Francisco Cuenca: “Si Salvador puede aportar en cuestiones concretas, lo iremos estudiando con él”

Tras semana y media de su investidura, el pasado 7 de julio, y con su nuevo equipo de gobierno recién nombrado, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, desvela cómo afronta su segundo mandato al frente del Ayuntamiento de la ciudad y cómo ha sido el camino hasta llegar aquí.

–Han pasado dos años desde que ganó las elecciones hasta que ha ocupado la Alcaldía. ¿Pensaba desde el principio, cuando se formó el bipartito más Vox, que este momento llegaría?–Sinceramente sí, yo estaba convencido por una cuestión, y es que jugar con la opinión de los granadinos era un error, tenía que prevalecer el sentido democrático y, en este caso, la garantía del funcionamiento del Ayuntamiento es que gobierne quien tiene experiencia y a quien han votado los granadinos.

–¿Cómo se encaja ganar y no gobernar? ¿Da impotencia?–Más que impotencia, hay un punto de intranquilidad, porque estás convencido de que del 16 al 19 lo hicimos bien y en aquel momento era más la preocupación de lo que pudiera venir, como se ha visto. Se vive con preocupación más que con rabia.

–El día de su investidura le vimos respaldado por Juan Espadas y por Gómez de Celis… y más tarde por el ya exministro Ábalos. ¿Qué papel jugaron ellos en las negociaciones previas?–Lo primero, respaldo. Hace meses, desde que se produce esa rueda de prensa de Sebastián Pérez en la que contaba públicamente que habían vendido Granada por Málaga y por Murcia, lo que demuestra que el PP pasa de Granada y se la entrega a Cs. Desde aquel momento, yo me pongo en contacto con la dirección federal y con la dirección regional y en todo momento he dejado muy claro que las decisiones de Granada se toman en Granada. Les pedí a ellos el respaldo para empezar a articular contactos para darle tranquilidad a esta ciudad. En el último mes ha habido una interlocución permanente y un respaldo de los órganos federales, con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, con Santos Cerdá, con el propio Ábalos y con Juan Espadas. Hemos analizado la situación y hemos visto las opciones, pero dejando claro que las decisiones se tomaban en Granada.

–Entonces, ¿no han tenido nada que ver con lo que ha pasado con los exediles de Cs?–Tienen mucho que ver en el momento que dan el visto bueno para que nos sentáramos con otras formaciones políticas para explorar, primero, la dimisión del señor Salvador y, segundo, valorar el último recurso que era una moción de censura.

–Ya se conoce que José Antonio Huertas va a estar en el gobierno, ¿fue una condición para el voto de investidura?–Fue una de las cuestiones que se planteaba encima de la mesa, pero dejábamos claro en todo momento que no acordábamos nada del gobierno hasta que no se produjera la dimisión del señor Salvador y, por tanto, una nueva investidura. Ellos se podían haber abstenido, lo que también hubiera facilitado, así que el compromiso en aquellos contactos fue la dimisión y propiciar una investidura. Cs decidió votar a favor, su compromiso fue mayor y, desde aquel momento, hemos concretado la entrada de José Antonio Huertas en el gobierno.

–Salvador dice que seguirá como concejal y que tendrá tareas ejecutivas para desarrollar proyectos, pero fuera del gobierno, ¿esto en qué se traduce? –Eso se traduce en que seguimos hablando, porque todo concejal que pueda aportar estabilidad y gestión en cometidos concretos para el bien de la ciudad, vamos a seguir hablando para que así se produzca. Lo vamos a seguir haciendo con el señor Salvador, lo vamos a seguir haciendo con UP, con quien está abierta esa línea de diálogo bien para acuerdos de entrada en el gobierno, bien para acuerdos programáticos.

–En el caso de Luis Salvador, ¿por dónde van los tiros?–Creo que hay cuestiones que en los últimos meses el señor Salvador ha puesto interés y creo que, si puede aportar algo en esas cuestiones concretas, lo iremos estudiando con él. No está definido, pero lo vamos a ir explorando.

–Vimos la visita de Gómez de Celis también en la asamblea del PSOE, ¿con un avalista así es más fácil obtener la aprobación para los acuerdos de gobierno con otras formaciones?–El PSOE tiene una forma de trabajar que, ante todo, pone el interés de la ciudad por encima de otro tipo de cuestiones, de tal manera que las decisiones de Granada se toman en Granada y los militantes del PSOE de Granada han opinado y se votó de forma unánime, según los estatutos. Son los militantes los que deciden si hay un acuerdo de gobierno con otra formación política para sumar. La presencia de Alfonso era para trasladar el respaldo de la dirección federal a esos acuerdos y que supiera la militancia que lo mejor para la ciudad es la tranquilidad, que, aunque pudiéramos tenerla con nosotros 10, pasa por sumar más apoyos.

–¿El anuncio del viernes significa que ya no cuenta con UP para la Junta de Gobierno Local? ¿Cómo prefiere esa alianza, desde dentro con delegación de funciones o desde fuera con apoyos puntuales?–Lo hemos dicho nosotros y también ellos, vamos a mantener diálogos, posibles acuerdos, en las dos líneas. Yo sigo tendiendo la mano a todas las formaciones, especialmente a las que me votaron el día de la investidura. Sigue abierto un espacio de diálogo en el que serán ellos y el interés de la ciudad el que determine si se incorporan parcialmente, como lo ha hecho Huertas, o si lo hacen con un acuerdo programático sobre las cuestiones que interesan a la ciudad.

–¿Están siendo un obstáculo en la negociación las distintas sensibilidades y vertientes políticas dentro de Unidas Podemos? –No, yo creo que influye de alguna manera, pero no es un obstáculo. Cuando nos hemos planteado que es mejor 15 que 10 por la tranquilidad de la ciudad, eso lo comparte UP. Ellos tienen distintos ámbitos y sensibilidades, pero la voluntad colectiva es la de sumar para tener una estabilidad de gobierno y, si puede ser, llegar a 14. Luego hay matices, pero no es un problema, cuando la voluntad común es la de tener estabilidad. Yo les vuelvo a invitar a ese compromiso por Granada.

–La incorporación de Huertas y el futuro papel que pueda tener Salvador en el gobierno les inquieta y les achacan a ustedes falta de claridad…–Nosotros no escondemos, nosotros estábamos llamados a rescatar a Granada y eso es lo que estamos haciendo. Ganamos las elecciones y, partir de aquí, no guardamos nada, sino que contamos públicamente lo que es de interés para la ciudad y creo que no es momento para líneas rojas. Sí es el momento de sumar y creo que a nadie se le escapa que lo importante también es la voluntad democrática. El señor Huertas y el señor Salvador tienen detrás miles de votos que hay que atender. Negar esto no tiene mucho sentido. Tenemos la oportunidad de sumarlos, igual que lo tiene que hacer UP y esto lo tendrá que entender el señor Salvador, el señor Huertas y UP.

–Pero esta idea de gobernar mejor con 15 mejor que con 10 se puede caer en caso de que no se sume UP… –Pueden hacerlo con acuerdos programáticos. Hay muchas cuestiones que nos unen, como la calidad del aire, el refuerzo en los servicios sociales, la equidad entre los barrios, el cambio de modelo productivo… Si ellos están más o menos cómodos con quien está en el gobierno, creo que es un tema menor y es mucho más importante un acuerdo de estabilidad y esto puede ser un acuerdo programático.

–Luis Salvador, en 2019, dijo de usted que le había dejado “asuntos bomba” para que le estallaran el primer verano… ¿Al tomar ahora el relevo en la Alcaldía se ha encontrado sorpresas? Imagino que me dirá que no porque parece un relevo pacífico...–Ni había bombas en aquel momento, ni tampoco hay bombas ahora. Estamos haciendo un proceso transparente, modélico y para el interés de Granada, porque la gente quiere tranquilidad, estabilidad y esperanza. Me he encontrado mucho retraso en muchos procedimientos. Los líos de las últimas semanas nos han llevado a desatascar en la Junta de Gobierno Local más de medio centenar de expedientes. La responsabilidad de este atasco es de los concejales del PP que dejaron tirada a la ciudad de Granada.

–Si tiene que elegir una, ¿Cuál es la tarea más importante que hay que realizar en Granada? Esa que no puede esperar ni un minuto más… –Ahora mismo la clave es la tranquilidad, que este Ayuntamiento deje de ser noticia por tener líos y, una segunda, la actividad económica. Hay que poner en marcha mecanismos para ayudar a quien peor lo está pasando, que son autónomos, pequeñas empresas y la gente que se ha quedado en paro, generando espacios de oportunidad, desde demandar programas de intervención para el empleo a la Junta, hasta poner nosotros mecanismos con la captación de empresas que vengan aquí para generar puestos de trabajo, algo que estamos poniendo en marcha y que vamos a poder ver en las próximas semanas.

–Llega la fecha de renegociar algunos contratos municipales muy importantes, como el de la basura y el transporte, ¿considera la opción de la remunicipalización que prefieren desde Unidas Podemos?–Se ha estudiado y llevamos dos años trabajando sobre este tema. Hay informes que hablan de la dificultad que hay ahora mismo para poner en marcha servicios que cuestan mucho dinero a la ciudad y que pertenecen a entidades concesionarias. Convertir eso de un año para otro en un proyecto en el que el Ayuntamiento tiene que asumir como funcionarios a cientos de personas y tiene que asumir también los medios… Está informado que tiene una alta dificultad. Nos hemos comprometido con UP a seguir estudiándolo, pero pesan sobre la mesa los informes que hablan de la inviabilidad que existe ahora mismo para la remunicipalización.

–El PGOU también cumple 21 años, su aprobación requiere una amplia mayoría y el beneplácito de la Junta. No sé cuál le puede resultar más difícil...–Ninguno de los dos. Tenemos una magnifica oportunidad. Los trabajos previos están iniciados desde el mandato anterior. Le aprobamos un presupuesto de forma generosa al PP, por iniciativa nuestra, y dotamos de presupuesto a la redacción del PGOU, algo que pusimos como condición para aprobar los presupuestos, y ya está puesto en marcha. Vamos a iniciar ahora también un proceso participativo para que todos los granadinos puedan participar en la Granada de los próximos 15-20 años y contaremos con la colaboración de la Junta de Andalucía. Vamos a hacer todo lo posible para trabajar con todas las instituciones para que esta ciudad salga adelante. Me llamó el presidente de la Junta a las pocas horas de la toma de posesión y me puse a su disposición y él también mostró su compromiso con Granada. Le pedí que esté aquí como más tarde en septiembre para abordar una agenda de necesidades y de colaboración con el Gobierno andaluz.

–¿Continuará con la campaña de Granada Capital Europea de la Cultura 2031? ¿Y con el logo de GRX?–Creo que es una magnífica oportunidad. A la gente le da igual lo de los logos, lo importante es que esta ciudad se sitúe como lo que le corresponde, que es ser una de las referencias fundamentales a nivel cultural y científico de toda Europa. Nuestro modelo productivo, en las ciudades que viven del turismo y la hostelería, depende de esa nueva imagen de modernidad, de apertura. Esta va a ser una clave del trabajo y yo personalmente voy a tirar de ese carro, de esa candidatura europea. Creo que hablar de la identidad cultural de Granada significa también conocer su historia, su patrimonio, también el caudal científico. Hay que ir de la mano de la UGR, porque celebra su quinto centenario.

–Acabamos de conocer su equipo de gobierno, ¿tenías ganas de anunciarlo?–Yo estaba deseando anunciarlo. Hemos tardado una semana en tener equipo de gobierno, pero yo lo hubiese tenido al día siguiente. Yo lo podía haber conformado con los 10 concejales, pero dijimos que después de la investidura nos tentaríamos con los grupos políticos y esta semana hemos configurado posibles opciones para sumar al resto de formaciones. A partir de ahora se pone la maquinaria a tope con la delegación de competencias sobre los ediles, que muchos tienen una alta experiencia del mandato anterior.

–¿Su objetivo es pedir el voto en 2023 para cuatro años más o será el momento de pasar el testigo?–Yo creo que no toca pedir el voto a nadie, toca dejarse la piel porque le vaya bien a Granada, en 2023 ya veremos. Mi horizonte es que mañana y pasado les vaya bien a los granadinos, que sientan tranquilidad y que tengan esperanza. Hemos pasado semanas muy malas. Tengo la obligación al mismo tiempo de pensar en la Granada de dentro de 15-20 años, porque sí tenemos una visión de ciudad que la gente votó en 2019. Mi prioridad ahora es rescatar esta ciudad y en 2023 ya vemos.

–Pero, si piensa en ese proyecto con ese largo plazo…–Lo ejecutará a quien le toque estar aquí entonces, ya veremos si yo estoy o no estoy, ya veremos en 2023 qué pasa.