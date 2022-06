Pablo González: "Para mí lo mejor es poder compartir lo que más amo, la música"

-Me hace mucha ilusión, tengo muchas ganas. Se trata de una obra monumental y estamos motivados por ver cerca el fin de la pandemia. Además, el repertorio que llevamos es el ADN de la Orquesta.

-Hábleme un poco sobre el programa de esta noche.

-Se trata de la tercera sinfonía de Mahler, de su etapa más creativa. Sus sinfonías se vieron muy influenciadas por canciones alemanas de la época. Se trata de una actuación muy ambiciosa; es un retrato del mundo, de la naturaleza, del ser humano, una reflexión de la vida en la tierra, del amor a Dios. Es larga, pero es todo un placer interpretarla.

-¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

-Para mí lo mejor es poder compartir lo que más amo con el mundo que es la música.

''Adoro tanto dirigir ópera porque amo la música y amo el teatro, por eso me encanta la combinación''

-¿Quiénes son o han sido sus referentes?

-Podría decirte muchas personas que han aportado cosas a mi carrera, pero tuve una relación muy especial con sir Colin Davis cuando estuve trabajando en Londres.

-Hábleme de su etapa como director de ópera.

-Me gusta dirigir óperas, se podría decir que mi genotipo musical es director de ópera, pero las circunstancias me han llevado a ''director sinfónico'' - apunta con humor.- Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), etc.

-¿De qué premio se siente más orgulloso?

-La verdad es que he participado solo en dos y he ganado los dos, pero sin duda el que mas me ha marcado fue el tercer Premio para Jóvenes Directores por parte de la Orquesta Ciudad de Granada, que gane hace al rededor de 25 años.

-¿Cuál ha sido el solista con el que más le ha gustado trabajar?

-No hay uno. Todos son maravillosos, pero destacaré a Frank Peter Zimmermann con el cual trabajé piezas de Schumann y fue todo un placer.

-¿Qué proyectos tiene ahora entre manos?

-Para esta temporada con el Coro de RTVE estaré en Madrid con el espectáculo Raíces. Volveré por cuarta vez a la Filarmónica de Helsinki, también con la Filarmónica de Dresde y mucho más, la verdad es que me viene muchos compromisos muy interesantes y voy a estar muy ocupado.