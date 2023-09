1987: El año en el que había hasta siete manifestaciones diarias

El año 1987 fue sin duda el más conflictivo de la década. Todo colectivo cabreado o personas con alguna reivindicación pendiente salía a la calle a protestar. Hubo un día en que se dieron en la Gran Vía hasta siete manifestaciones distintas. Acababa de terminar la llamada Transición y aún los españoles en general y los granadinos en particular teníamos muchas causas pendientes. Granada se colapsaba un día sí y el otro también debido a las manifestaciones y concentraciones. Todos los colectivos tenían algo que pedir: trabajadores de la construcción, estudiantes universitarios, médicos de hospitales, empleados de Renfe, agricultores de la Costa, trabajadores de la empresa Santa Bárbara… La huelga como medida coercitiva y de presión se había puesto de moda. En abril pararon los albañiles, que pedían una revisión del convenio. En toda la provincia pararon los estudiantes de los institutos por no estar de acuerdo con el sistema sobre selectividad implantado por el gobierno. En marzo pararon durante varios días los trabajadores que se ocupaban de la limpieza de los hospitales y que llevó a estos centros a una situación caótica. Los malos olores y la ingente acumulación de residuos amontonados en pasillos, habitaciones y salas de espera, llegó a crear una situación de alarma muy preocupante. Más de 250 operaciones quirúrgicas fueron suspendidas a causa de la huelga. Y antes del verano fueron a la huelga los panaderos, que pedían una unificación de los precios. En la capital una barra costaba 42 pesetas y en los pueblos de menos de 20.000 habitantes se podía comprar por 36. Aquella huelga, si algo consiguió fue que los granadinos adelgazáramos unos gramos. En Motril fueron a la huelga los agricultores, que veían que los intermediarios se quedaban con las ganancias que les proporcionaban sus tierras. Y para terminar con este capítulo de movilizaciones, en abril hubo una protesta vecinal de los vecinos del Polígono de Cartuja contra el tráfico y consumo de estupefacientes. Los manifestantes arrojaron envoltorios simulados de droga en el edificio del gobierno civil y repartieron fotocopias de billetes de 1.000 pesetas a las puertas de los juzgados. Los vecinos de Cartuja se unían así a los del Albaicín, Almanjáyar y Haza Grande, considerados los barrios en donde más traficantes de droga había. Y a más estupefacientes consumidos más delincuencia y delitos. Los vecinos se entrevistaron con el gobernador civil, pero ya por entonces se consideraba un mal difícil de resolver. De todas maneras, a Granada siempre se le ha dado bien la droga. Actualmente es considerada el paraíso de la marihuana.

En política, los socialistas, hasta ahora los reyes del mambo, empiezan a notar el desgaste de varios años de mayorías absolutas. Se verifica ese desgaste en las elecciones europeas y en las municipales del 10 de junio. La tendencia a la baja del PSOE se acrecentó en Granada capital. La lista de Antonio Jara fue de nuevo la más votada, pero el descenso de votos fue muy significativo: veintidós mil papeletas y seis concejales menos. Por el contrario, Alianza Popular demostraría una gran vitalidad y aumentaría su representación de nueve a once concejales. De todas maneras, Antonio Jara seguiría siendo el alcalde de la ciudad durante otro mandato más gracias al apoyo de los dos concejales de Izquierda Unida. El CDS de Adolfo Suárez conseguiría dos concejales.

En la provincia el descenso del PSOE también fue general, aunque el colchón de votos obtenidos en 1982 le permitió seguir gobernando en muchos municipios, en algunos ya sin mayoría absoluta. Los antiguos 'catetos', ahora en el Partido Andalucista, restaron muchos votos a los socialistas en municipios como Almuñécar, Huétor Vega o Salobreña. En resumen, los socialistas se impusieron en 89 municipios, frente a los treinta y cinco de Alianza Popular y los diez de Izquierda Unida.

Así las cosas, los resultados dieron paso a una Diputación Provincial, hasta ese momento en manos de los 'catetos', algo más plural en el que el PSOE mantuvo la mayoría absoluta. Sería nombrado presidente de la Diputación José Olea Varón, que en virtud de la nueva ley autonómica el organismo provincial sufrió una importante reforma, que a la postre supuso un drástico recorte en los cometidos de la Diputación.

Por su parte, la coalición Izquierda Unida denunció ese año la existencia de descubierto de 13.000 millones de pesetas en la Caja General de Ahorros de Granada. Los responsables de la entidad negaron tal descubierto y presentaron una querella contra los denunciantes. Aquello nunca se aclaró bien del todo.

Willy Brandt y Ernesto Cardenal

La Universidad de Granada, con Vida Soria como rector, investiría ese año como doctor honoris causa al presidente de la Internacional Socialista y ex canciller de Alemania, Willy Brandt, que había sido nombrado ese mismo año Premio Nobel de la Paz. La investidura fue el 25 de febrero. "La paz no lo es todo, pero sin la paz todo lo demás no es nada", dijo en discurso.

También la Universidad, atenta a todos los aires de ruptura con el pasado, rindió un homenaje ese año a Ernesto Cardenal, poeta y, por entonces, ministro de Cultura de Nicaragua, que había visitado Granada con motivo de la Fiesta de las Capitulaciones en Santa Fe, localidad que se había hermanado con la ciudad de Ocotal de Nicaragua. Cardenal también fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad y estuvo acompañado en el acto por dos grandes de la literatura: Rafael Alberti y Mario Benedetti.

Cardenal era casi paisano porque había nacido en la Granada nicaragüense. Fue ministro de aquel gobierno sandinista que luego derivó en la dictadura encubierta de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El ministro nicaragüense también asistió, el 26 de abril, a un festival solidario con su país que se celebró en la plaza de toros y al que acudieron unas cinco mil personas. Actuaron Eduardo Aute, Javier Krahe y Carlos Megía Godoy. La consigna más coreada: ¡Viva Nicaragua libre!

Ese año Francisco Ayala pregonaba las fiestas del Corpus con recuerdos de su infancia en Granada y Antonio Jara le imponía la Medalla de Oro de la Ciudad. A él y al cantante Miguel Ríos, siempre tan dispuesto a volver a Granada. Para ver la entrega de la medalla a Miguel Ríos vinieron a Granada sus amigos Ana Belén, Víctor Manuel, Iñaki Gabilondo, Serrat, Rosa León, Mercedes Milá y hasta el alcalde de Madrid, por entonces Juan Barranco. El rockero granadino no solo era profeta en su tierra, sino también fuera de ella.

En el mes de abril los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, pasaron un fin de semana en completa intimidad en la finca denominada Molino del Rey, situada en el término municipal de Íllora, propiedad de los duques de Wellington. Una treintena de periodistas, sobre todo de la llamada prensa rosa, intentó sin éxito romper el cerco de seguridad que velaba por la intimidad de los Príncipes. Según las crónicas periodísticas, Carlos y Diana dedicaron las jornadas granadinas al ocio. ¿Qué otras cosas podían hacer? El Príncipe pintó varios paisajes en la finca y la Princesa practicó el deporte y paseó a caballo. Los Príncipes fueron atendidos por el marqués de Douro, hijo del propietario de la finca. Por entonces nadie podía imaginar cómo iba a acabar aquel matrimonio.

Y hablando de príncipes, el 25 de junio de 1987 el cine Príncipe, conocido popularmente como El Canuto, ofreció su última película cuyo título que resultó ser una premonición: Sala de baile, de Ettore Scola. Y es que el cine fue convertido un año después en un tablao flamenco que llevaría el nombre de Corral del Príncipe.

Muertes que conmovieron

1987 fue un año muy frío en el que se llegaron a alcanzar los diez grados bajo cero. Un bebé de 17 días moriría congelado en Jerez del Marquesado porque en el hogar no había con qué calentarse.

En ese año se dio en Granada un caso de asesinato muy parecido al famoso caso de la 'dulce Neus', donde una mujer, en colaboración de sus hijos, acabó con la vida de su marido, al que todos le achacaban ser un hombre violento que infringía malos tratos a todos los miembros de la familia. Aquí en Granada fue en el Polígono de Cartuja, donde una mujer mató de un disparo de escopeta a su marido y luego lo emparedó en colaboración con sus hijos.

En 1987 los granadinos no tuvimos que poner una señal de luto en la solapa en varias ocasiones. El cuatro de junio moría en Madrid el guitarrista Andrés Segovia, el linarense que tanta vinculación tendría con Granada. Además de las muchas intervenciones y homenajes que recibió en la ciudad de la Alhambra, el guitarrista poseía un chalet en la zona almuñequera de Punta de la Mona, a donde pasaba muchos veranos. Su muerte causó la lógica consternación de los amantes de la música.

En enero moriría en Málaga Gerald Brenan, don Geraldo que era como se le conocía en La Alpujarra, comarca a la que él puso en el mapa cuando escribió Al sur de Granada. Brenan se instaló en 1920 en el pueblo de Yegen, donde posteriormente tendría una hija, Miranda Helen, con una criada de quince años llamada Juliana. Hoy habría sido considerado un pederasta. Brenan consiguió arrebatar la hija a su madre y se la llevó a Inglaterra, algo por lo que en Yegen, aún hoy, no está muy bien considerado. En La Alpujarra se aprovechan de la fama del escritor, amigo de Virginia Wolf, pero no quieren saben nada de su persona ni de lo que hizo con Juliana. A pesar de todo, la Junta de Andalucía decidió mantenerlo económicamente los últimos años de su vida.

En enero también moriría en Granada el profesor Emilio Orozco considerado un experto en historia de la literatura y del arte español. También era especialista en el Siglo de Oro español. Son muchos los granadinos que asistieron a sus clases y que recuerdan la exquisita manera de demostrar sus conocimientos.

Y en 1987 también moriría el jurista Miguel Motos Guirao, justo un año después de jubilarse en la Universidad de Granada. Miguel Motos Guirao, que había nacido en Vélez Rubio, dejó con su fallecimiento una brillante carrera como profesor universitario junto a un reguero de discípulos que lo admiraban.

Los Maradonas, con la camiseta del Granada

El domingo 15 de noviembre de 1987 fue una fecha que muchos granadinos guardan en su memoria, sobre todo si asistieron al encuentro de fútbol amistoso entre el Granada CF y el Malmö sueco. Y que en ese encuentro jugaron con el Granada los tres hermanos Maradona: Diego, Hugo y Lalo. Era la primera vez que los tres hermanos jugaban bajo los mismos colores y fue con la rojiblanca. Pero esta historia tiene un antes. El 23 de septiembre de 1987 el Granada anuncia el fichaje procedente de Boca Juniors de Lalo Maradona, hermano de Diego Armando Maradona. En el acuerdo del fichaje, se pactó la presencia de los tres hermanos en un partido amistoso, cuyo rival (Malmö), fue elegido por el propio Diego Armando, que militaba por aquel entonces en el Nápoles italiano. Hugo jugaba en el Ascoli también italiano y un año más tarde ficharía por el Rayo Vallecano. El viejo Los Cármenes no registró lleno, pero la recaudación sirvió para pagar el traspaso de Lalo. Fue un hecho insólito que los tres hermanos jugaran juntos con la misma camiseta, perteneciendo cada uno a clubes distintos y lo es más si, entre ellos, se encontrara Diego Armando Maradona, con quien todo el mundo quería retratarse porque estaba considerado el mejor jugador del fútbol del mundo. Menos mal que por entonces no se habían inventado los selfis. En cuanto a Lalo, demostraría con el tiempo que pesaría más su apellido que su juego.

Y para terminar una curiosidad. En 1987, la noche del 7 de junio concretamente, el programa de Radio Popular 'Alerta OVNI' hizo un llamamiento a todos los aficionados a la ufología para ver si veían extraterrestres en el Llano de la Perdiz. Unas mil personas se dirigieron a esta zona de Granada para intentar presenciar este fenómeno. El programa, en el que colaboraron J.J. Benítez o Amelia Afán de Ribera, entre otros, contaba también con 'corresponsales' en lugares como el pico del Veleta, La Herradura, Santa Fe o Jaén, atentos a cualquier fenómeno extraño que apareciera en el cielo. El caso es que esa noche llamaron varios testigos diciendo que veían objetos extraños en el cielo que se movían a una velocidad inusual. Si había que ir a ver ovni, pues se ven. Y punto.

En 1987 nacerían el fotógrafo Fermín Rodríguez y Andrés Cárdenas, mi hijo, el chef de Manigua.