El regreso de la Orquesta Barroca de Sevilla tras quince años de ausencia

La Orquesta Barroca de Sevilla regresa al Festival de Música y Danza de Granada este viernes después de 15 años. La formación historicista ofrecerá un concierto en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real bajo la dirección de Giovanni Antonini, el flautista milanés, miembro fundador y actual director de Il Giardino Armonico, que es uno de los artistas residentes de este año en el Festival. Lo hacen dentro del ciclo Solo Bach y con la integral de las cuatro suites para orquesta que han sobrevivido del gran maestro alemán, un espectáculo que ya triunfó en su doble presentación del año pasado en Madrid y Sevilla.

Las suites de Bach son obras nacidas en diversos momentos de la vida del compositor para situaciones distintas y cada una de ellas con una estructura y una instrumentación diferentes, aunque todas están marcadas por la obertura a la francesa con que arrancan y por la sucesión de danzas con que se completan. Cumpliendo con el carácter del género, Bach añadía a veces movimientos libres, no necesariamente danzables, como la célebre Aria de la Suite nº 3, que se ha convertido en uno de los números más famosos no sólo del compositor sino de toda la historia de la música.

Regreso

La orquesta regresa con uno de sus fundadores como uno de los músicos que la integran, Ventura Rico, que lamenta los tres lustros de ausencia. "Hacía años que no estábamos presentes. Antonio Moral escuchó este programa -que es uno de los más brillantes que hemos hecho últimamente- en Madrid y le encantó. Ese ha sido el motivo", comenta sobre sobre la vuelta de una ausencia de la que dice no conocer las causas. "Yo me lo preguntaba todos estos años, día tras día. Y más siendo nosotros la orquesta andaluza más galardonada, que tiene más grabaciones discográficas que todas las demás orquestas andaluzas públicas juntas. Y también somos la que más proyección tiene fuera de Andalucía. Pero esa pregunta habría que hacérsela a las personas que han sido responsables del Festival todos estos años. Lo nuestro era una ausencia clamorosa desde mi punto de vista", comenta el coordinador general de la Orquesta Barroca.

Trayectoria