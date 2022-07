Patricia Guerrero: ''Yo como flamenca siempre soy y seré la misma, pero como creadora siempre buscaré abarcar más''

Juan Dolores Caballero, el director escénico del espectáculo cuenta que "la historia se sitúa en un tiempo propicio para el ensueño". "El tiempo del ensayo… donde la creadora, agotada por las horas de trabajo, descansa y, como Alicia, cae en un sueño que le hace traspasar los límites del mundo cotidiano, romper con la lógica y permitir la entrada a mundos nuevos, los de las transformaciones y peripecias de su propia reflexión. El personaje empieza a descender, se va adormeciendo y comienza a recordar, a entrando en un mundo particular y surrealista que marca la aparición de los personajes. Otra dimensión en la cual descubre aventuras insólitas y afronta obstáculos variados, en mundo en el que la ortodoxia flamenca se trasciende.''

Bailaora y albaicinera

Patricia Guerrero dibuja figuras geométricas con su baile. Luego las trasforma, las deshace y las vuelve a convertir en elementos vitales como el fuego. Distopías de una bailaora que ella convierte en pequeñas y grandes Catedrales con su baile. De la Utopía a la Distopía con un baile que ella mece, cura, mima, envuelve y entrega al espectador como un regalo de ese arte, criado y amansado, en las paredes encaladas de magia y misterio del Albaicín granadino donde nació.

La artista tiene profundas raíces flamencas, al tiempo que siempre ha explorado otros estilos de música y Danza. Ha actuado en los teatros y festivales más prestigiosos: New York City Center, Teatro Nacional Chaillot de Paris, Teatros del Canal (Madrid), Teatro Central y Teatro Lope de Vega (Sevilla), Piccolo Teatro de Milán, Instituto Bozar de Bruselas, Grand Theatre de Luxemburgo, Casa de la Música de Moscú, etc.

Comienza a recibir clases a los tres años de edad, en la academia de su madre. Su aprendizaje incluye a maestros como Mario Maya y Rubén Olmo, con influencias del clásico español y del contemporáneo. En 2010 estrena su primer trabajo en solitario, Desde el Albayzín, con el que recorre Europa. También recibe la invitación de Carlos Saura para aparecer como solista en el espectáculo Flamenco Hoy, con gira mundial. Saura contó de nuevo con Patricia para su película Flamenco, Flamenco. En 2011 Patricia es elegida primera bailarina del Ballet Flamenco de Andalucía.

Las producciones de su propia compañía incluyen Latidos del agua (2013) y Touché. En 2016 estrena en la XIX Bienal de Sevilla Catedral, galardonado con el Giraldillo a Mejor Espectáculo, y con dos nominaciones a los Premios Max 2017, incluyendo Mejor Intérprete Femenina de Danza. En 2018 da otro salto de calidad con Distopía, también estrenada en Bienal y nominada esta vez a 3 Premios Max. Un lugar imaginario, una naturaleza irreal, la soledad, la incomprensión.

En 2020 llega el estreno en la Bienal de Sevilla de Paraíso Perdido, espectáculo con el violagambista Fahmi Alqhai, en el que danza sobre repertorio barroco. También en 2020 presenta Proceso Eterno, un recital flamenco de altísima calidad con Dani de Morón, Sergio el Colorao y Agustín Diassera. En Julio de 2021 estrena papel protagonista como bailarina invitada con el Ballet Nacional de España en el montaje La Bella Otero. Además, se encuentra embarcada en un nuevo espectáculo con estreno en Junio de 2022. En Octubre de 2021 es galardonada con el Premio Nacional de Danza.

Delirios y danza

-Usted está haciendo del flamenco un arte propio y transgresor, pero ¿cuál es su forma de ver el flamenco desde la danza?

-Es un arte que que construye sueños y realidades, el que descompone mitos dañinos y opresores. Yo desde muy pequeña empecé a bailar y a vivir el flamenco con mi madre. Para mí, como para muchos, el flamenco es una expresión artística con unas características muy particulares. Yo como flamenca siempre soy y seré la misma, pero como creadora siempre buscaré abarcar más.

-¿Cuáles son sus referentes?

-Para mí referente es toda cosa artística, momentos y por supuesto, todo los maestros me hayan dado clase o no. Podría destacarte a Mario Maya, a Rubén del Olmo con el que he trabajado y aprendido muchísimo, además de las grandes mujeres bailaoras como Eva Yerbabuena o Rocío Molina, etc.

-¿Hay algún espectáculo que recuerde con más cariño que los demás o tiene algún favorito?

-Para mí los espectáculos son como hijos, los quieres a todos, pero de diferente manera. Pero si tengo que quedarme con alguno que recuerde de manera más especial te digo Catedral porque fue el que me hizo dar el salto conceptual de mi baile y creo que el espectáculo estuvo al servicio del flamenco y viceversa. Catedral fue una combinación de forma diferente del baile y de conocerme más a fondo a mí misma.

-Si mira atrás en su carrera, ¿de qué se siente más orgullosa?

-Sobre todo de mi intuición. Siempre he sabido guiarme a mi misma y siempre he hecho lo que he querido, nunca he trabajado en algo que no me llamaba. Tampoco he llegado donde estoy por llegar más rápido ''cogiendo atajos'', yo voy poco a poco pasito a pasito.

-¿Qué es para usted lo mejor y lo peor de dedicarse a la danza?

-Lo mejor de mi profesión es la satisfacción que se siente al expresarte libremente en el escenario, lo mejor para mí es sentirme libre. Y lo peor, yo creo que para todos los artistas, es el tiempo que pierdes de estar con tu familia.

-¿Disfruta como docente de la danza?

-Disfruto mucho como coreógrafa, ahora mismo tengo 7 solistas que han sido compañeros y estoy muy feliz, aprendemos todos. La verdad es que dar clase me gusta, pero no lo hago mucho. Mi labor docente va dirigida a bailarines de nivel avanzado que estén interesados en profundizar en el aprendizaje del baile flamenco. Mi actividad formativa se centra en improvisar y coreografiar el flamenco. De esta manera, en mis cursos afronto el baile desde su vertiente más tradicional e improvisada, hasta el desarrollo contemporáneo del flamenco como danza. Todo a través de coreografías creadas para una determinada música, y de una música compuesta para una determinada coreografía. Con la técnica como base, analizo en mis clases el baile a través de los diferentes palos del flamenco.

-¿Cuáles son sus expectativas en relación a la actuación del viernes en el Festival?

-Actuar aquí y así era algo que siempre he imaginado desde pequeña, venir a mi tierra a este escenario y con mi propio proyecto. Mi sueño desde niña era actuar en mi tierra con un espectáculo propio. Estamos hablando del Generalife, de mi Granada, de mi compañía... es algo demasiado especial.Esta actuación sin duda es un paso más en mi carrera, traigo un flamenco especial, surrealista, son las partes propias de la creación hechas espectáculo, todo eso es Deliranza. Además tiene un sonido y un movimiento muy particular. Me siento muy orgullosa e ilusionada de estrenar mi obra aquí, aunque a veces no se sabe que es mejor si jugar dentro o fuera de casa, nunca sabes que va a pensar el público, yo espero que guste.

-¿Qué le inspiró para hacer este proyecto?

-Está inspirado en las grandes obras y autores que han llegado a mí en los últimos años de manera aleatoria y caprichosa. Obras que me han llenado de una forma u otra permeando en mi danza, y haciéndome creer que nada ocurre por casualidad. Todo lo que llega a nuestra vida deja una huella en nosotros y en lo que somos día a día. La Belleza de William Wordsworth, La Duración de Peter Handke, La Intuición de Bergson o Magritte han sido la fuerza generadora de esta pieza llena de surrealismo, tiempo y belleza. Una propuesta que me lleva a nuevos retos coreográficos, a mundos sonoros y escénicos inexplorados y una obra que espero no deje indiferente a nadie.