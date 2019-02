¿En qué ha quedado el Año Lorca?

Enero de 2018 arrancaba con el anuncio del Ayuntamiento de Granada de declarar los siguientes doce meses como el Año Lorca, lo que suponía poner en marcha un programa de actividades para su conmemoración. “Esta ciudad tiene una deuda con él”, reconocía el alcalde, Francisco Cuenca. Ya en febrero de 2019 hay actividades ejecutadas en el ejercicio anterior, como se anunció, pero de otras no se ha vuelto a saber nada.

La propuesta para homenajear su vida y obra coincidía con dos efemérides cruciales: el 120 aniversario del nacimiento del escritor en Fuente Vaqueros y los 100 años de la publicación de su primera obra, titulada Impresiones y paisajes. Una coincidencia que se abordaría en las tres principales líneas de trabajo que anunció el alcalde de Granada.

La primera de ellas, la muestra Una habitación propia, Federico Gracia Lorca en la Residencia de Estudiantes, 1919-1936, se inauguró en el mes de marzo en el edificio de la Plaza de Romanilla. Se trataba de una antesala del traslado en junio de los más de 4.000 objetos y documentos que hasta la fecha estaban depositados en la sede madrileña de su fundación, en la Residencia de Estudiantes.

El Ayuntamiento también anunció la publicación de una reedición especial de Impresiones y paisajes y un documental sobre la gestación y lo que significó este libro en la vida de su autor. Un encargo que se realizó al director de cine granadino José Sánchez-Montes.

Aunque la reedición se presentó a mediados de diciembre en los colegios Juan XIII, Ave María San Isidro y Escolapios. Sin embargo, del documental nada se sabe y el director granadino no ha vuelto a tener ninguna noticia más del encargo desde que presentó el proyecto. “Yo no he hecho nada ni he empezado ninguna grabación porque no me lo han confirmado”, cuenta el cineasta, que la última noticia que tuvo es que se buscaba financiación.

El tercer apartado del Año Lorca era el proyecto de las Rutas Lorquianas en Granada, unos itinerarios para recorrer los espacios que tuvieron influencia en el autor.Este tercer apartado del Año Lorca era en realidad una propuesta de la Diputación granadina en la que colaborarían Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía.

Los primeros días de julio, sólo una semana después de que todo el legado del poeta más famoso de Granada desembarcara en su ciudad, se anunciaba a bombo y platillo que el proyecto Universo Lorca de la Diputación de Granada ya había comenzado a dar los primeros pasos. Entonces se afirmó que la iniciativa millonaria estaría en funcionamiento en el último tercio de 2018. De esa forma se haría coincidir con el fin del Año Lorca. Nada más se supo hasta que a comienzos de 2019 se ha anunciado en Fitur como uno de los atractivos turísticos de la provincia.

Sólo una semana después de dicho anuncio, la diputada provincial del PP Rosa Fuentes daba la voz de alarma y tachaba la propuesta de “proyecto fantasma”. Fuentes, que estuvo en las primeras reuniones cuando se puso en marcha la idea hace ya dos años y medio, critica que se haya presentado en Fitur el Universo Lorca como un proyecto “que está en marcha”, un atractivo turístico de Granada cuando “lo único que hay de esa iniciativa es un dominio web y una referencia en una página de cultura, pero sin contenido alguno”.

Fuentes del Patronato de Turismo confirman que la página web, que se anunció como una iniciativa del último trimestre del año, se ha retrasado un mes y medio debido a la ingente labor para ordenar todo el material que relacionará los lugares con la vida y obra del autor: “Ya está lista en un 95% y se presentará entre el 15 y el 20 de febrero”.

Pero, según anunció también en su día Diputación, además de este censo de lugares lorquianos recogidos en la web, Universo Lorca supone la puesta en marcha de tres rutas por los lugares de la provincia en los que el escritor vivió, creció y publicó sus obras.Además, se realizarían adecuaciones y señalizaciones específicas con el logo de Universo Lorca en aquellos lugares que lo requieran para que puedan ser visitados.

Todo ello supondría un coste de algo más 1,5 millones de euros, dinero que subvencionará la Diputación, que tenía la intención de que el proyecto estuviese desarrollado por completo sólo un año y medio después.

Por lo pronto, la diputada popular confirma que se ha destinado una partida de 60.000 euros a la redacción de seis proyectos para actuar en los lugares recogidos en esos itinerarios encargados a distintas empresas y profesionales. “Se trata de proyectos como la remodelación espacios peatonales, la construcción de puentes, re-vegetación del carril bici, construcción de una pasarela colgante o la ampliación de la plataforma de tránsito. Obras que se realizarían en Valderrubio principalmente pero también en Cubillas, Río Genil y Fuente Vaqueros”, detalla la diputada.

La Diputación granadina ha indicado a Granada Hoy que corresponde al Ministerio de Innovación a través del programa Red.es la señalización, que se prevé que se ejecute a principios de años de este, y hay presupuestados 400.000 euros para la ejecución física de las obras.

Sin embargo la diputada popular cuestiona que se puedan ejecutar dicho presupuesto. “Estamos en febrero y todavía no está terminado el proyecto de presupuesto. Siendo muy, muy optimistas se aprobaría en abril porque falta aún la aprobación inicial, las alegaciones.... En mayo son ya las elecciones y una vez que están convocadas y el Gobierno está ya en funciones hay parte de las inversiones que no se pueden hacer. Aunque el papel lo aguanta todo, pero de ahí a que se ejecuten... ”.

Fuentes asegura que se estaría ya fuera de plazo. “Una vez redactado el proyecto hay que sacar la licitanción y, para que sea realidad, hacer las inversiones. Si no hay presupuesto, esas inversiones no se pueden hacer”.

La diputada popular asegura que el proyecto se dio a conocer a los grupos políticos hace más de dos años. “Se dijo que era muy ambicioso, que requería inversiones para adaptar las rutas lorquianas en los pueblos y que el gobierno de la Diputación apostaba por él. Sin embargo, dos años después la realidad es bien distinta”, cuenta Fuentes, a quien Universo Lorca en principio le pareció “una idea muy bonita” explica sobre la iniciativa, de la que que dos años y medio después no habían vuelto a ser informados. “No se nos ha vuelto a reunir para comentarnos la marcha de la iniciativa”, afirma.