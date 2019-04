Unidas Podemos plantea recuperar la Policía de Barrio

Unidas Podemos-Adelante Granada, candidatura de la confluencia entre Podemos, IU e independientes en la ciudad, priorizará la creación de la Policía de Barrio en la ciudad “como medida fundamental para atender los problemas de seguridad que denuncian la gran mayoría de los colectivos vecinales en los barrios”, según explica el candidato a la Alcaldía de esta formación, Antonio Cambril.

Cambril explica que “son numerosas las asociaciones y colectivos vecinales que denuncian falta de presencia polícial, problemas de seguridad por las noches, vandalismo, ruidos, ocupación de vía pública de forma indebida, etcétera” y ello como consecuencia “de que el Ayuntamiento anuló las patrullas de barrio de la policía local reduciendo de forma drástica su presencia”.

Además el candidato a la Alcaldía de Unidas Podemos-Adelante Granada señala “que tras encuentros que hemos tenido con representantes sindicales de la Policía Local, hemos constatado una falta de efectivos para cubrir las necesidades que reclaman los vecinos y vecinas de Granada”.

De hecho, denuncia Cambril, el Ayuntamiento cambió las unidades de barrio por agentes en los distritos, dejando sólo dos policías para turno de mañana y otros dos para turno de tarde, sin cubrir los turnos nocturnos, por cada uno de los ocho distritos de la ciudad. A juicio de Unidas Podemos-Adelante Granada, este dispositivo es claramente insuficiente y propone doblar el número de agentes para poder cubrir las necesidades de todos los barrios de Granada, tanto en turno de mañana, como tarde y nocturnos.

“Esto es posible destinando alrededor de 100 agentes a Policía de barrio, de un total de unos 490 efectivos con los que cuenta la ciudad de Granada”, señala Cambril, quien además asegura que su “compromiso de cubrir en el próximo mandato las vacantes en policía local con una adecuada oferta pública de empleo, permitirá destinar más agentes en servicios efectivos y que los barrios de Granada se sientan más seguros”.

Estas vacantes, recuerda el candidato a la Alcaldía, están recogidas en presupuesto pero no se ejecutan, con lo cual no hay problema presupuestario para su cobertura. Además esta cobertura de vacantes permitirá acabar con el gasto de horas extras que alcanza unos dos millones de euros al año, por no haber efectivos suficientes y mala organización interna.

Para Cambril es fundamental que la policía de barrio, patrulle conociendo las calles y que sean conocidos por los vecinos y vecinas. “Se trata de no perder efectivos de policía local “en muchas unidades internas y burocratizadas que no tienen contacto directo con la ciudadanía, simplificar más la organización interna y ganar contacto directo en los barrios”, indica el candidato de Unidas Podemos-Adelante Granada.

Para ello “la formación y especialización debe centrarse en el contacto directo con los vecinos, atender sus demandas, conocer las calles, sus comercios, centros educativos, colectivos, para así saber donde y a qué horas has problemas de seguridad en los barrios”.

Además plantea que los agentes de policía local tengan permanencia en cada barrio y un teléfono móvil para que cualquier vecino o vecina de manera directa puede contactar con ellos a la hora de denunciar o avisar de algún problema de seguridad. Por otro lado Cambril propone “recuperar en los Centros Cívicos de cada distrito los cuartelillos de la Policía Local”.

Para Unidas Podemos-Adelante Granada, tan importante como es la presencia de Policía Local, es la sensación de seguridad en las calles, plazas y espacios públicos de Granada. Para ello, asegura Cambril, es necesaria “buena iluminación nocturna, limpieza, reparación de baches, mobiliario público, limpieza de pintadas, entre otras”.

“Se trata de que los espacios públicos no se deterioren, se degraden y se conviertan en zonas inseguras e insalubres”. Para Cambril “una Granada segura es una ciudad limpia, donde la ciudadanía usa los espacios públicos en libertad y donde se atiende a todos los barrios por igual”.