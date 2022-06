Aarón Zapico: "Para mí la música antigua es libertad, es donde el intérprete puede aportar más de sí mismo"

El director de orquesta asturiano Aarón Zapico vuelve al Festival de Granada con la Academia Barroca del Festival. Este año hará un recorrido por el esplendor del siglo XVIII a través de diferentes compositores: Carl Philipp Emanuel Bach, su padre Johann Sebastian, Telemann, Corelli y el británico Charles Avison. "La Academia Barroca tiene un alto componente didáctico y pedagógico. Tenemos que cumplir una función de enseñanza y unos requisitos artísticos para el público. He tratado de dibujar una historia que tiene lugar en el Barroco pleno con algunas de las obras orquestales de más interés, no solo desde el punto de vista interpretativo, sino también desde una perspectiva dramática y teatral", explica Zapico.

Zapico dirigirá un total de cinco obras: Sinfonía de la cantata (Sebastian Bach), Sinfonía en si menor (Emanuel Bach), Concerto grosso nº 5 en re menor (Avison), Ouverture “La Bizarre” en sol mayor (Telemann) y Concerto Grosso nº 8 en sol menor (Corelli). "Son obras con el mismo espíritu, piezas para orquesta que tienen la misma fuerza del Barroco. Tienen los mismos afectos, los mismos efectos y la misma arquitectura. Aunque sean de diferentes nacionalidades todas tienen el mismo hilo conductor que es el título del programa, El Grosso Barroco" apunta el director de orquesta.

Aaron además de ser director de orquesta, es clavicembalista y está especializado en la interpretación de música antigua. Además es fundador del conjunto Forma Antiqva. "Para mí la música antigua es libertad, es donde el intérprete puede aportar más de sí mismo, ya que las partituras de la música antigua no dejan de ser un guion que no está ni mucho menos finalizado y es el intérprete el que le tiene que dar la forma final. Debe de añadir las dinámicas, las articulaciones, tiene que juzgar como se va a interpretar esa música, si forte si piano, si rápido si lento...Hay un espacio muy grande para el intérprete".

Zapico ha sido profesor en diferentes conservatorios superiores y docente invitado en Universidades de España, Panamá, Costa Rica, Australia o Singapur. "Enseñar y trabajar con jóvenes me gusta mucho. No solo con adolescentes sino también con niños. Tengo dos hijas que estudian música y me encanta ayudarlas. Me gusta mucho el trabajo que desarrollo tanto en el escenario como en el aula". Cuenta Aaron.

Es su quinto año en el Festival de Música y Danza de Granada como docente y artista. "Para mi es muy especial venir a Granada. Está asociada a mi vida personal y profesional, me parece una ciudad fascinante. El ambiente que se respira es inmejorable. Con Antonio Moral y su equipo, con Victoria y los cursos Manuel de Falla, con Nina... Son el grupo con el que tengo un trato más asiduo, con los que tengo una relación personal que trasciende lo profesional. Como colofón, la ciudad de Granada debe sentirse muy orgullosa de lo que se está haciendo aquí. Un refugio como el que se monta aquí todos los veranos es para sentirse orgulloso y para cuidarlo".