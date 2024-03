Antonio Membrilla renuncia a ser el nuevo director del Patronato Lorca de la Diputación de Granada

Antonio Membrilla no será el director del Patronato Cultural Federico García Lorca de la Diputación de Granada. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Armilla, y que también fue candidato a la alcaldía de la formación, ha comunicado a la institución que no va a tomar posesión dada "la situación actual generada" en relación a su nombramiento, cuyo último capítulo se ha producido en la mañana de este martes con la dimisión de Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta, del consejo rector del órgano. Membrilla debía hacerse cargo de su nuevo puesto este mismo día.

Antonio Membrilla, con quien lleva intentando ponerse en contacto este diario desde el pasado jueves, ha comunicado su decisión a la Diputación sin llegar a tomar el cargo. Todo se ha precipitado después la renuncia de Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta, como miembro del Patronato Cultural Federico García Lorca tras conocer las declaraciones del dirigente popular sobre memoria histórica, a la que se refirió en 2020 a través de redes sociales como "memez histórica". Junto a ello, siete asociaciones vinculadas a la Memoria Histórica de la provincia de Granada; cinco municipios lorquianos; dos sindicatos y tres partidos políticos de Granada habían convocado para este miércoles, a partir de las 17:00 horas, una concentración de protesta en el Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros para pedir al presidente de la Diputación el cese de Antonio Membrilla.

La dimisión de García Lorca ha sido el punto de inflexión. La sobrina-nieta del poeta y presidenta de la Fundación que lleva el nombre de su tío remitió a primera hora de la mañana una carta al presidente de la Diputación expresando su renuncia al cargo que ostenta en el organismo provincial, que no tiene nada que ver con la fundación que comanda. El texto al que ha tenido acceso esta redacción reza: "Querido presidente, como miembro del Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada, habiendo leído las declaraciones del nuevo director difundidas en la prensa, me considero obligada a presentar mi dimisión".

La sobrina-nieta del poeta, que ha rehusado hacer más declaraciones al respecto, figuraba en el Patronato como vocal de la familia y no tenía voto. El consejo rector está conformado por representantes de la Diputación, con Francisco Rodríguez como presidente y Pilar Caracuel como presidenta. También cuanta con cuatro representantes del PP y dos del PSOE con sus respectivos suplentes, además de uno de IU y otro de Vox. La Comunidad de Municipios Lorquianos también cuenta con un representante por Ayuntamiento, uno de Fuente Vaqueros y otro de Valderrubio.

La dimisión de Laura García Lorca, la concentración de asociaciones memorialísticas convocada para mañana, y las reacciones de la oposición en la Diputación de Granada han elevado de tal manera la presión sobre el órgano provincial que al final Membrilla ha optado por renunciar a su nuevo cargo. El nuevo responsable del órgano debía tomar posesión de su cargo entre este lunes y martes, según confirmó la semana pasada la institución supramunicipal, una vez que el nombramiento se hizo efectivo el viernes con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Diputación de Granada, que durante toda la mañana había guardado silencio, ha emitido pasadas las 12:30 horas un comunicado de prensa muy escueto en el que no ha entrado a valorar la decisión de Membrilla. "La Diputación de Granada ha tenido conocimiento este mediodía de la decisión del candidato Antonio Manuel Membrilla de no tomar posesión como director del Patronato García Lorca. La institución continuará el proceso para designar a su responsable entre el resto de aspirantes que se presentaron al proceso". El pasado jueves, la misma institución provincial decía que el candidato Membrilla se había "presentado al concurso" y se habían "valorado sus méritos, que son suficientes" para su nombramiento como director del Patronato Cultural Federico García Lorca. "No se valoran tuits ni comentarios personales, solo sus méritos", añadían fuentes de la Diputación.

Según avanzó este diario la semana pasada, junto a Membrilla, fueron otros ocho los candidatos a un puesto de libre designación pero sujeto a un concurso público en el que se pedía "tener experiencia en la gestión administrativa y cultural", además de gozar de "la condición de funcionario de carrera o personal laboral de las Administraciones públicas, o ser un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, que reúna los requisitos establecidos para su desempeño".

Los comentarios polémicos que le han costado finalmente el nombramiento a Membrilla fueron escritos hace al menos cuatro años. El más polémico, que ya fue borrado, es una cita un tuit del periodista de EsRadio Carmelo Jordá donde califica la memoria histórica como "memez histérica". Este calificativo se repite en varios tuits y en otro, respondiendo a un debate en Twitter con la ahora alcaldesa Marifrán Carazo, habla de que la memoria histórica es un "invento" de José Luis Rodríguez Zapatero y la define como "desmemoria histórica".

Una vez volvieron a salir a la luz estos tuits y la polémica levantada, Membrilla se disculpó públicamente en un hilo en la red social X. Así, matizó que "únicamente" comenta el tuit citado de Carmelo Jordá y que lo que hace es afear "la crítica selectiva de algunas personas que visibilizan a unas víctimas solo, frente a otras que quedan en el olvido". Por otro lado, "en ningún momento se critica la Ley de Memoria Histórica, únicamente se hace un juego de palabras para criticar lo explicado en el punto 2". También dice que "bastante sufrimiento hubo en episodios tan trágicos como la Guerra Civil para no honrar la memoria de todos los que murieron" y acaba pidiendo disculpas "si alguien se ha visto ofendido o ha malinterpretado el mensaje". "Por ese motivo, decido borrarlo. Y lo dice un hombre que es nieto de dos abuelos que vivieron la Guerra desde bandos distintos. Víctimas ambas que jamás vi odiar", concluyó.