"Trance es ese estado del ser humano en el que surge la emoción"

Jorge Pardo regresa esta noche a Granada para estrenarse en Festival de Música y Danza en un espacio que le es familiar: el Corral del Carbón. A pesar de ser una de las ciudades que más han marcado su trayectoria vital y personal, cree que es la primera vez que participa en esta cita. “No estoy muy seguro, porque he venido tantas veces...”. Y no sorprende la duda si se tiene en cuenta la intensa agenda de uno de los músicos que más actúa en este país y fuera de él: desde hace tres décadas puede ofrecer más de 250 conciertos en un año.

Pardo (Madrid, 1964), empezó a tocar en los “garitos” granadinos cuando era muy joven y en ellos ha compartido escenarios con artistas como Camarón, Chick Corea o un cantaor local, Enrique Morente, en una actuación en el Paseo de los Tristes cuando eran dos “desconocidos”.

El adjetivo sirve para hacerse una idea de los años de relación con la ciudad a la que ahora regresa con documental sobre su figura, Trance, que se presentó el pasado mes junio en el Festival de Cine de Málaga y que comparte título con el concierto que podrá escucharse a partir de las 22:30 horas. “Yo prefiero hablar de película. Ya me hicieron un documental para La 2 y no quería contar otra vez la historia de mi vida”, refiere el flautista y saxofonista, que rechazaba un panegírico al uso.

Por eso, cuando Emilio Belmonte se lo propuso, accedió a compartir dos años de su vida con el director almeriense a condición de hacer una película “que cuenta lo que pasa”. “Es más tipo reality. No me adentro mucho en mi pasado ni mi futuro sino en la realidad de lo que estoy viviendo en ese tiempo”, cuenta Pardo, que no ha querido eludir temas como “las relaciones de pareja o con los medios, los manager y los hijos, los derechos de autor...”: “He querido reflejar la problemática del artista”.

Y en ese camino de desmitificar su propia figura ha querido reflejar, por ejemplo, lo que todavía puede costarle sacar proyectos adelante a una figura con su currículum –Premio Nacional de las Músicas Actuales 2015, Premio al Mejor Músico Europeo de Jazz 2013, que le otorgó en Francia la prestigiosa Académie du Jazz, y auténtico maestro del flamenco– y conseguido la identificaación de otros compañeros de profesión. “Invité a varios amigos al estreno en Málaga y fue una satisfacción reconocer sus miradas”, comenta.

Pero si bien Trance no elude los momentos difíciles, gira en torno a la otra acepción de la palabra que le da título, aquella a la Pardo llega a través de la música, tocando instrumentos. “Trance es un estado en el que se transciende el mundo consciente, ese estado del ser humano en el que la emoción surge”, señala el músico.

Ese el objetivo del concierto de esta noche, ofrecer un Trance en formato cuarteto, una alineación poco habitual en su trayectoria y a la que cuanta que ha llegado por sugerencia del director del Festival de Música, Antonio Moral.