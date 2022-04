Granada blinda 22 calles del Centro a las terrazas de hostelería y aumentará el control a los negocios reincidentes

Granada tiene un problema de gentrificación. Y el Ayuntamiento lo ha reconocido, por lo que va a poner en marcha medidas para evitar la expulsión de los vecinos en los barrios históricos de la ciudad, salidas que se producen, entre otros, por la dificultad de acceso a servicios, los problemas de movilidad o, en el caso del centro histórico, la proliferación de espacios destinados a uso hostelero que 'recortan' espacio de esparcimiento a los vecinos por la saturación de terrazas.

"El centro histórico tiene espacios muy atractivos para el turismo y la hostelería pero los vecinos tienen que seguir viviendo y los barrios tienen que seguir vivos", ha explicado la concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Raquel Ruz, que ha acordado con Unidas Podemos, dentro de las medidas firmadas para la gobernabilidad, una serie de medidas para "fijar esa población original, esos vecinos, a sus barrios históricos y que las calles sigan siendo vivas con un equilibrio entre actividades económicas".

Así, en la próxima comisión de terrazas se acordará la protección especial de 22 calles y plazas del centro histórico para blindarlos. Serán espacios en los que no se podrán poner terrazas de hostelería, mesas o veladores. En la actualidad, en estos espacios no hay ninguna terraza instalada, por lo que no se afecta a ninguna actividad, pero lo que se hace es protegerlos también para el futuro de forma que se incluirá un anexo en la ordenanza de terrazas con este cambio.

Calles y plazas afectadas

Los 22 espacios que estarán 'libres de terrazas' son: Alcaicería, Alhóndiga, Arco de las Cucharas, Ermita, Estribo, Libreros, López Rubio, Mesones, Oficios, Paños, Pie de la Torre, Príncipe, Puentezuelas, Salamanca, Tinte, Zacatín, Pasaje de la Ermita, Placeta del Santo Cristo, Placeta de la Seda, Plaza de los Lobos, Plaza del Carmen y Plaza de Santa Ana en el entorno del Pilar del Toro.

"En los barrios históricos tenemos un problema de ocupación de vía pública y ese espacio tiene que ser devuelto a los vecinos o limitado", reconoce Ruz. Así, en una primera medida se incluyen estas calles por su trascendencia patrimonial, comercial o que por sus dimensiones comprometen la accesibilidad.

Según Ruz, se cumple así una demanda de los vecinos, que reclaman la dificultad de convivir con las terrazas de los negocios de hostelería.

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ha resaltado que es una "medida lógica" para "prever situaciones para que no se produzcan en el futuro. Nos parece incluso incompleta porque hay que aliviar otras zonas de la ciudad" ya saturadas. Según el portavoz, "Granada no puede convertirse en un parque temático, como ha pasado con Venecia, que toda la ciudadanía vive fuera. Hay que fijar la población bajo un precepto claro de que la calle es de todos", asegura.

Además, valora que "la medida vale para poner freno a la competencia desleal entre los propios hosteleros". Aunque pide también que se ordene más la hostelería en las zonas ya ocupadas ya que "la situación prepandémica era abusiva, con calles demasiado ocupadas, y no podemos llegar al enfrentamiento entre la gente que posee negocios y los vecinos, algo que se produce".

Así, considera que hay que "frenar y revertir" en algunos casos los permisos de ampliar terrazas que se dieron durante la pandemia para darle vida a un sector afectado por los cierres y que se autorizó duplicar el espacio utilizado para poner el cien por cien de las mesas.

Según Ruz, esta medida es un primer paso y esperan seguir incorporando zonas que por su protección tienen que ser precisamente más protegidas, sobre todo en los barrios históricos.

Dos faltas muy graves: retirada de licencia

Además, Ruz ha adelantado que para evitar problemas de convivencia se van a reforzar los controles a las terrazas ya autorizadas y en la próxima comisión se informará también de que "a partir de la segunda falta muy grave se suspenderá la licencia de terraza". "Es la primera vez que se va a aplicar esta medida. A partir de ahora el modo de actuar es que a los reincidentes de faltas muy graves se va a suspender la terraza", explica la concejal.

"No se trata de un afán de persecución o recaudatorio pero por justicia hay que hacer que a esos reincidentes no les sea rentable inclumplir la norma", por lo que se vigilarán las sanciones graves respecto al exceso de mesas, horarios o falta de licencia, que conllevan multas de 3.000 euros.

Según la concejal "hay hosteleros que les sale rentable inclumplir" y Cambril ha dicho que hay zonas de la ciudad en las que se incumple la norma por sistema, un "contradiós", ha definido, asegurando que hay negocios "especialistas en disimular" y se tendrá que hacer que se cumpla la norma.