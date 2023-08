Alfacar se clasifica para las semifinales del Grand Prix del Verano

Alfacar sigue de dulce con su participación en el concurso televisivo del Grand Prix del Verano. El municipio de Granada fue el encargado de inaugurar este renacimiento del mítico programa de televisión, y lo hizo con victoria sobre la localidad madrileña de Colmenarejo. Un triunfo que fue celebrado con intensidad en el pueblo y que abría la posibilidad de volver a concursar en el programa una segunda vez gracias a su gran actuación.

Y esa posibilidad se ha confirmado. Alfacar consiguió en su participación un total de 27 puntos. Estos han sido suficientes para ser uno de los 4 participantes que más puntos consiguieron de los ocho que han concursado en esta nueva temporada del concurso. Por lo tanto, Alfacar volverá a participar en el Grand Prix. Y en unas semifinales.

La clasificación se ha logrado cuando aún quedan dos municipios por concursar: Los Montesinos (Comunidad Valenciana) y Tineo (Asturias). Pero da igual. Sean cuales sean los puntos que consigan estos dos, Alfacar ya es semifinalista oficialmente junto con la localidad castellanomanchega de Yepes (que ganó su programa por 29 puntos).

Por lo tanto, los vecinos alfacareños ya pueden volver a los entrenamientos, a prepararse para saltar Troncos Locos o para enfrentarse a la vaquilla, porque la localidad volverá a viajar hasta Madrid para grabar un nuevo programa. Y con un objetivo claro: volver a ganar y así clasificarse para la gran final del Grand Prix del Verano.

Aún está por definirse el rival a batir. El próximo lunes 14 de agosto se sabrá el ganador del duelo entre asturianos y valencianos, sus puntuaciones, y en función de cómo quede la clasificación se conocerá oficialmente quienes acompañarán a Yepes y Alfacar, y cuál será el rival de los granadinos.

Y también se sabrá que día concursarán los granadinos. Sobre la mesa hay dos posibilidades: lunes 21 o lunes 28 de agosto. En función de su posición final en el ranking y su rival TVE fijará la semifinal de los alfacareños en uno u otro día.

Mientras, Aguilar de Campoo espera con 26 puntos, y Brión con 23. Los palentinos están por el momento entre los cuatro primeros y con un buen puñado de puntos, pero si Tineo y Los Montesinos suman más que él, la localidad de las galletas quedará fuera. Más difícil aún lo tienen los gallegos, que tendrán que esperar muchos empates y una prueba del diccionario que reste muchos puntos a los pueblos que aún no han concursado

"La vida se paró en Alfacar"

La alcaldesa de la localidad, Fátima Gómez, ha atendido este martes a Granada Hoy tras conocerse que la localidad volverá a grabar un segundo programa del Grand Prix, aún por confirmar su rival. Ella no ha querido confirmar si este nuevo episodio ya se ha grabado o no, ni cuál ha podido ser el rival, porque el contrato de confidencialidad firmado por el municipio con la productora Europroducciones es muy estricto. Tanto que no se filtró nada de la primera participación, y hasta la fecha tampoco se ha filtrado ningún detalle de la segunda. Pero sí que ha querido agradecer al programa la visibilidad que ha dado al municipio a nivel nacional e incluso internacional.

"Ir hasta Madrid a grabar fue un regalo y una experiencia inolvidable. El primer programa fue un lujo y si vamos a un segundo espero que este sea aún mejor. Se le ha dado una publicidad muy grande a Alfacar, es una campaña impagable de televisión en un horario de máxima audiencia y eso es increíble", ha destacado.

La alcaldesa si ha confirmado que en caso de haber un segundo programa en el que participe Alfacar --ella no lo ha podido asegurar oficialmente por contrato pero las cuentas están ahí y si lo habrá-- la localidad instalará una pantalla gigante para que todo el pueblo pueda seguir en directo la participación en el concurso. Una experiencia que seguro que echa a los alfacareños a las calles para vivir la pasión por el Grand Prix.

"El pasado lunes 24 se paró la vida en Alfacar. Era como si no hubiera nadie en el pueblo. Todos estaban dentro de sus casas, reunidos con familia o amigos, viendo la televisión. No pasaba nadie por la calle, ni personas andando ni coches", ha relatado Gómez, consciente de lo importante que se ha convertido la participación de la localidad en el concurso de televisión, un fenómeno de masas a nivel nacional.

Esta situación se volverá a vivir en dos o tres semanas (aún está por confirmar la fecha de emisión de la semifinal). Todo Alfacar, toda Granada y casi toda Andalucía se volcará a la pantalla para vivir un nuevo programa y animar a los alfacareños, los nuevos superhéroes televisivos de Granada.

Granada y el Grand Prix: 4 victorias y cero derrotas

Alfacar volverá a tener ante sí la oportunidad de mantener como invicta a la provincia de Granada en el Grand Prix del Verano. Algo que ya consiguieron con su triunfo hace dos semanas. Y es que cada vez que un pueblo de Granada ha concursado en el concurso televisivo, ha ganado.

Primero lo hizo Torrenueva Costa, después Cúllar, a continuación Deifontes, y fue Alfacar quién mantuvo esa racha de invictos hace apenas dos semanas. Ninguno de los tres anteriores, concursantes en la anterior época del programa, consiguió suficientes puntos como para pasar a las semifinales. Si lo ha logrado Alfacar, que está ante una nueva oportunidad de hacer historia.

Una historia que ya ha logrado la provincia en particular. Y es que ninguna otra provincia española ha concursado cuatro veces en este concurso de televisión y ha ganado sus cuatro participaciones sin derrota en las 15 temporadas de historia del show (12 emitidas en TVE y tres en las cadenas autonómicas de la Forta).

Habrá que esperar como mínimo un par de semanas para saber si la suerte y el conocimiento acompañan nuevamente a Alfacar, o si el pueblo de Granada no es capaz de conseguir su pase a la final. Aunque está claro que las ganas y la implicación las van a demostrar una vez más, tal y como hicieran en el primer programa de este renacido proyecto presentado por Ramón García.