La campaña a la Alcaldía de Granada deja su 'huella verde': los candidatos plantan una encina

Aunque hasta el próximo lunes, 3 de abril, no comienza oficialmente el tiempo de precampaña electoral según los plazos legales, en Granada ha arrancado este miércoles con el primer encuentro de candidatos de los principales partidos para un fin muy simbólico: la plantación de un árbol, convocados por la Huella Verde, una iniciativa de la Federación de Hostelería que ya se ha convertido en asociación y en la que están también integrados Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios.

Los seis candidatos a la Alcaldía de Granada por PSOE, PP, Granada Unida, Granada se Encuentra, Vox y Cs, pala en mano, ya tienen el recuerdo de esta campaña electoral para las municipales del 28 de mayo, una encina (que ya tiene unos 15 años) que han ayudado a plantar en un terreno municipal cedido a la Huella Verde por el Ayuntamiento y donde se han plantado ya más de mil árboles. Y entre los seis han plantado uno más, situado en un sitio estratégico, en un espacio elevado en una curva, sin nada alrededor y con muy buenas vistas. Un árbol que para uno de ellos, el que salga vencedor, será talismán y para todos, sin duda, un gran recuerdo.

En este espacio verde, en la zona de la Lancha del Genil, los seis han aprovechado para lanzar su visión sobre el medio ambiente, la mejora de la calidad del aire y la necesidad de árboles en la ciudad. Una pincelada de lo que desarrollarán en campaña.

Pero el análisis va más allá de la simple foto, que, por cierto, se afanaban en capturar bien los equipos de los partidos para captar el momento en que su candidato echaba la tierra al árbol, que después fue 'bien plantado' para garantizar su supervivencia.

Los candidatos y su visión ambiental

El candidato del PSOE, Paco Cuenca, acudía a la par convocado como alcalde al ser el espacio terreno municipal ya que se cedieron 70.000 metros cuadrados a la Huella Verde para plantar árboles; era el primer acto de la candidata del PP, Marifrán Carazo, tras dejar este martes su cargo en la Consejería de Fomento para centrarse en la campaña; los candidatos de las confluencias de izquierda, Paco Puentedura y Elisa Cabrerizo, por Granada Unida y Granada se Encuentra, respectivamente, hacía visible la división de los bloques; y la candidata de Cs, Concha Insúa, acudió en silla de ruedas tras un percance que la tiene con una pierna inmovilizada.

El alcalde y candidato del PSOE, Paco Cuenca, explicaba que "más allá de lo simbólico" de la reunión de candidatos, la plantación evidenciaba el "compromiso" por la calidad del aire, por el medio ambiente, por la calidad de vida, "por encima del trabajo de las distintas candidaturas". Y miraba al futuro, a "quien tenga la responsabilidad" de gobernar Granada tras el 28 de mayo, asegurando que este compromiso "no se va a parar", recordando que este mandato han plantado unos 40.000 árboles.

La candidata del PP, Marifrán Carazo, ha dicho claro que se van a "sumar en esa estrategia de ciudad más sostenible" que se trabaja por parte de la Federación de Hostelería y de los Empresarios con la Huella Verde, un "compromiso" por la renaturalización y la conversión de Granada en una ciudad "verde y sostenible".

Por parte de las confluencias de izquierda estuvieron los dos candidatos, mostrando que a día de hoy siguen por separado sus campañas y sus proyectos y que la unión está cada vez más alejada. De hecho, no se están produciendo ya reuniones para materializar esa convergencia, prácticamente dada por rota aunque oficialmente no se aclara todavía como sí se ha hecho ya en otras provincias. Por ejemplo, en Sevilla y Cádiz van juntos y en Málaga, Jaén o Almería, separados. En Granada, sin ya celebrarse ni siquiera reuniones al considerar cada parte que la otra no cumple con la negociación, la realidad ahora mismo es la de candidaturas separadas: Granada Unida (IU, Vamos Granada, Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz) y Granada se Encuentra (Podemos, Alianza Verde e independientes).

El candidato de Granada Unida, Paco Puentedura, ha dicho que los árboles son "sinónimo de vida" y que si no se consigue proteger el legado medioambiental para generaciones futuras, será una derrota. Además, ha dado el dato de que las calles con árboles y vegetación bajan diez grados la temperatura y mejoran la calidad de vida ciudadana, agradeciendo el "arraigo" con Granada que tiene este proyecto de la Huella Verde.

La candidata de Granada se Encuentra, Elisa Cabrerizo, ha resaltado del proyecto la Huella Verde que cuenta con los barrios, los colegios, los empresarios, las instituciones, para cuidar y mantener el medio ambiente. "Lo que hay que hacer es dejar una huella verde que será sin duda el futuro de Granada".

La candidata de Vox, Beatriz Rodríguez, que ha dicho que por su trabajo como ingeniera siempre ha procurado plantar un árbol en cada uno de sus proyectos, ha calificado el acto como "especial" por la "huella" que se deja cada vez que se planta un árbol y ha asegurado que también su partido va a estar en todos los actos que tengan que ver con la naturaleza y el medio ambiente, pidiendo escuchar también a agricultores y ganaderos, que "son los que saben como proteger" el medio.

Concha Insúa, candidata de Cs, partido que consiguió representación en las anteriores municipales e incluso la alcaldía pero que se quedó sin grupo por la crisis política del bipartito, comienza una campaña en tiempos de renovación en la que la candidata mantiene su apuesta por la calidad del aire y el medio ambiente; "No todo es asfalto. Hay que hacer una ciudad más sana y sostenible".