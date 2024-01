La A-81 tampoco: Europa se olvida de la autovía entre Granada, Córdoba y Badajoz

Es quizás la última gran autovía que queda por construir en Granada. Y está en el olvido. La A-81, o lo que es lo mismo, la autovía entre Granada, Córdoba y Badajoz, se ha quedado fuera de los planes de construcción de la Red Transeuropea de Transportes por carretera. De la misma forma en la que lo han hecho el tren Granada-Puerto de Motril o la reapertura de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca, la falta de un estudio informativo oficial y completo, el carpetazo que ha dado la UE para que no se incluyan en la red aquellos proyectos que no lo tengan, y sobre todo la no inclusión de una enmienda para pedir su construcción por parte de los partidos del Parlamento Europeo, han hecho que en los mapas de revisados de Europa tras la recién finalizada presidencia española del club de los 27 no aparezca esta ruta por carretera de la que lleva hablando décadas sin que se hayan dado pasos.

La autovía Granada-Córdoba-Badajoz se queda fuera de la planificación continental y ni siquiera aparece como uno de los proyectos contemplados a ejecutar en los próximos años para ser incluida en la Red TEN-T. Sí está planificada en Andalucía otra carretera de este tipo entre Jaén y Albacete. La A-81 no tiene relevancia para los países de la Unión y esto es un paso atrás, en tanto en cuanto las facilidades para acceder a fondos europeos para su construcción se complica un poco más.

Aun así, es la autovía de nunca empezar. Los únicos tramos construidos están a las entradas y salidas de Badajoz y Córdoba, en lo que son sus vías de circunvalación. En Granada está abierto el tramo de la GR-43 metropolitana entre Atarfe y Pinos Puente y hace esas semanas empezaron las obras del sector entre la capital y el enlace de Atarfe. Sin embargo, queda todo el resto. Queda convertir en autovía toda la N-432 para lo cual no hay proyectos ni estudios. En los Presupuestos Generales del Estado aparecen siempre partidas simbólicas para estos trabajos de elaboración del proyecto durante más de una década, pero nunca pasa de esos 100.000 euros. Una cantidad que no sirve para nada, teniendo en cuenta las cifras que suelen moverse para estos fines. La A-81 fue además motivo de reivindicación del PP de las provincias afectadas, además de Jaén (una parte de la carretera atraviesa la provincia, pasando por Alcalá la Real), durante la anterior legislatura pero no se ha vuelto a hablar más del asunto pasadas las elecciones.

La A-81 viene a cumplir con el anhelo de unir sobre todo Granada y Córdoba de forma más directa evitando el rodeo por Antequera. Por esta ruta, completa de autovía (A-92 y A-45), se recorren 201 kilómetros frente a los 165 de la ruta más corta por la nacional N-432, que es sobre la que se construiría la A-81. Sin embargo, a pesar de la vuelta, muchos conductores prefieren este trayecto puesto que, aunque sea más largo, se tarda menos: dos horas y seis minutos frente a las dos horas y trece por la nacional. Además, las medidas de seguridad son mejores siempre por autovía que en carretera de doble sentido.

También serviría a los usuarios para reducir las distancias y los tiempos, además de aumentar la seguridad por carretera con Badajoz y, sobre todo, con Lisboa. Una línea más recta con otra gran capital europea para Granada. Para llegar a la ciudad pacense sucede igual que con Córdoba, es más rápido ir dando la vuelta, en este caso por Sevilla, que usando la N-432. Lo mismo con la capital de Portugal: la ruta más larga de 716 kilómetros por autovías es la más corta en tiempo que por otras carreteras que, sobre el mapa, son más directas.

Nodos de intercambio

Europa no contempla el proyecto ni siquiera a desarrollar en la red global, la cual tiene como frontera de conclusión para aquellos proyectos en marcha en el año 2050. Es más, desde ese punto de vista, en Granada ya está todo el trabajo hecho en cuanto a autovías se refiere. La capital forma parte de la red global TEN-T por las autovías A-92 y A-4, mientras que la Costa, la A-7 a su paso por ella, sí está contemplada en la red básica, la cual debe estar terminada en 2030 para aquellos países que tengan que hacerla aún. No es el caso de Granada, que por una vez tiene los deberes hechos.

Lo que sí llama la atención del documento revisado y aprobado de forma provisional de la Red Transeuropea de Transportes es que pone sobre el mapa las terminales de intercambio entre ferrocarril y carretera, y que en ellas no figura tampoco el Área Logística de Mercagranada. Aunque esta siempre se ha asociado a las mercancías por tren, por ende tiene que ser un centro de movimiento de productos con camiones de carretera, y más si el Corredor Mediterráneo servirá como ‘autopista ferroviaria’. Europa incluye en la red básica 2030 el nodo logístico de Antequera, y en la global para 2050 el de Bailén-Linares.

El de Granada no aparece. Aun así, estos planes se revisarán durante el próximo trílogo (periodo de tres años de presidencias rotatorias de países de la Unión Europea), por lo que pueden entrar a futuro. Sin embargo, son otros tres años de espera. Para la A-81, el Área Logística de Mercagranada, el tren con el Puerto de Motril, o la Guadix-Baza-Lorca.