Segunda actuación de la Filarmónica de Luxemburgo y Flamenco Trío, este viernes en el Festival de Música y Danza de Granada

La segunda comparecencia de la Filarmónica de Luxemburgo, dirigida por Gustavo Gimeno en el Palacio de Carlos V (22:00 horas), traerá este viernes el primer capítulo de un tríptico dedicado a Mahler. Será con la Sinfonía nº 6, una de las obras más sorprendentes de su autor, conocida como Trágica por el carácter sombrío del último movimiento, un pesimismo que no se justifica por acontecimientos biográficos, ya que la obra fue escrita entre 1903 y 1905, en una de las épocas más felices de la vida del compositor, recién casado con Alma y celebrando el nacimiento de su hija Anna en 1904. El músico justificaría luego ante un amigo el peso trágico de su obra al escribirle: "¡Las crueldades que he sufrido y los dolores que he pasado!". Gimeno y los filarmónicos luxemburgueses acompañan la gran partitura mahleriana del homenaje que el madrileño Tomás Marco hizo en 1971 al gran compositor austriaco con su Angelus Novus. Marco es compositor residente este año del Festival.

Jorge Pardo en La Cumbera

Con Flamenco Trío. Así se presenta en La Chumbera a las 21:00 horas el flautista y saxofonista Jorge Pardo, músico versátil donde los haya. Hay un estado de ascensión y comunión del alma con lo metafísico, con lo espiritual, experimentado por los grandes autores místicos de la historia de la literatura, y provocado por los grandes músicos de la historia del pentagrama. Es el público el que entra en ese estado sublime cuando se alinean los astros y acuden eso que los añejos llaman el duende. Hasta allí nos quiere llevar esta leyenda de la música, este mito del flamenco, que tiene de místico hasta las formas y los andares, y cuya sola presencia en el escenario ya es motivo de paz y de armonía.

El maestro Jorge Pardo trae hasta las alturas del Auditorio La Chumbera esta dialéctica a tres sones compartida con la guitarra universal de Melón Jiménez y la percusión imprescindible de Bandolero.

En el Fex

En el Auditorio de la Fundación Caja Rural actúa a las 21:00 horas el Sodium Quintet, un joven quinteto clásico con piano formado por cinco mujeres (Yolanda Maillo Puebla, violín I; Elena Molina Ortega, violín II; Alba García Gallardo, viola; Eva María de la Poza Goicoechea, violonchelo; Itzíar Gil Bueno, piano) que propone una velada con dos de los más grandes espíritus innovadores de la música germánica, un sorprendente viaje entre paisajes contrastantes, desde lo romántico y dramático hasta lo cómico y festivo. Esos dos espíritus son los de Johannes Brahms, culmen del Romanticismo alemán, y Arnold Schoenberg, el músico que partiendo de ese mismo universo romántico dio el salto a la música atonal.

A las 22:00 en la Explanada del Palacio de Exposiciones y Congresos actúa Kiné Circus en un espectáculo inclusivo pensado para todos los públicos que lleva el título de Greed! (es decir, ¡Avaricia!). El grupo presenta así su actuación: "Una realidad incómoda. ¿Dónde existe la línea entre la codicia y la aspiración? ¿Entre el deseo de más y nuestro impulso innato hacia el éxito? En nuestro programa Avaricia, luchamos con la naturaleza misma de nuestro compromiso con esta realidad, y el deseo de más, frente a lo que siempre ha representado: ¡poder!". Se trata de un espectáculo fresco, ágil y sorprendente. La cultura etíope mostrada a través del circo. La compañía Kine Circus nació con objeto de dar un espacio de ocio y desarrollo a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social en Addis Abeba, la capital de Etiopía. La compañía profesional se nutre de la cantera de jóvenes que forman parte de este proyecto.