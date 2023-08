Alfacar, finalista del Grand Prix del Verano: "En el pueblo no se habla de otra cosa, ya somos el pueblo del pan y del concurso"

La localidad de Alfacar sigue adelante en el Grand Prix del Verano y se cita en la gran final contra la localidad palentina de Aguilar de Campoo el próximo lunes. Un evento televisivo que es la comidilla del municipio y que tiene a toda la localidad expectante y volcada con sus concursantes.

La retransmisión del evento concentró ayera más de 1,4 millones de espectadoresm con un dominante 15,9% de share y siendo el programa más visto del día. A esto hay que sumar las miles de personas que se juntaron en la Plaza del Ayuntamiento de Alfacar, y que vibraron con la emisión a la vez que coreaban los nombres de los 30 participantes en el concurso.

La zona en la que se instaló la gran pantalla se quedó pequeña. Pese a que el Ayuntamiento alquiló sillas de plástico, no hubo suficientes, y los vecinos llegaron con mantas y hamacas de playa para poder tener donde ver con tranquilidad la semifinal. Comida rápida, bebida e incluso alguna chaqueta fueron compartidosm entre todos en un ambiente sano. Hubo personas que tuvieron que quedarse de pie porque nadie quería perderse uno de los eventos del año en la localidad.

La pantalla fue desmontada, pero volverá a ser instalada el próximo lunes. La alcaldesa, Fátima Gómez, ha recordado junto a Granada Hoy como fue vivir la experiencia. "El adjetivo es emocionante. No cabía un alfiler el lunes en la plaza. Para la final vamos a alquilar 200 sillas más, pero aun así no sé cómo vamos a hacer para meternos todos. Seguro que se quedará gente de pie, pero será porque no habrá más espacio físico".

La noche fue una fiesta en Alfacar. "Todos nos hemos quedado asombrados al ver como respondieron los vecinos. La gente coreaba los nombres de los concursantes, gritaba, cantaba, y se emocionaba con las pruebas. En una palabra: increíble"

También se sorprendió con la respuesta de sus vecinos el capitán del equipo de Alfacar, Juanfran Extremera, que sí notaba el apoyo de los residentes, pero no creía que fuera tan grande. "Cuando yo vi la plaza abarrotada, no me lo esperaba. Fue un momento chulo y emocionante. Una fiesta que nos gustó mucho. Disfrutamos mucho de vivirlo con todos", ha comentado a este periódico.

La intrahistoria de la semifinal

Preguntada por la prueba de La Patata Caliente, en la que la alcaldesa no ha sido capaz aún de pasar el globo, Fátima Gómez se ríe. "Está claro que no es lo mío, los nervios del directo y de estar en la tele". Aún así, compensa la situación con su habilidad en el Diccionario. "Dentro de que es suerte, nos ha venido bien y hemos compensado".

La participación de la artista María Peláe como madrina fue muy destacada, y los alfacareños le han agradecido su implicación de una forma muy curiosa. "A los pocos días de grabarse la semifinal, Peláe cantó en las fiestas de Atarfe, y muchos de los concursantes fueron al concierto para darle las gracias y volcarse también con ella".

Por su parte, Extremera se ha felicitado por el gran despliegue físico de los competidores en el programa, que han demostrado ser casi unos superhéroes. "Alfacar es un pueblo muy activo, y muchos vecinos hacen deporte. Yo tengo esa alma de entrenador, y mucha gente de la que ha ido al programa entrena conmigo a crossfit. Eso nos ayuda mucho".

"Tenemos muchas ganas de la final, sobre todo después de haber vivido ya dos programas. Seguro que habrá emociones y momentos inolvidables, y estará igualada. Aguilar de Campoo también ha demostrado que son un pueblo muy activo y competitivo, se han preparado mucho, pero nosotros estaremos siempre a tope y nos lo dejaremos todo", ha remarcado el capitán.

Por su parte, la alcaldesa ha dado las gracias tanto a Europroducciones como al Grand Prix. "El productor del programa nos dio las gracias, pero somos nosotros los que tenemos que darles las gracias a ellos. La proyección de Alfacar hacia el exterior ha sido brutal, y este verano ya ha venido gente de toda España a visitarnos por ser el pueblo del Grand Prix y a sacarse fotos en la plaza del Ayuntamiento. Ya independientemente de si ganamos o perdemos el próximo lunes, Alfacar ha ganado sólo con concursar. Ya somos el pueblo del pan y del Grand Prix".

Preguntado por el premio, 10.000 euros para el municipio ganador, la alcaldesa no se moja. "Para nosotros el premio es lo de menos. En caso de que nos lo llevemos, no sé en qué lo podríamos invertir. Nos hace falta un pabellón municipal para que toda la gente haga deporte, y quizá parte se vaya para eso", ha valorado Gómez.

Granada sigue de dulce en el Grand Prix

Con su victoria, Alfacar mantiene la imbatibilidad de los pueblos de Granada en este concurso de televisión. Las cuatro localidades que han concursado a lo largo de su historia, Torrenueva Costa, Cúllar, Deifontes y ahora Alfacar en dos ocasiones, han ganado todos sus duelos contra sus rivales, dejando el marcador en 5 victorias y ninguna derrota. Esto es un récord absoluto, puesto que ninguna provincia española que haya concursado en el programa ha ganado tantas veces sin ninguna derrota. Ya nadie puede presumir de esta marca.

En la final, la localidad metropolitana volverá a tener ante sí la oportunidad de mantener como invicta a la provincia. Y es que cada vez que un pueblo de Granada ha concursado en el concurso televisivo, ha ganado. Un buen presagio para el próximo lunes 4 de septiembre.