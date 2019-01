La ausencia de AVE causó a la provincia 7 millones de euros de pérdidas en eventos

Al menos 7 millones de euros de impacto ha dejado de generar el turismo de congresos, reuniones, eventos y convenciones en la provincia de Granada durante los últimos años por culpa de la ausencia de conexión ferroviaria de la ciudad, especialmente del AVE.

Así lo cuantificó el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Trinitario Betoret, durante la presentación de la memoria anual del Granada Convention Bureau. En total, según el dirigente, Granada dejó de acoger un total de 15 congresos porque los organizadores rechazaron a la ciudad por carecer de esta infraestructura.

“Nos queda romper la falta de competitividad que tenemos con las comunicaciones”, deseó Betoret, que explicó que “hemos sido conscientes estos años de que alrededor de 15 congresos nos han dicho que no por no poder llegar a Granada”. Así, el presidente de los hosteleros de la provincia cifró “en torno a 7 millones” el impacto “de pérdida por no haber tenido la posibilidad de haber llegado a nuestra ciudad”.

El año se cierra con 124 socios del Convention Bureau Otro de los aspectos valorados de forma muy positiva por las instituciones del Granada Convention Bureau es haber superado la barrera psicológica del centenar de socios adscritos al organismo. En concreto, 2018 se cerró con 124 asociados, fundamentalmente empresas es instituciones, y la perspectiva para este año vaya a más. “Cerramos un 2018 de éxito y de consolidación de la alianza que el Convention Bureau, que arroja datos que indican que vamos en la senda correcta y que tenemos que seguir creciendo”, valoró Francisco Cuenca. “Es oportuno recordar que esto es una buena experiencia de colaboración público-privada”, se felicitó Entrena.

“Eso ha mermado no sólo la capacidad que esta ciudad y provincia de poder generar negocio, si no que ha generado una mala imagen de cara a futuras posiciones de la ciudad y la provincia”, lamentó Betoret.

Sin embargo, y mirando el futuro, el dirigente anticipó que ese problema “está a punto de romperse”, y que está “convencido de que a lo largo de este año vamos a poder vender Granada y su provincia en candidaturas con absoluta seguridad, para que en el año 2020-21, con los ya estamos empezando a trabajar, no sea un problema, y ese escollo tan grande podamos recuperarlo”.

Está previsto que el AVE llegue al fin a la Estación de Granada en junio de 2019, según los plazos fijados por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado mes de septiembre. Con ellos, entre los meses de julio y septiembre, también se implantarán otros dos servicios con trenes de alta velocidad llamados Avant, que unirán Granada con Sevilla, Córdoba y Málaga.

Esta posibilidad, unida a la mayor cantidad de vuelos que recibe el Aeropuerto Federico García Lorca, que cerró 2018 superando con holgura el millón de pasajeros, harán que la ciudad pueda optar a un mayor número de eventos, según explicaron ayer Francisco Cuenca, José Entrena y Trinitario Betoret.

Aún así, Betoret no escondió que la ausencia de una conexión rápida por tren hacia Granada ha condicionado las previsiones de acoger convenciones para este mismo año. “El dato de congresos y eventos como tal no lo tenemos cerrado. Lamentablemente no va a ser tan bueno como nosotros esperábamos precisamente por el tema de las comunicaciones”, dijo el presidente de los hosteleros. Aún así, desveló que “hemos presentado ya una candidatura para un evento en junio”.

49 Solicitudes para congresos en el periodo 2019-2027 están en fase de tramitación en Granada, y hay abiertos 70 procesos de candidatura

En este sentido, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, detalló que existen en este momento 49 solicitudes de eventos para la ciudad que se encuentran en fase de tramitación. También la vigencia del Programa Granada Congress Club, que sirve para la presentación de candidaturas de congresos asociativos, con el que actualmente se trabaja en 70 procesos de candidatura para congresos nacionales e internacionales que, en caso de confirmarse, se llevarían a cabo en Granada entre el año 2019 y el 2027.

“Tenemos que seguir luchando por tener unas infraestructuras dignas, competitivas, por no quedarnos atrás. Luchar porque vengan más vuelos internacionales y vigilantes de que llegue el AVE”, remató José Entrena, presidente de la Diputación.