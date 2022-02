Alhendín asegura que el Metro de Granada llegará al municipio, pero "no antes de 2028 o 2029"

El Ayuntamiento de Alhendín insiste en que la opción de que el Metro de Granada llegue hasta la localidad "no está descartada", pero que el proceso de redacción, adjudicación y construcción de los diferentes contratos no estaría lista hasta los años "2028 o 2029". El estudio informativo para la ampliación del metropolitano granadino contemplaba dos opciones para la llegada del tranvía a la localidad alhendinense dentro de la llamada Prolongación Sur, las cuales se descartaron a favor de la alternativa por Churriana de la Vega y Las Gabias para su acceso a la financiación de los fondos Next Generation.

El alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, que a su vez es presidente provincial del PP, explica a esta redacción que la opción de la llegada a su municipio no solo no está rechazada, sino que "está en la misma vía que las ampliaciones de Atarfe o del Centro", y que lo único que se ha descartado, por proximidad temporal, es su acceso a los fondos de recuperación y resiliencia provenientes de Europa. "La opción de Alhendín es bastante fácil", añade Rodríguez, "porque partiendo desde Armilla y utilizando la vía histórica del tranvía junto a la Base Aérea, no hay que expropiar ningún terreno"

Defiende además que Alhendín cuenta con 12.000 habitantes y que además "Otura está a un paso", por lo que sus vecinos "podrían venir y dejar el coche en un parking disuasorio" para subir al Metro. Sin embargo, estima que la elección de Churriana y Las Gabias para la primera ampliación por el Sur "se está aplicando la lógica", ya que "estos dos municipios suman 40.000 habitantes y a todos los efectos, tanto de mejorar la movilidad como apuesta medioambiental, es importantísimo". "Había que hacerla lo antes posible porque esta sí era financiable ahora", comenta el regidor de Alhendín.

Francisco Rodríguez insiste en que la financiación de la ampliación hasta Alhendín "no encaja en los fondos Next Generation", por lo que queda la vía ordinaria de la Junta y el acceso a los fondos Feader. Por eso la llegada del Metro a la localidad, y por ende a Ogíjares, "no va a ser tan inmediato y será un poco más largo. Entre redacción y adjudicación, si se habla de Churriana en el 2026, el nuestro estaría no antes del 2028 o 2029".

El alcalde mantiene que "estamos en contacto con los ingenieros para trasladar nuestra voluntad de cómo y a dónde queremos que llegue el Metro a Alhendín", y defiende que "no es un planteamiento agresivo" por las obras. Rodríguez ha confirmado a esta redacción que su Ayuntamiento no ha presentado alegaciones al estudio informativo de ampliación del Metro, que para el ramal hacia esta localidad tenía 4,5 kilómetros con inicio en la calle Real de Armilla y se bifurcaba por la calle Real de Motril con un diseño igual al que hay en la anterior. Luego proseguía ya en vía doble y con tráfico en los laterales por la N-323a en paralelo a la Base Aérea, atravesaba mediante una estructura el río Dílar, y terminaba tras otra larga recta en Alhendín, antes de la intersección de la calle Aragón con la antigua carretera Nacional.

Este trayecto contemplaba cuatro paradas, una a la salida de Armilla en la avenida de la Diputación, justo frente a la entrada a la Base Aérea; otra en Ogíjares llamada Los Llanos, aunque se le conoce popularmente como El Edén; y otras dos ya en el término municipal alhendinense. La primera en La Loma, poco después de la rotonda posterior al puente sobre el río Dílar, y la cabecera de Alhendín.