Il Giardino Armónico, otro de los esperados debut del Festival de Música y Danza

Fundado en Milán en 1985, Il Giardino Armonico es una auténtica leyenda viviente de la música antigua europea. Aún estaba pendiente su debut en el Festival. Lo hará este miércoles en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real aprovechando la residencia artística de quien fue miembro fundador y es su director desde 1989, el flautista Giovanni Antonini. La primera comparecencia del conjunto no podía pasar desapercibida y no lo hace desde la misma confección del programa. Han invitado como solista a Avi Avital, el israelí que ha elevado la mandolina a instrumento habitual de los grandes ciclos de concierto y las mayores multinacionales del disco, y han preparado para él un programa singularísimo, que incluye piezas específicamente pensadas para la mandolina (como los conciertos de Barbella y Paisiello), se atreve también a arreglar dos grandes conciertos de Bach para el instrumento. Uno de ellos (el BWV 1060), que ha llegado en versión de dos claves, permitirá además a Giovanni Antonini ejercer no sólo como director del grupo sino también como el gran solista de flauta que es junto al músico israelí.

Flamenco

Aún no ha cumplido los 40 años, pero la cantaora Argentina (Huelva, 1984) practica ya un moderno concepto del clasicismo, renovado y puesto al día, una lectura limpia y sin prejuicios de las formas seculares, sin transgredirlas, y siempre utilizando la excelencia interpretativa para ofrecernos una versión fresca, imaginativa y con matices personales. Su voz, limpia, clara, redonda, de extenso recorrido, no busca –ni lo pretende– el efectismo fácil. Se presenta en el Festival con Flamenco por cantaora, un título que no es más que una declaración de intenciones. Porque todo en el flamenco se hace por: "bailar por derecho", "tocar por soleá", "cantar por Cádiz", "por Huelva"… Y aquí la factura es inversa, porque es la artista onubense quien dará forma al cante, a su cante, ese que ha mecido por escenarios de medio mundo presentando unas interesantes propuestas que le han valido varias nominaciones al Grammy Latino. Flanqueada por un escudero de lujo, José Quevedo Bolita, que extrae músicas imposibles del diapasón de su guitarra, que encierra un legendario cantaor entre sus trastes, esta onubense de pro cantará en el Palacio de los Córdova (22:30 horas) con los principios irrenunciables del flamenco por cantaora.

FEX

En el Campo del Príncipe (21:30) la Compañía Danza Mobile ofrece con coreografía y dirección de Alfonso Parrilla, En vano. El espectáculo es un hueco libre por el que cruzar a otro lugar o desde el que observar qué hay al otro lado del muro. Un vano puede ser por tanto una promesa, una pregunta, una decisión o un retrato. Un vano puede ser una puerta hacia fuera o hacia dentro. Y todo es en vano, excepto el camino. Danza Mobile se fundó en Sevilla en 1995 a través de un proyecto con el que crear un espacio en el que se uniesen el mundo de las artes y el de la discapacidad. Un trabajo común entre profesionales de ambos sectores con el que contribuir al proceso creativo, social y personal de las personas con discapacidad.

Pasados los años, el proyecto incluye ya, entre otras cosas, una Escuela de Danza, un Centro de Creación, una Compañía de Danza y un Festival propio. Danza Mobile se ha convertido en este tiempo en un proyecto integral y transversal en el que se han trazado varias líneas de trabajo: participación social, formación, creación artística y gestión cultural, orientado todo al desarrollo de una idea global que contribuya a la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad, ofreciéndoles actividades alternativas dentro del ámbito artístico.

En el Patio de los Mármoles del Hospital Real, y también a las 21:30, La Nuba Gharnatí ofrece un concierto solidario a beneficio de ADSP (Asociación para Defensa de la Sanidad Pública de Granada), APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) y ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz). El recital se incluye dentro de la duodécima edición de los Conciertos solidarios que viene organizando la Concejalía de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento de Granada. Se trata de un espectáculo de música y danza árabo-andalusí, especialidad absoluta de un conjunto que esta vez se presenta como un quinteto puramente femenino: Salma Vives (violonchelo, laúd árabe), Juana Larreta (percusión), Karima Toré (flauta dulce), Bela Hinojosa (cante) y Federica Masi (danza).

La Nuba Gharnatí presenta en sus conciertos un repertorio que ha sido cuidadosamente escogido y elaborado para ofrecer una visión representativa del legado musical andalusí, con la intención de mostrar al público los principios que rigen este arte, el carácter de su poesía, los diferentes tipos de piezas musicales que lo conforman y la particular evolución de cada una de las escuelas que hunden sus raíces en la música de Al-Ándalus.