La Alhambra rompe la unidad con el Ayuntamiento de Granada para organizar el Día del Patrimonio

El Patronato de la Alhambra ha roto este año la unidad que tradicionalmente existía con el Ayuntamiento de Granada. El monumento ha ido en solitario para organizar los actos con motivo del Día Mundial del Patrimonio que se celebra el 16 de noviembre obviando los requerimientos del Ayuntamiento para, como siempre, organizar y presentar juntos estas actividades que ofrecen jornadas de puertas abiertas y rutas por el patrimonio mundial de Granada: la Alhambra, el Generalife y el Albaicín.

El concejal de Turismo, Eduardo Castillo, y la concejal de Cultura, María de Leyva, han presentado hoy las actividades organizadas por el Ayuntamiento en solitario. Castillo ha resaltado que "antes se realizaban conjuntamente con el Patronato pero en esta ocasión lo hace por su cuenta. No tenemos ningún problema con ellos pero nos hubiera gustado hacerlo en conjunto".

Y es que el área de Turismo envió un correo electrónico al Patronato para acordar las actividades como cada año y fijar la presentación y conocieron poco después por sorpresa a través de los medios que la Alhambra organizaba en solitario sus propias actividades, por lo que el Ayuntamiento ha diseñado las suyas para la difusión del patrimonio del Albaicín en colaboración con otras organizaciones, entre ellas el Legado Andalusí, gestionado también por la Junta de Andalucía. Se trata de la primera vez que se rompe esta unidad, según recuerda Castillo, que incide en que por tratarse de un conjunto patrimonial se trabajaba en conjunto en esta promoción.

"No hemos pedido explicaciones pero es la primera vez y nos hubiera gustado que hubiera sido como otros años que se hacían y presentaban de forma conjunta teniendo en cuenta que es un conjunto patrimonial, no cualquier cosa. La colaboración y lealtad institucional son fundamentales", ha reclamado el concejal, que asegura que el ciudadano no va a perder actividades por este hecho.

No obstante, el Ayuntamiento de Granada a través de las áreas de Turismo y Cultura ha preparado una serie de actividades para celebrar este 16 de noviembre el Día del Patrimonio Mundial con jornadas de puertas abiertas en un año en el que se conmemora el 50 aniversario de la convención de París que "fijó las bases del patrimonio mundial".

En Granada, la Alhambra y el Generalife entraron en esa lista en 1984 y el Albaicín lo hizo en 1994 formando el "conjunto monumental más extenso del país". De hecho, dos cuartas partes del conjunto histórico de Granada son patrimonio de la humanidad, lo que es un gran atractivo turístico "y supone una responsabilidad su cuidado".

Actividades gratuitas el 16 de noviembre

Habrá jornada de puertas abiertas en el Aljibe del Rey, las dos casas del Chapiz, la Casa de Zafra, el Cuarto Real de Santo Domingo o la Iglesia de la Aurora. Además, habrá un paseo matemático por la Puerta de los Tableros y la Casa de Zafra, una visita a la Acequia de Aynadamar, que se rehabilita con fondos europeos y otra ruta de Granada entre dos reinos. Además, un paseo por el Darro recordando a los viajeros románticos.

La programación se puede descargar en la web de la Agencia Albaicín www.albaicin-granada.com

La concejal de Cultura, María de Leyva, ha destacado la aportación de su área con la apertura de los palacios municipales: los Córdova, Quinta Alegra y el Carmen de los Mártires, viendo también las exposiciones que hay en su interior. Habrá una visita guiada al Carmen de Max Moreau, con su colección propia o la exposición de Enrique Bonet en el Cuarto Real.

También se ha presentado el almanaque que se ha editado con motivo del 50 aniversario de los sitios Patrimonio Mundial, del que se han editado 1350 ejemplares y que se puede descargar también en la web de la Agencia Albaicín.