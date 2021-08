Alcaldesa en funciones de Granada: “En el mes de agosto cunde el trabajo de papeleo, de lectura de expedientes”

En el mes de agosto, como en todas las casas, el personal se vacaciones, por lo que hay que buscar la manera de cubrir los huecos que quedan. En este caso, tocó cubrir el hueco del ‘jefe’. Ana Muñoz Arquelladas, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Granada, ya sabe lo que eso de ser la alcaldesa en funciones. Con una gran sonrisa, nos recibe en su despacho para contárnoslo.

–Teniente de Alcalde Delegada de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia; y diputada provincial de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada. Ahora también alcaldesa en funciones, ¿cómo se las apaña para llevar todo esto para adelante?

–Teniendo un buen equipo de gente en ambos lugares. Creo que la tarea no la hace una sola, sino que se hace en equipo. Hay equipo aquí en el Ayuntamiento de Granada, aunque es cierto que ahora estamos en proceso de armarnos. En Diputación también tengo un equipo muy rodado con una gente muy apañada y solamente se necesita tener planificación y organización. Así el trabajo sale. En ese aspecto estoy orgullosa del trabajo que se viene realizando.

También le quito tiempo a otras cosas, como la familia, al ocio… pero yo he venido aquí porque tengo compromiso y, como es una etapa de la vida, pues se organiza uno. Esto es vocación, si estoy aquí es obviamente por una vocación de servicio público, de intentar hacer cosas por tu ciudad y por tu provincia y hacerle a la gente la vida más amable. Cuando hablo de ciudad, hablo de las personas y si tu paso por este periodo de dedicación a la política puedes hacer más felices a las personas, me siento muy realizada. Como es vocacional, tampoco pesa mucho. (Entre risas) Pesa ahora en agosto…

–Hablando de equipo, con la experiencia previa que tienen, entran como en casa y tienen los equipos casi conformados ya, ¿no?

–Es verdad que la experiencia suma. Aquí lo que hemos cambiado cuando hemos entrado son las prioridades. Y este Ayuntamiento tiene funcionarios y funcionarias magníficos que te haces tu plan de trabajo y sale perfectamente. Si cuentas con experiencia, ya no das palos de ciega, vas directamente a donde tienes que ir y eso ayuda mucho. Esta vez me noto que he entrado bastante más relajada en ese aspecto, sabiendo a lo que venía, lo que había y lo que hay que cambiar.

–¿Cómo es ser alcaldesa por una semana?

–Bueno, tiene un plusecillo de responsabilidad, en cuanto a que eres la primera autoridad de tu ciudad, pero las faenas no cambian. Yo me he ocupado todos los días, desde que llego por la mañana, a que en general la casa funcione: por la parte que me corresponde de presidencia, un poco de coordinación de todas las áreas y viendo que se cumplen los servicios básicos. Además, haciendo lo que se venía haciendo sobre visitas de barrio, manteniendo el input que hay cuando está el alcalde. También dándole un plus de igualdad, porque en esta ciudad, durante un tiempo, hay una alcaldesa. Por su puesto, deseando que vaya todo bien, que sea una semana tranquila, que no haya nada que entorpezca la vida normalizada de un mes de agosto en una ciudad como Granada, que tiene a ser tranquila porque la mayoría de la ciudadanía está de vacaciones. Pero esto tiene que funcionar también en agosto y más ahora que acabamos de entrar hace un mes, tenemos que mantener el pulso. Este mes era el que nos dábamos de margen para poner todos los espartos para empezar a funcionar sin ninguna rémora, porque esta ciudad ya lleva tiempo paralizada.

–¿Se debe cumplir alguna formalidad para coger el testigo en la Alcaldía?

–Un decreto por el que se nombra la Alcaldía en funciones. Es un decreto normal que te permite en ese tiempo realizar las gestiones que hace el alcalde, como la firma y las gestiones protocolarias.

–¿Baja el mucho el ritmo durante agosto?

–En cuanto al trabajo interno del Ayuntamiento, calculo que prácticamente aquí queda menos de un tercio del personal, porque se van de vacaciones como es lógico. Esto hay que trasladarlo a la ciudad, donde también se baja el ritmo. Hay que hacer ofertas culturales, para que la gente que nos vista y los que se quedan tengan opciones de ocio, pero sí baja el ritmo. Este país cierra prácticamente en el mes de agosto. No se cierra ningún servicio, pero se ralentiza todo porque hay menos demanda y menos manos.

–¿Qué da tiempo a hacer en una semana?

–Pues muchas cosas. Primero se atienden todas las demandas que van viniendo de la ciudadanía, cosas puntuales que se pueden resolver en un momento, esto se hace diariamente. Yo aprovecho para tener reuniones con las jefaturas de servicio, ya que ahora, en agosto, tienes más tranquilidad, porque hay menos atención al público y estás menos en la calle, salvo la visita de barrio diaria. El resto lo dedicas a trabajo de oficina, con lo que todo lo que es trabajo de papeleo, de lectura de expedientes y demás, claro que cunde en agosto y da tiempo a hacerlo, ya que hay menos actuaciones públicas y actividades de representación. Da tiempo a leer, a estar pendiente de las convocatorias de los proyectos, ver si ha salido alguna base… te preparas para septiembre, cuando empieza la actividad frenética.

–De las funciones que ha tenido que llevar a cabo esta semana, ¿las ha podido desarrollar todas o tiene que esperar a que venga el alcalde?

–No, las hemos desarrollado todas. Gracias a la firma que me traspasa el alcalde a mí se hace con normalidad. Los expedientes, que da tiempo a mirarlos tranquilamente, no hay ningún problema. Seguimos con la actividad de calle, algo que entendemos como una necesidad de la gente para que nos explique sus problemas. La atención a medios, igual… ahora mismo, sinceramente, ha ido todo con bastante agilidad.

–¿Se ha presentado alguna urgencia esta semana?

–No, no ha habido ninguna urgencia, ha sido una semana normal de agosto.

–¿Quién le sucede en el cargo y cómo se queda la situación?

–Me sucede otra compañera, que es Raquel Ruz y le dejo la casa tranquila, todo al día, en cuanto a firmas, y seguro que coge el testigo con facilidad porque también tiene mucha experiencia y le deseo que tengas unas semanas tranquilas y sin ningún problema.