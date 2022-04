Aprobada la exclusión de 22 calles del centro de Granada de la regulación de terrazas de hostelería

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad este viernes la prohibición de la instalación de terrazas en 22 espacios de la vía pública y plazas del centro histórico, tratando de evitar así problemas de gentrificación en un futuro.

Los 22 espacios que estarán 'libres de terrazas' son: Alcaicería, Alhóndiga, Arco de las Cucharas, Ermita, Estribo, Libreros, López Rubio, Mesones, Oficios, Paños, Pie de la Torre, Príncipe, Puentezuelas, Salamanca, Tinte, Zacatín, Pasaje de la Ermita, Placeta del Santo Cristo, Placeta de la Seda, Plaza de los Lobos, Plaza del Carmen y Plaza de Santa Ana en el entorno del Pilar del Toro.

Esta medida ya fue aprobada en la comisión de terrazas y ahora se hace oficial, quedando así los 22 espacios excluidos "por razones de conservación patrimonial de estos espacios considerados BIC (Bien de Interés Cultural) y también para evitar la gentrificación de estos barrios del centro histórico, el cual estaba siendo muy afectado por la proliferación de terrazas en la vía pública y causaba molestias a los vecinos", según ha argumentado la concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Raquel Ruz.

Además, la edil ha asegurado que desde la comisión de terrazas "se va a continuar con la exclusión de más espacios de la autorización para la ocupación de la vía pública con terrazas, precisamente por esos motivos, para evitar que se despueblen estos barrios históricos".

"Los vecinos que viven en los barrios del centro necesitan acceso a los servicios básicos, al comercio de proximidad, para poder seguir viviendo. Si los vecinos no tienen acceso a servicios básicos, si no pueden cubrir sus necesidades a través de estos debido a la proliferación de establecimientos de hostelería, estos vecinos abandonan los barrios históricos, y no queremos que eso pase", ha asegurado Ruz.

En la actualidad, en estos espacios no hay ninguna terraza instalada, por lo que no se afecta a ninguna actividad, pero lo que se hace es protegerlos también para el futuro, de forma que se incluirá un anexo en la ordenanza de terrazas con este cambio.