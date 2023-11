1995: El año en el que se suspende el Campeonato Mundial de Esquí al no caer ni un copo de nieve

1995 fue un año frustrante para los granadinos. Había muchas expectativas en la celebración, a comienzos de año, del Campeonato Mundial de Esquí en Sierra Nevada. Pero una vez más la genuina malafollá granaína hizo su efecto al disolver cualquier copo de nieve que cayera sobre la Sierra. El año comenzaba con mal pie. Seguramente el augurio más evidente fue que en Nochevieja no sonaran las campanadas en Canal Sur que se retransmitían desde la Plaza del Carmen. Miles de granadinos se quedaron sin poder comerse las uvas, aquellos que nada más producirse el incidente fueron a tocar madera. ¡Lagarto, lagarto!

El campeonato estaba previsto que comenzase a finales de enero. En cualquier rincón de la ciudad había una valla o un cartel anunciando el evento. Y Cecilio hacía horas extras para estar presente en todos sitios. La campaña de marketing había funcionado. Todo estaba preparado menos la nieve, que ese año brillaba no por su blancura, sino por su ausencia. La que fabricaban los cañones innivadores no bastaba para que por ella se deslizaran los mejores esquiadores del mundo. En Monachil se sacó en procesión a San Antón y en Guadix a San Torcuato para que intercedieran ante el Supremo (Dios, no el tribunal) y que enviara a Granada una buena nevada sobre la estación de esquí. Una curiosidad: la procesión de San Antón congregó a dos millares de personas y llegó a medio mundo a través de la BBC o de la RAI italiana. Pero nada, San Antón y San Torcuato hicieron oídos sordos a las plegarias. Estaba claro que había que suspender el evento. Mientras tanto otras estaciones europeas y hasta la española de Jaca se habían ofrecido como alternativa por si Sierra Nevada fallaba. Se frotaban las manos y rezaban para lo contrario, para que en Sierra Nevada no nevara.

El 26 de enero de 1995 se celebra la rueda de prensa en la que el presidente de la Sociedad Nevada 95 y de Cetursa, Jerónimo Páez, que estaba acompañado por el entonces responsable de la FIS (Federación Internacional de Esquí), Gianfranco Kasper, lee un comunicado que dice: "Habiendo analizado la situación actual y después de estudiar con todo detalle los partes meteorológicos a largo plazo, el comité organizador y la FIS han decidido que, debido a causas de fuerza mayor, los Mundiales no podrán ser realizados". Esta fue la primera parte del comunicado que hizo que a mucha gente se le saltaran las lágrimas. Luego vendría la esperanza: "El comité organizador se declara oficialmente preparado para celebrarlos en febrero de 1996, con mejoras y nuevas instalaciones en las áreas de esquí. La FIS y el comité organizador os invitan a los Mundiales de esquí alpino de 1996, aquí, en Sierra Nevada". La alegría desbordó el ambiente. Los granadinos tenían un año más para seguir rezando y hacer posible que la nieve regresara con fuerza a la Sierra. En los mentideros se comentaba que Jerónimo Páez había movido todos los hilos posibles para que la Federación Internacional de Esquí consintiera ese aplazamiento, algo insólito en la historia del esquí alpino. Él era muy amigo del rey de España, don Juan Carlos I, y entre los círculos periodísticos y empresariales se decía que la figura del monarca había sido clave para esa decisión. Cualquiera sabe.

Muchas inauguraciones

El mismo día 1 de enero comenzaba además una de las tantísimas actividades relacionadas con aquellos Mundiales que habían venido a Granada al reclamo del dinero de la esponsorización: el rally Dakar. Ese año, la famosa carrera en vez de salir de París saldría desde Granada. 20.000 personas siguieron el recorrido de los vehículos en las dos especiales en Armilla y los caminos de la Vega y El Temple. Pero el cielo obligó a cancelar la prueba de camiones. La fuerte lluvia en vez de traer copos trajo deshielo y se llevó por delante la poca nieve artificial que se había creado con los cerca de cien cañones instalados en las pistas de Sierra Nevada. El trayecto total de esta versión, que se extendió entre Granada y Dakar, fue de 10.109 km y se disputó por rutas de España, Marruecos, Mauritania, Guinea y Senegal.

Con motivo del campeonato de esquí habían comenzado muchas infraestructuras que ahora tocaba inaugurar. El día 9 de enero se puso en funcionamiento la Ronda Sur y los túneles del Serrallo. Diez días después eran las nuevas instalaciones del aeropuerto y al siguiente el nuevo servicio de urgencias del hospital de Traumatología, realizado de forma expresa para los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino. También se inauguraría con el partido entre el Real Madrid y el Bayer Leverkusen el nuevo estadio de Los Cármenes, con capacidad inicial de 16.000 espectadores. Mucho estadio para un equipo que seguía en Segunda División B, era el comentario general.

Los Reyes de España, que iban a ser los encargados de declarar abiertos los Mundiales, vinieron de todas formas a Granada aquel domingo 29 de enero de sol radiante y temperatura primaveral. Se mantenía así una agenda para un día que debía ser histórico y, de alguna forma, lo sería: inauguraron el nuevo encauzamiento y el embarcadero del río Genil y el servicio de la agencia de noticias Efe en árabe. En mayo, el alcalde de Granada, Jesús Quero, y el consejero de Medio Ambiente, Manuel Pezzi, inauguran el primer Parque de las Ciencias que hasta entonces existía en Andalucía. Se trata de un museo interactivo que permite al visitante conocer y comprobar los principales avances científicos que ha producido la humanidad. Al paso de los años su labor didáctica se ha convertido en un referente en toda España. En su puesta en marcha tuvo mucho que ver la insistencia, el trabajo y los conocimientos de Ernesto Páramo, que ha dirigido el parque durante 25 años. El Parque de las Ciencias comenzó siendo un consorcio formado por instituciones granadinas y ha terminado siendo gestionado desde Sevilla por la Junta de Andalucía. Como tantas cosas.

Gana Díaz Berbel

El 28 de mayo se celebran elecciones municipales. Los pronósticos de cambio se cumplen y el PP gana por mayoría absoluta, desalojando así a los socialistas, que llevaban 16 años al frente de la Alcaldía. El nuevo alcalde será el dicharachero y populista Gabriel Díaz Berbel, que releva en el cargo a Jesús Quero Molina. Era la primera vez que la derecha gobernaba en Granada. En efecto, el PP obtiene una victoria histórica y cosecha solo en la capital 28.000 papeletas más que en 1992. Logra quince ediles, frente a los cuatro de Izquierda Unida y los ocho del PSOE, que pierde dos mil votos respecto a los anteriores comicios. En la provincia los socialistas salen mejor parados. Eso sí, el PP les arrebata a los socialistas consistorios tan importantes como Baza, La Zubia, Loja y Ogíjares. El Partido Andalucista seguía sin rumbo fijo y solo ganaron en Almuñécar y Dúrcal. En total, los socialistas fueron la lista más votada en 95 localidades, por 48 del PP y 20 de Izquierda Unida. En la Diputación repetiría como presidente Antonio India.

La primera gran polémica del nuevo Ayuntamiento gobernado por el PP se suscita tras la decisión de tapiar uno de los muros del cementerio de San José en el que se habían fusilado a más de 4.000 personas durante la guerra civil. El PSOE e IU pidieron que se restituyera el muro a su estado original y que se colocara una placa conmemorativa, mientras que el PP alegaba que el permiso para tapiarlo lo había otorgado la anterior corporación. Después de varios intentos fallidos el muro original se señalaría como lugar de memoria histórica. En 2012 se puso una placa conmemorativa.

El día ocho de agosto muere en accidente de tráfico el abogado y ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Granada Rafael Fernández-Píñar. El ex concejal, uno de los abogados laboralistas más prestigiosos de la provincia, había sido trasladado en helicóptero hasta Granada desde Valencia, en donde estaba ingresado, para que sus familiares pudieran donar sus órganos. Motorista empedernido, ex senador por la comunidad autónoma y ex diputado del Parlamento andaluz, Fernández-Píñar había sido durante los años ochenta uno de los principales líderes del Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-UC) de Santiago Carrillo. Durante su gestión como concejal de Cultura reforzó la presencia municipal en el Festival Internacional de Música y llevó a cabo, sobre todo, un mayor acercamiento hacia los países árabes más vinculados a Al-Ándalus. Fernández-Píñar fue uno de los principales artífices en la reconciliación de Granada con la familia de García Lorca tras décadas de disputas en tomo a la figura del poeta. La vida se le truncó a los 47 años.

Fruto de las gestiones de Fernández-Píñar, en mayo de 1995 se inaugura el Parque García Lorca tras un largo proceso que se había iniciado diez años antes cuando el Ayuntamiento adquiere la huerta de San Vicente, propiedad de la familia García Lorca, con la intención de ubicar allí un museo dedicado al poeta. La huerta fue comprada por algo más de 32 millones de pesetas e incluía las tierras de labor y la casa en la que el poeta pasó buena parte de su vida, y donde fraguó algunas de sus obras. Los familiares de Federico García Lorca donaron a la ciudad las pertenencias personales del poeta que aún estaban en la casa, como libros, objetos y ropas. Qué menos.

En diciembre, el concejal de Cultura del PP, Fermín Camacho, hace que se suspenda un homenaje que se le iba a realizar a Juan Carmona Habichuela. Ya habían comprometido su actuación más de cuarenta artistas, pero el concejal dijo que desconfiaba del presupuesto que le habían enviado los organizadores y que iba a correr a cargo del municipio: 4,4 millones de pesetas. Según el concejal, los organizadores querían ganar un millón de pesetas por la cara.

En mayo viene a Granada Van Morrison para abrir el festival de música étnica Womad. También viene a Granada, pero en secreto, Salman Rushdie, el escritor fugitivo más famoso del mundo tras haber sido amenazado a muerte por el ayatolá Jomeini por escribir Los versos satánicos. Al escritor lo esperaba en el aeropuerto de Granada Antonio Muñoz Molina. Juntos emprendieron camino hacia Granada en un coche blindado. Ambos escritores entraron en la Alhambra por una puerta secreta: nadie debía saber que el escritor amenazado de muerte se encontraba en Granada.

Hablando de escritores. Si el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de Poesía en 1994 fue para el poeta granadino Rafael Guillén, en 1995 fue para otro poeta granadino: Luis García Montero. Lo ganó por la obra Habitaciones separadas, por la que también había ganado un año ante el premio Loewe. Él mismo definió esta obra como "una reflexión autobiográfica de los cursos de las ideologías que suponen la puesta en duda de algunas banderas en las que creía. El proyecto de la modernidad ha producido muchas lagunas y fallos. Hay que apostar por la razón frente al fundamentalismo". Eso dijo.

Incendio en una colonia

En el capítulo de desgracias, ese año hay que lamentar la muerte de dos niñas en un incendio declarado en una colonia cercana al pantano de Los Bermejales. Sucedió el primer día de febrero. Hasta allí había viajado un autobús con 36 niños con la intención de pasar el fin de semana. El fuego se inició al prenderse algún tejido en el calefactor que permanecía encendido en el dormitorio. Los monitores que cuidaban de los escolares reaccionaron a tiempo y lograron sacar sin daño a ocho de las pequeñas de uno de los pabellones. Lucía Morillas y Cecilia López no corrieron la misma suerte y fallecieron a causa del humo y los gases que aspiraron. Las niñas eran estudiantes de cuarto curso de EGB, la primera en el colegio de la Caja de Ahorros y la segunda en el de Jardín de la Reina. Una verdadera tragedia que sumió a la comunidad escolar en una inconsolable tristeza.

El 31 de mayo de 1995 muere, a los noventa años, Emilio García Gómez, filólogo, arabista y traductor español. Fue miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, de la que llegó a ser director. También fue Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Emilio García Gómez había decidido que, sus restos recibieran sepultura en Granada, la ciudad en donde, en 1930, a los 25 años, había publicado la ya clásica traducción de los poemas arábigo-andaluces que tanta proyección tuvieron sobre la generación del 27, y, en especial, en libros como el Diván de Tamarit, que García Lorca publicó al final de su vida.

El mundo de las artes pierde ese año al pintor Manuel Rivera, que había nacido en Granada pero que desde muy joven se había ido vivir a Madrid. Rivera fue el precursor en España del informalismo y la abstracción. El 1956 encontró su medio de expresión en la tela metálica. Al pasar por una ferretería vio a una serie de instrumentos que colgaban de un rollo de tela metálica de forma casi tan imperceptible que parecía que aquellos objetos estaban suspendidos en el aire. Compró el rollo, se lo llevó a su estudio y comenzó a trabajar con ese material, abandonando así definitivamente la pintura tradicional.

En el mes de mayo la familia de Carlos Cano se lleva al cantante a Nueva York porque había sufrido un aneurisma. Allí lo operaron y en las primeras declaraciones que haría dijo que "había el 25 de mayo en Nueva York, provincia de Granada". El cantante moriría cinco años más tarde.

Las minas de Alquife entran ese año en suspensión de pagos en abril y poco después presenta un expediente de regulación de empleo para 208 trabajadores. Un palo económico para la comarca. El 8 de junio El Corte Inglés compra todas las tiendas de Galerías Preciados, entre ellas la de Granada. Y en mayo se descubre que el director de la sucursal madrileña de la Caja General de Ahorros de Granada, un tal Ramón Bravo, era el presunto responsable de un fraude de 6.700 millones de pesetas. En un principio huyó cuando fue denunciado, pero luego lo pensó mejor y se entregó en un juzgado, cuyo juez decretó la prisión incondicional. Bravo estaba acusado de preparar operaciones de compraventa de divisas a futuro y de acaparar depósitos de moneda extranjera a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). En un primer momento se dijo que el fraude era de solo 750 millones de pesetas, pero después se cuantificó en 6.700 millones. Bravo adquiría a crédito monedas fuertes, como el yen o el dólar, de las que luego se deshacía, obteniendo una plusvalía. Ese tipo sí que era un lince y no los de Doñana.