futuro ramal directo de AVE hacia Jaén que nos conecte a Madrid en menor tiempo". Es más piden en el programa extender el eje hacia Motril, para lo que habrá que buscar una "solución que se adapte al entorno urbano" de la capital, propuesta que también recoge de forma parecida Cs, que también habla de acelerar de forma "inmediata" el Área Logística de Mercagranada. El PP no entra en su programa electoral de la capital en el entorno ferroviario de la ciudad que propicia el Corredor Mediterráneo, aunque sí habla de la apuesta por el el tren a Motril.

Por su parte, Podemos-AV incide en su programa en propuestas que ha están sobre la mesa como la unión de las líneas de Antequera y Moreda, el centro logístico de Mercagranada, y como novedad electrificar todas las vías férreas de la provincia. No concretan medidas o propuestas para la integración del tren con respecto al Corredor Mediterráneo ni Granada Unida ni Vox. Juntos por Granada entra exige las construcción del tren a Motril y que tenga paradas en Otura, Padul, Dúrcal y “otros pueblos del Valle de Lecrín”, aunque el proyecto presentado por el propio puerto no los incluya ya que el trazado va en túnel desde Ízbor hasta Otura. En cuanto al Corredor, los regionalistas apremiarán a la puesta en marcha de las obras con Almería, el Área Logística de Mercagranada y el bypass de Moreda en su programa.