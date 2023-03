El Aeropuerto de Granada recupera el 80% de las plazas en vuelos para el verano

La demanda para acoger vuelos del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén para esta temporada de verano seguirá por debajo de los niveles previos a la pandemia aunque por poco: se ha recuperado un 80%. Así, las aerolíneas han ofertado 711.200 asientos y 4.812 vuelos entre salidas y llegadas en la terminal de Chauchina para cubrir la demanda prevista durante la campaña estival, que arranca el próximo 26 de marzo, según ha informado Aena. El final de la temporada está previsto para el último fin de semana de octubre. El gestor de los aeropuertos españoles ha explicado que, en relación con la temporada de verano de 2019, el último año de plena normalidad, tanto la cifra de plazas como la de operaciones equivale a más del 80% de los que entonces programaron las compañías aéreas.

En desglosado, las plazas asignadas a conexiones con destinos nacionales suman 648.640, mientras que, en el caso de los destinos foráneos, los asientos rozan los 62.600. Atendiendo a este reparto, el 91,2% de la oferta será para cubrir la demanda del tráfico con el mercado doméstico, mientras que el 8,8% será para el internacional. En términos absolutos, los mercados foráneos con mayor provisión de asientos son los dos con los que se mantienen rutas regulares: Reino Unido (32.050 plazas) y Francia (28.140), según explica Aena

La compañía gestora destaca el "peso" que adquiere la operativa de vuelos chárter internacionales, con vuelos puntuales previstos a Turquía (ciudad de Nevsehir, en la Anatolia Central), Croacia (Dubrovnik), Israel (Tel Aviv), Montenegro (Podgorica), Noruega (Oslo) o Italia (Bérgamo y Nápoles, ciudad esta última que tenía destino regular con Granada hasta antes de la pandemia operado por Easyjet).

La importancia de los vuelos chárter es que son vuelos puntuales que suelen operar dentro de paquetes vacacionales que se contratan a través de agencias de viajes. Atendiendo a esta dinámica, suelen ser un vuelo de ida y otro de vuelta con cada destino. Si estos vuelos funcionan bien y se detecta demanda, empiezan a programarse vuelos con mayores frecuencias y, en algunos casos, terminan convirtiéndose en rutas regulares. Por otra parte, no deja de ser una forma de diversificar el tipo de tráfico del aeropuerto.

En todo caso, ninguno de los aeropuertos forma parte de los estratégicos fijados por la Mesa del Aeropuerto la semana pasada. Eso sí, hay otras dos operativas chárter a nivel nacional que sí están en la estrategia de la provincia en la captación de vuelos, Asturias y Zaragoza. Además, en el caso del Principado, se espera que salga el concurso público para establecer este verano una línea regular.

Así, a lo largo de los próximos meses, y de acuerdo con la demanda propia del cambio de temporada, las compañías aéreas mantendrán conexiones con 19 destinos en el aeropuerto. De las rutas chárter también hay que añadir las regulares. Estas son Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Santander y Tenerife Norte en España; y París y Londres, esta última con una tercera frecuencia semanal.

Durante los dos años de pandemia, Aena proporcionó a las aerolíneas incentivos diseñados ex profeso para la situación provocada por el Covid-19. Ahora, ante la recuperación del tráfico, la compañía recupera un incentivo comercial similar al que ofrecía a las compañías aéreas antes de la pandemia. El incentivo se aplicará del 1 de abril al 31 de octubre (verano) y del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2024 (invierno).Este esquema incentiva, con el reembolso del 100% de la tarifa aeroportuaria de pasajero, nuevas rutas a destinos no servidos, el crecimiento en rutas en aeropuertos de menos de 3 millones de pasajeros y el crecimiento en rutas con destino a Asia.

Aena matiza que todos estos datos se desprenden de la programación de asientos y movimientos facilitados por las compañías aéreas, que siempre podrá estar sujeta a cambios de última hora por parte de estas. "Dicha programación responde a las peticiones realizadas por las aerolíneas para operar en los aeropuertos y al número de asientos que ofrecen a los pasajeros en estos vuelos. Se trata, por tanto, de oferta de vuelos y asientos, no de datos reales de tráfico -éstos no se obtienen hasta que los vuelos son operados y se conoce su ocupación-", añade. Por último, Aena recuerda que la nueva temporada arranque el 26 de marzo no implica que todos los destinos empiecen a operar ese mismo día.