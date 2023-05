Zona de Bajas Emisiones: la primera medida a implantar por el nuevo gobierno

Uno de los principales problemas de Granada es la movilidad. Y hay una asignatura pendiente que será la primera gran tarea que tendrá que afrontar el nuevo equipo de Gobierno municipal: la Zona de Bajas Emisiones, que tiene que implantarse este mismo año. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener áreas de circulación restringida, una limitación al tráfico que se comenzó a aplicar en algunas capitales a principios de 2023 y que en Granada está a la espera de implantarse. Aunque ya está definida cuál será esa 'almendra central' y se trabaja en los medios de control del tráfico con la instalación de las 18 cámaras perimetrales que vigilarán a los vehículos que entren en la ZBE, aún queda por desarrollar la letra pequeña, la norma local que permita definir cómo cumplir esta norma en los casos prácticos: ¿Quién puede entrar? ¿Cómo se dan las autorizaciones? ¿Cómo se accede a cocheras? ¿Qué pasa con los parking o la zona azul? ¿tendrá un horario concreto? ¿funcionará todos los días? ¿Afectará igual a coches que a motos?

La actual limitación de la Zona de Bajas Emisiones está fijada en el límite sur por el Paseo del Violón, Paseo de los Basilios y Carretera de la Sierra, en el límite este por Camino de la Silla del Moro, Sacromonte y Albaicín; en el límite norte por Camino de la Ermita, Fajalauza, Pagés y Capitán Moreno y en el oeste por Gran Capitán y Pedro Antonio de Alarcón. Por tanto, afectará de lleno al Centro, Albaicín y Realejo. En total, una superficie de 3.567.680 metros cuadrados que acogen una población de más de 58.000 habitantes. Esta almendra fue definida en 2020, durante el gobierno bipartito de Cs-PP. Entonces se pensaba implantarla en 2021 pero se fue dilatando con las dispensas del Gobierno. Después, ya con el gobierno del PSOE a partir del verano del 2021, se reactivó para solicitar los fondos europeos y la financiación del proyecto, ya con el horizonte de 2023.

Respecto a los vehículos que podrán entrar, lo que se sabe ahora es que los que tengan la etiqueta O y Eco podrán librarse de las prohibiciones. Y es que la etiqueta ambiental de la DGT será la que regule los vehículos que pueden entrar o no, aunque falta por definir a partir de qué letra se permite (C, B y A, los más contaminantes). Para solicitarlas hay que hacerlo en la oficina de Correos. En otras ciudades los vehículos sin etiqueta o A y B son los que han sufrido las primeras restricciones.

Incluso se dijo al principio del proyecto que los residentes en la almendra central tendrán diferentes pegatinas con un número para su zona de residencia (hasta 4), de forma que un vehículo censado en la zona 1 no podría aparcar en el resto. Además, se ha anunciado también que para acceder a los parking se instalarán app que permitan reservar las plazas antes de entrar en la ZBE para tener la autorización previa. En el caso de la zona Ora, la intención sería eliminar parte en el interior de esa almendra para que los residentes sin cochera la utilicen e incrementarla en los límites. Los residentes podrán acceder a sus garajes o zonas de aparcamiento previa reserva. También se permitirá los accesos a hoteles, emergencias y carga y descarga. Para todo esto, se establecerá un sistema de autorizaciones por parte del Ayuntamiento para dar el permiso de entrada en estas casuísticas.

Para implantarla, Granada cuenta con fondos Next Generation con los que se financiarán los cambios que requiere como la instalación de señalética específica o las cámaras de control. El presupuesto total que se llevará la implantación de la ZBE en Granada será de 15 millones de euros (entre la zona en sí y las medidas paralelas de mejora del transporte urbano, de la flota de autobuses y de puntos de recarga), para lo que ya se consiguieron los primeros 2. Para presentarse a esta convocatoria, se argumentó que la finalidad era "mitigar las principales problemáticas relacionadas con la contaminación" por altos niveles de emisión de partículas (PM), óxidos de nitrógeno (NO2) y ozono (O3), especialmente altos en Granada, una de las ciudades con más contaminación.

Las opiniones y propuestas de los partidos

PSOE

El candidato del PSOE Paco Cuenca continuaría en la Alcaldía con lo ya hecho en estos dos últimos años dando continuidad así al plan de pacificación del Centro con la puesta en marcha de la ZBE en la almendra central para "garantizar la reducción de manera efectiva de gases de efecto invernadero a la vez que ganamos espacios para la vida ciudadana colocando a las personas como las principales protagonistas. También propone la ampliación de las calles semipeatonales en el centro con preferencia para residentes y peatones para que los barrios del centro queden protegidos.

PP

La candidata del PP explica que poco se ha hecho para implantarla por ahora y que si llega a la Alcaldía tendrá que "examinar" el trabajo previo, aunque asegura que preparará con expertos cómo afrontar este cambio que favorece la vida en la ciudad pero de acuerdo con residentes y comercios, o las zonas de carga y descarga. Carazo destaca que es imprescindible el "acuerdo y el consenso" con los vecinos para aplicarla.

Granada Unida

Paco Puentedura, el candidato de la confluencia, propone que la ZBE se traslade a todos los barrios de la ciudad, con un "proceso participativo real que vincule a colectivos vecinales, comercios, y una movilidad sostenible". Y asegura que no se puede solo poner restricciones sino que "también hay que impulsar el transporte público" con aumento de líneas, reordenación, mejora de frecuencias, y unirlo con un proyecto de líneas coordinadas metropolitanas. Como propuesta de movilidad en el programa también lleva la gratuidad del transporte público para los censados en Granada y acompañarlo con medidas como tres corredores verdes para pasos peatonales y aumento de vegetación para además limpiar el aire. Y eso fomentando también el uso de la bicicleta y los VMP.

Podemos-Alianza Verde

Proponen la revisión y actualización del Protocolo de Actuación ante episodios de contaminación atmosférica, lo que incluye elaborar un mapa de la de la Zona de Bajas Emisiones en toda la ciudad, donde se restringirá el tráfico de vehículos que no dispongan de autorización, excluyendo a los vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o en los que estas se desplacen. El programa electoral de la confluencia que lidera Elisa Cabrerizo contempla ampliar las zonas peatonalizadas en todos los distritos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante “planes de barrio. Además, crear un sistema de información municipal sobre los niveles de contaminación con recomendaciones para la ciudadanía, limitación de la circulación a motor en todo el casco histórico, respetando siempre derechos de residentes, personas con discapacidad, servicios públicos y carga y descarga.

Vox

La candidata Beatriz Sánchez asegura que Vox es el único partido que se opone a la Zona de Bajas Emisiones. Reconoce que viene de una ley nacional que hay que cumplir pero han pedido que se estudie en cada ciudad de más de 50.000 habitantes cómo afecta a los vecinos, comercios,... "Además, hay que cambiar ordenanzas para su aplicación que todavía no se ha hecho", ha dicho Sánchez, que ha pedido también en varias ocasiones compensar a los vecinos por esta medida restrictiva "a la que no se ponen alternativas".

Cs

Para que la implantación de un ZBE sea efectiva se requiere llevar a cabo una reordenación de todo el tráfico rodado de la ciudad, por tanto no puede tomarse como una medida aislada sino que obliga a adoptar otras complementarias que fomenten la disminución del uso del vehículo privado y permita realmente mejorar los niveles ambientales (aire, polución, ruido, sensación térmica, etc). Concha Insúa propone plazas con más arbolado, zonas de convivencia intergeneracional y que alberguen temporalmente actividades deportivas, culturales y de ocio; ampliar las infraestructuras ciclistas con programas de fomento a la bicicleta para particulares y empresas; establecer un área interurbana para cuyo acceso se exija el abono de una tasa de entrada para no residentes en Granada, una recaudación finalista a la mejora del fomento de la movilidad sostenible o revisar todos los espacios destinados a carga y descarga habilitando zonas concretas. Además, ampliar la red y la frecuencia del transporte público o generar un bono que conjugue la posibilidad de estacionar en los parking disuasorios circundantes a la ciudad con el uso de lanzaderas.

Además de la capital, en la provincia atendiendo a la ley, tendrán que aplicar esta ZBE Motril por superar los 50.000 habitantes. También se incluye en la norma, aunque de carácter voluntario, a los municipios de más de 20.000 habitantes con altos índices de contaminación. Así, el BOE publicó en febrero de 2022 los municipios que recibirán financiación del programa de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, que además de la capital y Motril son Loja, Baza, Maracena y Armilla.

De hecho, la Junta incluyó en marzo de este año en su nuevo Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Granada la extensión hasta 2030 de las ZBE a municipios del Área Metropolitana: Albolote, Alhendín, Atarfe, Armilla, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Las Gabias, La Zubia, Gójar, Huétor Vega, Jun, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pulianas, Santa Fe y Vegas del Genil.

VAU o autovías de la Vega

Otra medida de movilidad clave en los próximos años son las VAU, las llamadas 'autovías de la Vega'. En concreto la VAU 5. Se trata de una Vía de Aglomeración Urbana que comunicará las dos circunvalaciones de Granada, un tramo de unos 8 kilómetros entre Armilla, Churriana y Cúllar Vega con un trazado que acaba de ser diseñado como un 'corredor verde' con plataforma BUS-VAO, carril bici, senda peatonal y pantallas ecológicas. Se rescata ahora por parte de la Junta de Andalucía tras una década este proyecto, sobre el que también se posicionan los distintos partidos políticos.

También está la VAU-9, que aliviará la circulación entre Ogíjares, La Zubia, Huétor Vega y la capital. Otro proyecto es al VAU-10, una plataforma reservada para transporte público y vehículos con alta ocupación que culminará la conexión de Granada con La Zubia.

PSOE

Paco Cuenca se ha mostrado contrario a estas autovías de la Vega y a cualquier proyecto que suponga una destrucción de la Vega granadina, auténtico patrimonio natural de Granada, a la que opta por proteger y mimar con la posible declaración incluso de zona BIC o patrimonial.

PP

Marifrán Carazo, que recuperó este proyecto siendo consejera, ha defendido su necesidad como proyecto estratégico de movilidad y empleo pero reivindicando también la necesidad de defender la Vega como un entorno natural y recurso patrimonial agrícola. De la VAU 5 resalta que tendrá una plataforma reservada para transporte público y que llega a La Zubia, sin mayor afectación a la Vega. De la 9 dice que no hay "ni un papel" estudiando de un proyecto de 2009, pintado en el POTAUG, y de la 10, que uniría la primera y segunda circunvalación, con la previsión de conexión con Escúzar para el acelerador, considera que es un proyecto clave para el desarrollo del Ifmif-dones y que sería una "irresponsabilidad" no contemplarlo.

Granada Unida

Paco Puentedura ha mostrado también su rechazo a la VAU-5 y ha reivindicado la Vega como espacio agrícola y de un valor ecológico incalculable. Como alternativa al "atentado" de las VAU, propone ensanchar las carreteras actuales para destinar un carril al transporte público.

Podemos-Alianza Verde

La confluencia ha pedido a Carazo que renuncie a su proyecto de las VAU para no dar la espalda a la Vega. Elisa Cabrerizo entiende la Vega y el área Metropolitana como una misma realidad, apostando por reorganizar la movilidad con aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad, fomento de la bicicleta o el patinete y renovación de autobuses. Dicen que están diseñadas “sólo para satisfacer a los usuarios de vehículos privados” y no solucionan la movilidad.

Vox

Beatriz Sánchez asegura que el territorio hay que comunicarlo y que tienen un sentido de mejorar la movilidad, por lo que "no tiene sentido olvidarse" de ellas cuando además llevan años previstas. Lo que sí dice es que habría que analizar cada una, su trazado, ventajas y afectaciones.

Cs

Para el partido naranja, el Metro de Granada ha demostrado ser un instrumento muy eficaz y menos invasivo que las VAU. Sin embargo, abandonar la construcción de las VAU no garantiza la pervivencia de la Vega. Ésta sufre un conjunto de males que la pone en alto riesgo de subsistencia, principalmente por las dificultades que existen de hacer viables las explotaciones agrícolas, en su conjunto de pequeño tamaño, las dificultades para rentabilizar los cultivos, los serios problemas del abastecimiento de aguas, la ausencia de un relevo profesional en jóvenes agricultores y la fuerte competencia de otros territorios para cultivar sin tantas restricciones legales.

Cierre del Anillo de la Circunvalación

Un proyecto que ha enfrentado a Ayuntamiento y Junta es el del cierre del anillo de la Circunvalación, que Fomento también considera esencial mientras la capital no lo ve prioritario. Este es un proyecto muy recurrente en elecciones y desde hace décadas se tiene en los cajones subiendo de nivel o bajando según el partido político de gobierno. El objetivo es unir la Ronda Sur a la salida de los túneles del Serrallo hasta la zona Norte de la capital y aliviar así la actual Circunvalación, que tampoco ha mejorado mucho con la apertura de la Segunda.

El gran problema es el trazado y su paso incluso por la zona de protección de Jesús del Valle, lo que supone el mayor impedimento y las mayores reticencias a su ejecución.

PSOE

Para el PSOE, la propuesta, además de "innecesaria y responder a un modelo de movilidad obsoleto, amenaza gravemente a un entorno protegido". Argumenta en su programa que el Área Metropolitana no necesita más coches privados ni más contaminación, "sino un sistema de transporte público eficaz y sostenible" que integre con autobuses metropolitanos en las dos coronas del Cinturón y sume la ampliación del Metro hacia la Chana y Santa Fe y hacia el arco Sur, llegado a Huétor, La Zubia, Cájar y Monachil.

PP

Sobre el cierre del anillo, el PP recuerda que es un proyecto muy antiguo del que hay hasta 11 estudios para reducir la ocupación de la circunvalación. Según Carazo, merece ser estudiado y ver qué se puede hacer en función de los informes.

Vox

"No podemos decir que no a una mejora de las comunicaciones", asegura la candidata, pero "no de cualquier manera". Beatriz Sánchez asegura que se puede hacer de muchas más formas sin afectar al Valle del Darro y como ingeniera propone fijarse en otros proyectos internacionales que han salvado importantes obstáculos: "Hay soluciones en túnel, con viaductos, y se pueden estudiar", asegura.

Granada Unida

La confluencia Granada Unida se posiciona rotundamente en contra del cierre del anillo de la Circunvalación por el impacto que generaría en un ámbito de protección como el entorno de Jesús del Valle, por lo que se decanta por otras alternativas.

Podemos-AV

Su programa recoge específicamente la necesidad de “saber decir ‘no’ a los proyectos que destruyen Granada y su entorno”. En este apartado, "se expone nuestra negativa a proyectos como el cierre del anillo de la circunvalación, que solo aumentará la circulación, incrementando la contaminación aún más”.

Cs

Según Insúa, se trata de una infraestructura con el suficiente calado y tantas implicaciones, especialmente preocupantes en el ámbito medioambiental, "que tan solo podríamos apostar por esa iniciativa si recoge el consenso del arco político y sobre todo de los agentes sociales implicados. Esta infraestructura no puede ser fruto de la improvisación ni aparecer oportunistamente cada cuatro años. Nuestra visión a largo plazo de modelo de ciudad implica una hoja de ruta en la cual podamos seguir prosperando económicamente pero sin condenar a las generaciones futuras, por lo que el crecimiento ha de ser medioambientalmente sostenible".